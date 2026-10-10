Postavíte do jedné lajny bratry Tkachukovy s Bennettem?
Když floridský kouč Paul Maurice koncem září na tiskovce uslyšel tu otázku, hned mu bleskl hlavou jeden z jeho typických fórků.
„Ne! Seděli by za mřížemi ještě před prvním buly,“ opáčil.
Pověst, jež zmíněné výtečníky předchází, není třeba zasvěceným fanouškům dopodrobna vysvětlovat.
Všichni patří k raubířům, kteří s chutí provokují a rozdávají férové i poněkud podlé rány.
Zatímco floridští příznivci a část neutrálního obecenstva se při pohledu na jejich dovádění baví, mnoho dalších lidí v branži zuří.
Právě Matthew Tkachuk vyšel z jarního průzkumu společnosti Rotowire jako nejnenáviděnější hráč v Severní Americe.
Z hlasování v padesáti státech USA a deseti kanadských provinciích „vyhrál“ čtrnáctkrát.
V pořadí iDNES.cz ho ovšem hlavně „díky“ nedávné další otevřené podpoře prezidenta Putina předstihl Alexandr Ovečkin.