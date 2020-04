STALO SE 24. DUBNA: Nekonečný mač. Když Jágr zívá a diváci mizí či spí

Úmorný hokejový maraton off mezi Pittsburghem a Washingtonem utnul v play off 1996 až na konci čtvrtého prodloužení Petr Nedvěd, který ve 140. minutě trefil Penguins výhru 3:2.

Zápas trval bezmála sedm hodin!

Pro tehdejší aktéry a fanoušky to byl stěží uvěřitelný zážitek. I Jaromír Jágr pro tehdejší Právo líčil: „To se musí zažít. Těžko se to dá popsat.“

My se o to pokusíme, neb od pozoruhodného mače právě dnes uplynulo 24 let a doba koronaviru nedovoluje hokejovým příznivcům víc než jen vzpomínat.

Jágr v sezoně 1995/96 nasbíral úžasných 149 (62+87) bodů. Nikdy v kariéře jich už nenavršil víc, přesto tehdy Art Ross Trophy nezískal. Předstihl ho pittsburský spoluhráč Mario Lemieux, jenž v základní části napočítal ještě o 12 bodů víc než Jágr.

Jak se elegána stane hrubián

Penguins s nezastavitelným tandemem v prvním kole zápolení o Stanley Cup vyzvali Washington, který ovšem po třech duelech vedl v sérii 2:1.

A produktivní elegán Lemieux nebyl tím, kdo ve čtvrté partii vedl tým v hale Capitals za vyrovnáním série.

Mario Lemieux

Ve druhé třetině se nechal vyprovokovat neférovým atakem protihráče Todda Krygiera a zezadu jej surově sekl holí do kolen.

Poté, co Krygier upadl, se ho Lemieux ještě snažil „dorazit“ pěstmi. Rekordman s okouzlujícími dovednostmi a brilantní technikou vypadal spíš jako hokejový kriminálník. Vyfasoval trest pět minut plus do konce utkání.

Tím vlastně jen vzrostl význam Čechů v utkání.

Jágrovi bylo 24 let, ocitl se na vrcholu sil. I proto prakticky neopouštěl led. Centr Nedvěd postupně chodil na každé důležité vhazování. A dvanáct minut před třetí sirénou vyrovnal na 2:2, čímž poslal mač do prodloužení.

Rodiče se spícími dětmi v náručí

Asi nikdo nečekal, že se mač šíleně povleče. Tím spíš, když hned v první nastavené dvacetiminutovce musel Jágr za hákování na trestnou lavici. Tehdy o něj v zámoří ještě pečovala maminka a když synkův faul viděla v televizi, nevydržela a z Pittsburghu telefonovala domů do Hnidous. „Byla vystrašená, že dostanou gól a kvůli Jaromírovi prohrají,“ líčil pro MF DNES Jaromír Jágr starší.

Mýlila se.

Stalo se před lety Historický seriál sportovní redakce iDNES.cz Všechny díly seriálu najdete přehledně ZDE.

V druhém prodloužení ustáli hosté z Pittsburghu i trestné střílení, které neproměnil Joe Juneau. „Byl už špatný led, utekl mu puk a neměl čas vystřelit,“ vysvětloval Jágr. Nepřesnosti a únava se vkrádaly všude. „Nepamatuju si, že jsem někdy na střídačce zíval z ospalosti,“ dokládala sama slavná „68“.

Snad jen historici začali nadšeně pátrat, jaké jsou hodnoty nejdelších příběhů hokejové historie.

Hokejisté Pittsburghu se mezi třetinami ládovali pizzou. Narozdíl od diváků, kterým o půlnoci zavřeli všechny stánky s občerstvením. „Z osmnácti tisíc v hale zbylo tak osm tisíc lidí,“ odhadoval Jaroslav Nedvěd. Otec pittsburského útočníka vydržel v hledišti bdělý a pozoroval. „Spousta fanoušků na sedadlech zůstala se spícími dětmi v náručí,“ líčil.

