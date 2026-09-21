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Je ještě vyšší než Chára, už se stihl poprat. Má moldavský obr šanci se prosadit v NHL?

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  15:52

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Alexander Karmanov (84) se spoluhráči při tréninku talentů San Jose. | foto: Jessica Christian / Polaris / ProfimediaProfimedia.cz

V hokejovém zákulisí se o něm mluvilo častěji než o daleko výše postavených hráčích na draftu. Jména hráčů, které si kluby NHL zvolí na samém konci, většinou nikdo nezná. Existují ale výjimky. Moldavský obránce Alexander Karmanov totiž svými 216 centimetry nadchl San Jose, které se rozhodlo dát obrovi šanci zabojovat o nejlepší ligu světa. A ten se hned v prvním zápase v dresu Sharks neváhal pustit do bitky.

Na předsezonním turnaji nováčků Rookie Faceoff po červnovém draftu nastoupil minulé pondělí proti Los Angeles ve třetím obranném páru. Necelých pět minut před koncem zápasu, kdy Sharks vedli už 7:1, se Karmanov zpoza vlastní branky prodíral s pukem a obránce Jakub Dvořák se ho u mantinelu pokusil zastavit. Jenže rozjetý dlouhán poslal jednadvacetiletého Čecha hitem k zemi.

„Viděl jsem, jak se mě snaží trefit, tak jsem jen udělal reverzní hit,“ popisoval situaci Karmanov.

Dvořák po střetu kvůli zranění v horní polovině těla pak už do utkání nezasáhl. V momentě, kdy zůstal ležet na ledě, se přerušila hra a došlo na pošťuchování mezi hráči. Liam Lefebvre přispěchal parťáka pomstít, přestože je o 26 centimetrů menší a o 38 kilo lehčí.

Nepoměr sil se ale okamžitě projevil.

Karmanov využil svých dlouhých paží, zasypal Kanaďana údery, načež ho svalil na zem a vysloužil si ovace tribun v Tech CU Areně.

Podívejte se na bitku Karmanova s Lefebvrem:

„Čekal jsem, že se něco semele. Rozjel se ke mně a já se ptal: ‚Kdy chceš jít na to? Jdeš do toho?‘ Prostě odhodil rukavice a šli jsme se prát… Fanoušci byli skvělí, hlasití, prostě skvělý pocit,“ pochvaloval si moldavský bek po vítězství 8:1 nad kalifornským rivalem.

V současném rychlém hokeji ale dominují kreativní bruslaři jako Makar či Hughes – mrštní a obratní i kvůli své výšce kolem 180 centimetrů. Dosud nejvyššími hráči draftovanými do NHL byli Matt Rempe a Zdeno Chára s 206 centimetry. Karmanov je však ještě o deset centimetrů vyšší.

Tak proč si ho Sharks vybrali?

V sedmém kole chodí na řadu hráči s mizivou šanci se v NHL kdy prosadit, nic tedy volbou č. 201 nemohli ztratit. Spíš získat.

„Na to, jak je vysoký, se pohybuje docela dobře,“ přiblížil generální manažer týmu Mike Grier. „Když vybíráte na konci draftu, koukáte hlavně na specifické předpoklady a on je má. Pár našich skautů si ho naprosto zamilovalo. Prostě jsme ho chtěli zkusit a zjistit, co v něm vězí.“

Alexander Karmanov (vpravo) v bitce s Liamem Lefebvrem.

Poté, co se přesunul z Moldavska, které už ani není členem Mezinárodní hokejové federace (IIHF), sbíral zkušenosti v americké dorostenecké soutěži ve Scrantonu, pak v juniorce za Brantford. V prestižní kanadské juniorské OHL nastoupil pouze do dvaceti zápasů.

Přesto to Sharks za zkoušku stojí.

„V obraně dokáže být nepříjemný, má v sobě takovou správnou zákeřnost. Už jen dosah jeho hokejky útočníkům strašně znepříjemňuje život a přerušuje akce, u kterých by to člověk vůbec nečekal. Doufejme, že až trochu hokejově vyroste, zesílí, zlepší si bruslení a nasbírá víc zkušeností na té nejvyšší úrovni, mohlo by z toho něco být. Prostě nám přišlo, že ten risk stál za to,“ poodkryl Grier.

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Má však opravdu šanci na nejlepší ligu na světě?

„Každý, kdo je v tomhle kempu, má šanci v lize hrát,“ prohlásil kouč Sharks Ryan Warsofsky. „Bude se muset učit, ale půjde nahoru. Příští rok v kempu uvidíte úplně jiného hokejistu.“

A sám přiznává, že mu moldavský hromotluk v lecčem připomíná Cháru. Před třiceti lety totiž také nikdo obrovitému Slovákovi nevěřil.

Ten ale nakonec odehrál v nejlepší lize světa 1680 zápasů, získal Stanley Cupu i Norris Trophy pro nejlepšího obránce ligy. Se Slovenskem oslavil dvě stříbra na MS a loni ho přivítali do Hokejové síně slávy.

Moldavský obránce Alexander Karmanov.

Rodáka z Trenčína osmnáctiletý Karmanov rád studuje, dokonce si vyzkoušel hrát i s jeho hokejkou. „Jen je na mě trochu měkká,“ prohodil v rozhovoru s influencerem Corwinem McCallumem ještě před draftem.

Darnell Nurse, bývalý obránce Edmontonu, který byl v červenci vyměněn do Sharks, trénoval s Karmanovem přes léto v posilovně v Torontu. „Samozřejmě vidíte, že je velký, ale je i technicky vybavený. Bude zábavné sledovat, jak dál poroste,“ říká s úsměvem Nurse.

„Všichni kluci mě podporují. Všichni mi dávají rady. Před pár lety jsem se na ně díval v televizi a teď jsem tady s nimi. Je to prostě skvělý pocit, chci se jen učit a zlepšovat se každým střídáním,“ vykládá Karmanov.

Ze střídačky v zámořských juniorských ligách bude ale muset naskočit ještě do mnoha zápasů, aby si jednou splnil sen a stal se nejvyšším hráčem v NHL.

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