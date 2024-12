Dusno v Rangers. Manažer víří emoce, ráznými kroky vytáčí hráče i fanoušky

Klidný předvánoční čas se změnil v panoptikum. Fanoušci občas musí jen nevěřícně zírat a říkat si: „Ach jo, tak co přijde příště?“

Vždyť v New Yorku se za uplynulý měsíc stalo tolik věcí, co v jiných organizacích nestihnou za několik sezon!

Všechno odstartoval Chris Drury. Bývalý kapitán týmu, který na tradiční hokejové adrese strávil čtyři roky a končil zde kariéru. Nyní často kritizovaný generální manažer, jemuž každým dnem klesá počet zastánců.

Na konci listopadu dal napříč zámořskou soutěži na srozuměnou, že nabízí k výměně kapitána Jacoba Troubu a jednoho z klíčových útočníků Chrise Kreidera.

Rezolutní krok učinil v době, kdy Rangers sice nijak zvlášť neexcelovali, ale s bilancí dvanácti vítězství v devatenácti zápasech neměli jediný důvod se obávat jakýchkoliv výrazných nepříjemností.

Teď se nachází v diametrálně odlišné situaci.

Ztratili jedenáct z posledních čtrnácti utkání. Propadli se mimo pozice zajišťující postup do play off, téměř na dno pořadí Metropolitní divize. A dusno z Madison Square Garden nezmizelo, spíš se ještě umocnilo.

Chris Drury, generální manažer New York Rangers.

„Ptáte se, co prožíváme? Frustraci, úzkost, napětí. Nikdo nám nepomůže, z těch s***ek se musíme vyhrabat sami,“ poznamenal Kreider nakvašeně pro The New York Post.

Zatímco on v kádru zatím zůstává, Troubu stěhování neminulo. Drury se chtěl přeplaceného obránce zbavit už v předchozím ročníku. Nebyl spokojený s jeho výkony ani s tím, jak přistupoval k roli kapitána.

Během léta šel výměně naproti, svého dosáhl až nyní. Stejně jako v případě odchodu Barclayho Goodrowa do San Jose zaujal postoj tvrdého a neoblomného obchodníka, Američanovi pohrozil: „Buď se přesuneš do Anaheimu, nebo skončíš na listině nechráněných hráčů.“

Do kabiny nepřímo vzkázal, že nikdo není v bezpečí. Doufal, že rázný krok zafunguje jako budíček a dodá utrápenému mužstvu potřebný impulz. „Nebráním se dalším změnám, ale teď se musíme především stabilizovat,“ vysvětloval novinářům.

Nepovedlo se. Ani náhodou.

Porážky přibývaly, nervozita stoupala, domácí zápasy se neobešly bez pískotu a bučení. Podpis rekordní smlouvy s brankářem Igorem Šesťorkinem uchlácholil nespokojené fanoušky jen na pár dní.

Zkušený kouč Peter Laviolette všemožně míchal sestavou, snažil se probudit nejen Kreidera, ale i další přibrzděné lídry v čele s Mikou Zibanejadem a Vincentem Trocheckem.

Při skládání sestavy pro duel se St. Louis (2:3) opomněl Kaapa Kakka, dvojku draftu z roku 2019 a parťáka Filipa Chytila ze třetího útoku, který zatím ani zdaleka nenaplnil velká očekávání.

Finského útočníka posazení na tribunu pořádně namíchlo. „Když se nedaří, trenér musí něco udělat, ale i tak jsem byl zaskočený. Přijde mi snadné vyřadit mladého kluka, já bych se zachoval jinak. Určitě nejsem nejhorší, naše lajna nedostává tolik gólů,“ neskrýval rozhořčení.

Ani ne o dva dny později si balil kufry. Drury jej poslal do Seattlu, na oplátku získal beka Willa Borgena a volbu ve třetím a šestém kole nadcházejícího draftu.

Opět spíš rozdmýchal emoce, než že by uklidnil situaci. Tlak na něj se zvyšuje, hráči vůči němu chovají averzi. Podle posledních informací ze zámoří se soukromě sešli a měli dojít k závěru, že s kroky generálního manažera zásadně nesouhlasí.

Dění v klubu je znechutilo, hlavně Troubův vynucený odchod znamenal pro kabinu citelný zásah.

„Přišli jsme o blízkého parťáka, který měl mezi námi velký respekt. Považoval jsem ho za srdce i duší celého týmu,“ vysvětloval Kreider, jenž v New Yorku působí už od roku 2012.

Útočník NY Rangers Chris Kreider operuje před brankovištěm Floridy.

Když dostal otázku na chladnokrevný přístup, jakým vedení k celé záležitosti přistoupilo, jen suše odvětil: „Nevím, co bych k tomu řekl. Nejsem placený za přemýšlení, ale za to, abych hrál hokej.“

K výběru nového kapitánu zatím nedošlo, nikomu v Rangers se teď nechodí do práce snadno. Frustrace se stupňuje a zřejmě je jen otázkou času, než naplno probublá na povrch.

Jak to tak nejen v hokeji bývá, krizi může velmi rychle odnést trenér. „Pohybujeme se v odvětví, kde vše závisí na vítězstvích a úspěchu. Šíleně nás to štve, musíme co nejrychleji najít cestu ven,“ pronesl Laviolette.

Ve hře zůstávají i další pohyby v kádru. Gólman Šesťorkin sice není tak dominantní jako v předchozích letech, ale těžko mu cokoliv vyčítat, když mužstvo před ním nefunguje, jak má.

Hokejisté St. Louis se radují z gólu proti New York Rangers.

V bezpečí se mohou dále cítit snad jen klíčový zadák Adam Fox a ofenzivní tahoun Artěmij Panarin, solidně si vedou neustále se zlepšující mladíci Alexis Lafrenière a Will Cuylle.

A pak je tu ještě jedna varianta, jak z náročného období ven. Odvolání dříve velkého oblíbence Druryho, z něhož se stal úhlavní nepřítel. Fanoušci začínají být naštvaní a netrpěliví, vytýkají mu absenci empatie i špatnou komunikaci.

Bývalý americký reprezentant se funkce generálního manažera ujal v květnu 2021. Rangers od té doby dvakrát postoupili do konferenčního finále, letos stanovili nový klubový rekord v počtu získaných bodů v základní části (114).

Také proto zbytek NHL jen s podivem sleduje, v jakém stavu se momentálně jeden z předsezonních favoritů na Stanley Cup nachází.

Základní část neúprosně plyne, případná neúčast v play off by představovala obrovské selhání. Řešení se musí dostavit co nejrychleji. Ale jaké bude?