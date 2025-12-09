Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tradice v zářivých kulisách, NHL na vlastní oči. Jak se pro diváka za 28 let změnila?

Karel Knap
  8:27
Od našeho zpravodaje v USA - Hokejový génius Wayne Gretzky typickým způsobem přihrál puk ze své „kanceláře“ za soupeřovou brankou a jeho parťák Mike Keane pohotově překonal Eddieho Belfoura. Madison Square Garden bouřila a já se tetelil blahem. Na podzim 1997 jsem jako běžný divák v sektoru číslo 322 sledoval svůj první zápas NHL. New York Rangers v něm podlehli Dallas Stars 2:3.
Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu.

Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu. | foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.
Puk a lístek na utkání New York Rangers - Dallas ze sezony 1997/98.
Igor Šesťorkin loví puk z branky New York Rangers.
Hokejisté New York Rangers se radují z gólu proti Dallasu.
35 fotografií

Minulý týden se mi poštěstilo opět usednout v kultovní aréně na Manhattanu. Rangers shodou okolností opět hostili Stars. Jen je tentokrát porazili 3:2 v prodloužení.

Když jsem v následujících dnech s bezva kumpány navštívil haly New Jersey Devils a New York Islanders, uvědomil jsem si, v čem se NHL za těch 28 let posunula.

Brankář Igor Šesťorkin zasahuje v utkání s Dallasem.

Často jsem se do ní vracel jako reportér MF DNES a viděl desítky bitev v Buffalu, Pittsburghu, Detroitu, Torontu, Tampě, Philadelphii, Chicagu, San Jose i Washingtonu.

Zvýšil se počet klubů, změnila se pravidla, tehdejší hvězdy zestárly v legendy. Třeba Patrick Roy se z brankoviště přestěhoval na střídačku Islanders. Fanouškovský zážitek ale zůstává silný a naléhavý.

Stejně jako celá liga se spolehlivě opírá o košatou tradici a rituály.

Stejně jako v sedmadevadesátém roce příznivci Dallasu i v pětadvacátém hlasitě zdůrazňují ve zpívané americké hymně slůvko „Stars“.

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Stejně jako tehdy i nyní odpovídají skalní přívrženci Rangers na pohvizdování jednoho z nich hanlivým pokřikem: „Potvin sucks!“

Byť mnozí vůbec nevědí, že heslo vzniklo 25. února 1979, kdy bek Denis Potvin z konkurenčních Islanders drsným hitem zranil domácího Ulfa Nilssona.

Místní rivality stále planou. O četné historické odkazy – vystavené fotky a relikvie – zavadíte na chodbách stadionů i při úvodních ceremoniálech.

Wayne Gretzky
Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Před 28 lety aplaudovalo obecenstvo jako divé, když Gretzky přebíral od komisaře Garyho Bettmana (ejhle, ten ve své roli přežívá) zlatou hokejku za nejnovější rekord.

Ve středu zase v New Jersey sklízel potlesk obránce Brenden Dillon za odehrání 1 000 mačů v základní části. V originálních klipech pak dojatému veteránovi přes obrazovky na kolosálním tělese pod střechou blahopřáli jeho bývalí i současní kolegové.

Dál se v NHL uctívají odhodlaní a odolní chlapi, kteří v řeži mezi mantinely předvádějí kouzla s holemi a přemáhají bolest.

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Leccos se v ní samozřejmě vyvíjí. Pořád si schovávám lístek na svůj první mač, kdežto nyní už se vstupenky pořizují do aplikací v telefonu.

Jejich ceny pod vlivem inflace přirozeně kynou. Průměr stoupl ze čtyřiceti dolarů o stovku. Pivo už nestojí čtyři dolary, nýbrž patnáct a víc. Výrazně si připlatíte za jídlo i parkování.

Na druhou stranu NHL bez ustání vybrušuje show, do níž střetnutí balí.

„Kostky“ pod střechami arén jsou čím dál větší a vymakanější. Ukazují třeba, kteří borci jsou zrovna na ledě a jak dlouho trvá jejich střídání. Z pohledu na ně až zrak přechází.

Puk a lístek na utkání New York Rangers - Dallas ze sezony 1997/98.

Kdo ze svého místa nedohlédne na vzdálený kout hřiště, může akci pohodlně sledovat na LED plochách s fantastickým rozlišením.

Jasné a nádherně barevné světelné efekty se na publikum valí taky z hlediště. Celá produkce má promyšlený scénář se soutěžemi, kvízy a legráckami. Děti se mohou o přestávce svézt po kluzišti na třetí rolbě, která je upravená na vyhlídkové vozidlo.

Pořadatelé dbají na spokojenost zákazníků, kteří si při odchodu mají říct: „Prohráli jsme? Hm. Škoda, ale aspoň jsme se pobavili...“

Což ostatně platilo i v říjnu 1997, kdy v Madison Square Garden po porážce s Belfourem, Modanem a spol. nezavládly vztek a zklamání, na což jsem byl zvyklý z extraligy.

Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Zámořský hokej omezil výskyt barbarských bitek i brutálních faulů. Na rozdíl od evropských scén si uchoval čistotu dresů i ledu v útočných / obranných pásmech.

Největší pokrok NHL však spočívá v přesunu ze starších budov do novějších, rozlehlejších.

Přestože klasická MSG prokoukla po rekonstrukci za miliardu dolarů, rivalové z New Jersey a Long Islandu teď mají honosnější sídla.

