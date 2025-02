Češi na výměnu. Nedo, Hašek, Jágr, Ručinský. Trejdy, které měnily dějiny

10:00

Kolikrát nevíte dne ani hodiny. Martin Nečas ještě o chvíli dřív hrál přes internet šachy se svým kondičním trenérem. Filip Chytil se zrovna díval na Harryho Pottera. A pak se oba dozvěděli, že se musí v rámci hokejové NHL stěhovat. Nečas z Caroliny do Colorada a Chytil z New Yorku do Vancouveru. Podobně jako kdysi mnoho krajanů včetně hvězd Jágra a Haška. Jediná chvíle překopala jejich životy a kariéry. A taky příběhy ostatních hráčů a klubů. Které výměny našinců upoutaly největší pozornost a jaké přinesly následky?