Umřel jsem, psal Jágr

Vysvobození přišlo ve čtvrt na tři v noci, postaral se o něj jeho potomek. Nedvěd mladší v přesilovce obešel padajícího beka Tinordiho a švihem překonal brankáře Kolziga. „Věděl jsem, že střela musí jít nahoru, protože Kolzig často chodí k zemi. Naštěstí se to podařilo,“ vylíčil Petr Nedvěd.

Časomíra se definitivně zastavila po 139 minutách a 15 vteřinách. Vysílení spoluhráči na gólového hrdinu spíš popadali, než euforicky naskákali. Právě zvládli nejdelší hokejový mač v poválečných dějinách. „Snad to celou sérii zlomí,“ pravil Jágr. Po návratu domů do Pittsburghu pak písemný dotaz starostlivé maminky, kdy chce vzbudit, odepsal: „Nikdy, umřel jsem.“

Jaromír Jágr slaví svůj gól v síti Washington Capitals.

Jágr měl nakonec pravdu, jeho Penguins nakonec sérii obrátili na 4:2. Sen o Stanley Cupu se Jágrovi a spol. rozplynul až před branami finále, když Pittsburgh vyřadila Florida.

I proto zůstává z jarního play off 1996 nejsilnější vzpomínkou extrémně namáhavá šichta proti Capitals.

Dobré ráno, fandové! Rozhodl Sýkora

Mimochodem, není to jediný nekonečný mač NHL, který 24. dubna rozsekl Petr pocházející z Česka.

Nechápete?

Ve stejný den o sedm let překonali washingtonský mač borci Anaheimu a Dallasu, kde se hrálo dokonce osmé prodloužení.

Petr Sýkora se raduje z gólu.

Duel se natáhl do hluboké noci a hlasatel v hale se snažil probudit znavené diváky: „Dobré ráno, fanoušci Dallasu!“ O chvíli později už se nejvytrvalejší příznivci zvedali k odchodu.

První partii 2. kola play off ukončil v čase 140:48 Petr Sýkora. „Zeptejte se mě zítra, jak moc budu unavený,“ říkal vyčerpaný autor vítězné trefy na 4:3.

Pozor, ani tohle ale není nejdelší zápas poválečných dějin NHL!

Ten se odehrál 4. května 2000 v Pittsburghu, kde vítěze čtvrtého střetnutí 2. kola určila až trefa Keitha Primeaua. Výhry 2:1 se Philadelphie dočkala až v pátém prodloužení po 152 minutách a jedné vteřině.

Vaši blízcí jsou pořád na hokeji, psala norská policie

Absolutní rekord zámořské soutěže drží mančafty Detroitu a Montrealu z play off 1936. V základní hrací době nepadla jediná branka, v prodloužení hokejoví maratonci zvládli téměř dva šedesátiminutové mače, než v čase 176:30 rozhodl detroitský Mud Bruneteau.

142:09 měří maximum Kontinentální ligy, které předloni vytvořili hokejisté CSKA Moskva a Jokeritu Helsinky (1:2). Nejdelší duel v hokejový dějinách se odehrál před v norském play off, kde na sebe před třemi lety narazil Storhamar se Sarpsborgem. Tamní policejní sbor v průběhu nekonečného mače na sociálních sítích uklidňoval rodiny, jejichž blízcí se dlouhé hodiny nevraceli domů.

A stejně se hokejového rozuzlení valná většina nedočkala. Páté čtvrtfinále začínající v 18 hodin skončilo až v osmém prodloužení o půl třetí ráno. Vysvobození útočníka Jonase Jensena na 3:2 v čase 217:14 viděla zhruba jen pětina fandů z původních 5 526 diváků.

Domácí rekord činí „pouze“ 113 minut a 51 sekund. Tak dlouho trvalo, než v rozhodujícím utkání předkola Vítkovice vydřely postupovou výhru 3:2 s Českými Budějovice.

Čeští hokejisté ale pamatují daleko delší partie. Třeba si je Jaromír Jágr, Petr Nedvěd nebo Petr Sýkora dnes vybaví...