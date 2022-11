Devils ve formě, překonají Eliáše? Přál bych jim to, ale prohra neuškodí, říká

Jen čtyři týmy nasbíraly v předešlé sezoně NHL méně bodů než New Jersey Devils. Aktuálně drží sérii třinácti vyhraných zápasů po sobě a s přehledem vévodí Metropolitní divizi. Jediný zápas je dělí od překonání 21 let starého rekordu, na kterém se podepsal také český útočník Patrik Eliáš. „A snad to zvládnou,“ přeje si.