Hlavně UBS Arenu doporučuju k návštěvě. Tradiční NHL v ní nachází zvlášť přitažlivé kulisy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
St. Louis vs. BostonHokej - - 10. 12. 2025:St. Louis vs. Boston //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.08
  • 3.99
  • 3.03
Carolina vs. ColumbusHokej - - 10. 12. 2025:Carolina vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 1.77
  • 4.31
  • 3.80
Pittsburgh vs. AnaheimHokej - - 10. 12. 2025:Pittsburgh vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.31
  • 3.97
  • 2.66
Philadelphia vs. San JoseHokej - - 10. 12. 2025:Philadelphia vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 1.95
  • 4.09
  • 3.27
NY Islanders vs. VegasHokej - - 10. 12. 2025:NY Islanders vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.86
  • 3.95
  • 2.18
Ottawa vs. New JerseyHokej - - 10. 12. 2025:Ottawa vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.16
  • 3.94
  • 2.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

9. prosince 2025  8:51

Tradice v zářivých kulisách, NHL na vlastní oči. Jak se pro diváka za 28 let změnila?

Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu.

Od našeho zpravodaje v USA Hokejový génius Wayne Gretzky typickým způsobem přihrál puk ze své „kanceláře“ za soupeřovou brankou a jeho parťák Mike Keane pohotově překonal Eddieho Belfoura. Madison Square Garden bouřila a já se...

9. prosince 2025  8:27

Vejmelka s Utahem podlehl Los Angeles, Calgary překvapilo sedmi góly

Karel Vejmelka se snaží přikrýt kotouč.

Hokejisté Utahu s českým reprezentantem Karlem Vejmelkou v bráně na domácím ledě nestačili 2:4 na Los Angeles. Gólově bohatá partie byla mezi Calgary a Buffalem. Domácí Flames s Adamem Klapkou uspěli...

9. prosince 2025  7:18,  aktualizováno  8:23

Být jen na marodce? Otravné. Pastrňákův návrat do sestavy Bostonu se blíží

David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu.

David Pastrňák se po zranění může vrátit do sestavy Bostonu. Devětadvacetiletá hvězda NHL po dnešním tréninku řekla novinářům, že s týmem odcestuje k sérii tří zápasů na kluzištích soupeřů. Český...

8. prosince 2025  22:18

Jihlava porazila doma Přerov. Díky vítězství už vede první ligu o bod před Slavií

Gólová radost jihlavských hokejistů v duelu proti Vsetínu.

Hokejisté Jihlavy porazili doma 3:1 Přerov a po devátém vítězství za sebou se dostali poprvé v sezoně do čela prvoligové tabulky. Po pondělní dohrávce 25. kola vedou o bod před Slavií Praha, navíc...

8. prosince 2025  20:28

Červenka bez olympiády? Jen v případě zranění. Připravuje se na vrchol, řekl Rulík

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Ve středu oslaví 40. narozeniny. A na srazu hokejové reprezentace nemohl Roman Červenka asi dostat lepší dárek. Hlavní trenér Radim Rulík v Liberci potvrdil, že pokud současnému kapitánovi národního...

8. prosince 2025  19:59

Ujčíku, ty se radši nevracej! Bývalý střelec vzpomíná na zlata z MS. Proč odmítl NHL?

Viktor Ujčík se protahuje v pražské Edenu ještě během angažmá ve Slavii.

V pondělí před polednem se dočkal obrovské pocty. Spolu s Otakarem Janeckým a Jiřím Dolanou byl jmenován do Síně slávy českého hokeje. A bývalý útočník a v současnosti jihlavský trenér Viktor Ujčík...

8. prosince 2025  19:13

Nepříjemnost pro dvacítku. Brankář Milota nestihl doléčit zranění, na MS bude chybět

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. V akci...

Jakub Milota se stále potýká se zraněním třísel, českým hokejistům na mistrovství světa do 20 let v Minnesotě nepomůže. Devatenáctiletý gólman v této sezoně stihl za kanadský klub...

8. prosince 2025  17:02

Doma je v Calgary. Na dceru ale mluvím jen česky, říká Frk. AHL? Volal, že jinam nechce

Daniil Miromanov z Calgary oslavuje svůj gól, gratuluje mu i Martin Frk (vlevo).

„Haló,“ ozval se vesele ze sluchátka. Zatímco Česko pokrýval sníh, Martin Frk si v žabkách a kraťasech užíval výjezdu do Kalifornie. „V Calgary taky sněží, moc se mi zpátky domů nechce,“ přizná. Ale...

8. prosince 2025  16:06

Síň slávy vítá nové členy. Ujčík, Janecký a Dolana vešli mezi legendy českého hokeje

Slavnostní uvedení nových členů do Síně slávy českého hokeje. Na snímku jsou...

Síň slávy českého hokeje přivítala do svých řad tři nové muže. V Praze dnes mezi legendy slavnostně vstoupili bývalí hráči Otakar Janecký, Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana, jehož při...

8. prosince 2025  14:28

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Hokej se posunul, říká padesátník Kudrna. Vzpomíná na léta v Rusku i snovou tečku

Tomáš Mertl (vlevo) z Hradce Králové se objímá s Jaroslavem Kudrnou po...

Když v neděli odpoledne Jaroslav Kudrna mával před zápasem s Plzní fanouškům Hradce, možná řadě z nich ožila vzpomínka na to, jak právě on před 12 lety proměněným nájezdem vystřelil historicky první...

8. prosince 2025

Selhání, průšvih, roztržitost. Důležitý zápas Kladno kuriózně ztratilo, trenér se čílil

Trenér David Čermák z Kladna během utkání s Libercem.

Za vyrovnaného stavu dostali hokejisté Kladna ve 33. minutě příležitost odskočit. Ještě v tak důležitém duelu s tabulkovým sousedem z Olomouce, v němž se mohli vzdálit příčkám mimo play off. Jak ale...

8. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.