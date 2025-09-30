Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Návrat do NHL se nekoná. Šustrovi nevyšel boj o místo na soupisce Rangers

Autor: ,
  10:35
Hokejový obránce Andrej Šustr neuspěl na zkoušce v týmu New York Rangers a nepodařilo se mu tak vybojovat si smlouvu v NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových Pardubicích, se připravoval s Rangers necelé tři týdny a odehrál jeden přípravný zápas. Klub nyní na svém webu oznámil, že Šustr tým opustil.
Obránce Andrej Šustr v dresu New York Rangers během přípravného utkání proti...

Obránce Andrej Šustr v dresu New York Rangers během přípravného utkání proti Bostonu. | foto: Profimedia.cz

Andrej Šustr (92) z Anaheim Ducks brání Jacoba Petersona (40) z Dallas Stars.
Andrej Šustr z Anaheimu oslavuje svůj gól se spoluhráči.
Obránce Andrej Šustr z Tampy zpracovává puk.
Andrej Šustr (vpravo) z Tampa Bay před edmontonským gólmanem Camem Talbotem.
6 fotografií

Plzeňský odchovanec má na kontě 362 startů v elitní kanadsko-americké soutěži a dalších 46 utkání odehrál v play off. Do NHL se prosadil i přesto, že nebyl draftovaný.

Po úspěšném angažmá v univerzitní soutěži NCAA podepsal v roce 2013 smlouvu s Tampou Bay, se kterou o dva roky později postoupil až do finálových bojů o Stanleyův pohár.

Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

Šustr, který reprezentoval Česko na Světovém poháru v roce 2016 a mistrovství světa 2021, hrál později v NHL i za Anaheim. V roce 2019 odešel do Evropy, dvě sezony nastupoval v KHL, ale poté se do zámoří vrátil.

Před dvěma lety zamířil do Kolína nad Rýnem a loni přišel do Pardubic. Po 16 zápasech ale v Dynamu skončil a sezonu dohrál v Tappaře Tampere.

V hlavním týmu NY Rangers nepokračuje ani útočník Jaroslav Chmelař, který se přesunul na farmu do Hartfordu. Dvaadvacetiletý bývalý juniorský reprezentant působil v nižší AHL i v minulé sezoně. Na premiérový start v NHL Chmelař čeká.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. KometaHokej - 10. kolo - 30. 9. 2025:Třinec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.98
Č. Budějovice vs. VítkoviceHokej - 10. kolo - 30. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 1.90
  • 4.20
  • 3.36
Liberec vs. Ml. BoleslavHokej - 10. kolo - 30. 9. 2025:Liberec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
30. 9. 18:00
  • 2.05
  • 4.10
  • 3.03
Kladno vs. K. VaryHokej - 10. kolo - 30. 9. 2025:Kladno vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
30. 9. 18:00
  • 2.58
  • 4.04
  • 2.35
Pardubice vs. LitvínovHokej - 10. kolo - 30. 9. 2025:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
30. 9. 18:00
  • 1.35
  • 5.62
  • 7.02
Hradec Kr. vs. OlomoucHokej - 10. kolo - 30. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
30. 9. 18:00
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

V pondělních zápasech se v letošní přípravě na NHL poprvé představil i hvězdný David Pastrňák. V zápase Bostonu s Philadelphií si připsal jednu asistenci, výsledek 2:3 po nájezdech však nakonec více...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  9:18

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...

30. září 2025  8:15

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hokejová Sparta reaguje na neslavné výsledky na začátku probíhající sezony. Na měsíční hostování posílá do Kladna dosud trápícího se Kryštofa Hrabíka, opačnou cestou směřuje útočník Ondřej Bláha. Ten...

29. září 2025  15:42

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Asi málokdo čekal, že vedení Buffala takto zamotá hlavu. Český obránce Radim Mrtka ale hraje v přípravných zápasech parádně a v zámoří se najednou řeší: Neměl by dostat šanci v áčku i během základní...

29. září 2025  14:35

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.