Úvodní tři duely před vlastními fanoušky totiž zakončili s nulou na kontě vstřelených branek. 180 minut hry a domácí příznivci si ani jednou nezakřepčili po gólu svých oblíbenců.
„Je to frustrující. Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet,“ prohodil útočník Mika Zibanejad.
Se spoluhráči překonali „rekord“ Floridy ze sezony 2021/22, která tehdy od začátku ročníku nadělila domácí radost fanouškům až po 155 minutách a 17 sekundách. Tedy po více než dvou a půl zápasech.
Pokud bychom brali v potaz i dávnou éru, Rangers hrozí i překonání zápisu Pittsburgh Pirates ze sezony 1928/29. Ti tehdy neskórovali 187 minut a 19 vteřin.
A k tomuto časovému údaji se newyorský celek velmi rychle přiblíží v následujícím domácím duelu s Minnesotou, který se hraje příští týden v noci z pondělí na úterý.
„Zaprvé, nedělejme z toho větší problém, než ve skutečnosti je. Jde o pátý zápas. Na naší hře je spousta věcí, které se mi líbí. Je to zkrátka ojedinělá situace,“ hájil tým kapitán J.T. Miller.
Rangers střelami rozhodně nešetří, kromě úvodního duelu s Pittsburghem zbylé dva soupeře v této statistice předčili. S Washingtonem se poměr pokusů zastavil na hodnotě 35:21, naposledy s Edmontonem to pak bylo 30:22.
Jenže ani jedna z celkových 90 střel v brance soupeře neskončila.
„Kdybychom si nevytvářeli šance, bylo by to něco jiného. Ale na základě všeho, co sledujeme a zaznamenáváme, věříme, že není možné, abychom situaci neprolomili,“ razil pozitivní notu trenér Mike Sullivan.
|
Rangers angažovali Sullivana, bývalý kouč Pittsburghu má New Yorku vrátit lesk
Přitom na venkovních stadionech se jeho týmu v ofenzivě daří velmi. V Buffalu se Rangers prosadili čtyřikrát, v Pittsburghu dokonce šestkrát.
Právě takové útočné řádění by si fanoušci přáli i ve zmíněné Madison Square Garden.
„Je to jedinečný začátek sezony. Měli jsme několik zápasů, ve kterých jsme měli pocit, že jsme na soupeře opravdu tlačili, ale nebyli jsme za to odměněni,“ mrzelo Millera.
Že by ale mělo dojít k výrazným změnám v herním projevu? S tím na hráče nechoďte.
„Nebudeme se snažit najít něco nového, musíme držet kurz. Časem se výsledky dostaví,“ hlásil odhodlaně dvaatřicetiletý Miller, který se na Manhattan vrátil v únoru a od nové sezony nosí kapitánské céčko.
A na angažmá na prestižní adrese si zatím zvyká i trenér Sullivan, kterého klub jako šéfa lavičky oznámil v květnu. Zkušený a úspěšný kouč má za úkol pozvednout tradiční organizaci, která v minulém ročníku zažila výraznější propad a nedostala se ani do bojů o Stanley Cup.
|
Dusno v Rangers. Manažer víří emoce, ráznými kroky vytáčí hráče i fanoušky
I proto jsou fanoušci v posledních měsících často kritičtí, především pak ke krokům generálního manažera Chrise Druryho.
Ten už totiž dříve nabídl k výměně obránce a bývalého kapitána Jacoba Troubu a jednoho z klíčových útočníků Chrise Kreidera. Trouba klub opustil po šesti sezonách, Kreider dokonce po dlouhých 13 letech.
Oba zakotvili v Anaheimu, ve velmi dobrém světle se představuje především Kreider, jenž v úvodních třech duelech zapsal čtyři góly a jednu asistenci.
|
Rangers po 13 letech opouští ikona. Kreider míří za Gudasem a Dostálem
Právě jeho jméno mezi fanoušky rezonuje, Drurymu jeho odchod dávají opakovaně za vinu. A poukazují i na to, že tým jde do sezony slabší než v minulých letech.
Přitom Kreiderův příspěvek by se newyorskému klubu hodil, obzvláště v domácích zápasech, kde zatím střelba absolutně nefunguje.
Trenér Sullivan si však se svým štábem musí poradit i bez něj. Přesto zůstává pozitivní: „Věříme, že se z toho dostaneme.“
Prolomí Rangers smutnou sérii při nejbližší příležitosti?