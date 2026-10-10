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Největší záporáci v NHL. Na žebříčku se vyjímá Ovečkin, výbojní bratři i jeden Čech

Karel Knap
  11:11
Dráždí soupeře, diváky i reportéry rýpavými hláškami, ostrými zákroky, hříchy spáchanými mimo led nebo žádostmi o výměnu do jiného klubu. Kteří hokejoví darebáci na úsvitu nové sezony NHL štvou veřejnost nejvíc?
Část 1/12

Postavíte do jedné lajny bratry Tkachukovy s Bennettem?

Když floridský kouč Paul Maurice koncem září na tiskovce uslyšel tu otázku, hned mu bleskl hlavou jeden z jeho typických fórků.

„Ne! Seděli by za mřížemi ještě před prvním buly,“ opáčil.

Pověst, jež zmíněné výtečníky předchází, není třeba zasvěceným fanouškům dopodrobna vysvětlovat.

Matthew a Brady Tkachukovi na střídačce Floridy.

Všichni patří k raubířům, kteří s chutí provokují a rozdávají férové i poněkud podlé rány.

Zatímco floridští příznivci a část neutrálního obecenstva se při pohledu na jejich dovádění baví, mnoho dalších lidí v branži zuří.

Právě Matthew Tkachuk vyšel z jarního průzkumu společnosti Rotowire jako nejnenáviděnější hráč v Severní Americe.

Z hlasování v padesáti státech USA a deseti kanadských provinciích „vyhrál“ čtrnáctkrát.

V pořadí iDNES.cz ho ovšem hlavně „díky“ nedávné další otevřené podpoře prezidenta Putina předstihl Alexandr Ovečkin.



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