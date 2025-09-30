Návrat do NHL se nekoná. Šustrovi nevyšel boj o místo na soupisce Rangers

Plzeňský odchovanec má na kontě 362 startů v elitní kanadsko-americké soutěži a dalších 46 utkání odehrál v play off. Do NHL se prosadil i přesto, že nebyl draftovaný.
Po úspěšném angažmá v univerzitní soutěži NCAA podepsal v roce 2013 smlouvu s Tampou Bay, se kterou o dva roky později postoupil až do finálových bojů o Stanleyův pohár.
Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL
Šustr, který reprezentoval Česko na Světovém poháru v roce 2016 a mistrovství světa 2021, hrál později v NHL i za Anaheim. V roce 2019 odešel do Evropy, dvě sezony nastupoval v KHL, ale poté se do zámoří vrátil.
Před dvěma lety zamířil do Kolína nad Rýnem a loni přišel do Pardubic. Po 16 zápasech ale v Dynamu skončil a sezonu dohrál v Tappaře Tampere.
V hlavním týmu NY Rangers nepokračuje ani útočník Jaroslav Chmelař, který se přesunul na farmu do Hartfordu. Dvaadvacetiletý bývalý juniorský reprezentant působil v nižší AHL i v minulé sezoně. Na premiérový start v NHL Chmelař čeká.