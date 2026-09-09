Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přeceňovaný Nečas, toxický Hertl. Kteří Češi se vešli mezi TOP 150 hráčů v NHL?

Autor:
  12:50
Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas. | foto: koláž iDNES.cz

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche slaví gól.
David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...
Filip Hronek se rozcvičuje před utkáním s Vegas.
Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.
200 fotografií
Už třetím rokem renomovaný server The Athletic vydává seznam 150 nejlepších hokejistů v NHL, jenž vzniká pomocí pokročilých statistik i názorů funkcionářů klubů. A ani tentokrát v něm nechybí někteří Češi. Jejich počet je dokonce rekordní. Avšak pár z nich si i přesto vyslechlo štiplavé poznámky.

Redakce webu se řídí statistikou Net Rating. Jedná se o algoritmus, který na základě všemožných údajů vypočítává u každého hráče jeho přínos pro tým.

Vzniklý seznam hráčů pak zástupci The Athletic konzultovali se 20 anonymními znalci z prostředí NHL – generálními manažery, skauty, trenéry, datovými analytiky, funkcionáři či bývalými hráči.

Hokejisty rozřadili do pěti kategorií (naprosto nejužitečnější hráči ligy, opory, kandidáti na All-Star, hvězdy, špičkoví hráči) a následně ještě každou z nich na tři další podkategorie.

David Pastrňák střílí na branku Penguins

Martin Nečas vymýšlí akci v útočném pásmu.

Vešlo se do nich hned šest Čechů, tedy o dva více než loni a dokonce o tři než před dvěma lety. David Pastrňák, Martin Nečas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, Lukáš Dostál a Jakub Dobeš.

Nejvýše z nich figuruje Pastrňák, jenž zapadl do kategorie 1C. Podle The Athletic ho trumfuje jen Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Nikita Kučerov, Cale Makar, Quinn Hughes a Leon Draisaitl.

Pastrňák pak sdílí písmeno „C“ s Aleksanderem Barkovem, Macklinem Celebrinim, Rasmusem Dahlinem a Zachem Werenskim.

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

„Je to možná nejvíce podceňovaný tvůrce hry v lize, protože si ho lidé spojují především se střeleckými schopnostmi. Dokáže převzít kontrolu nad zápasem a díky němu hrají všichni jeho spoluhráči mnohem lépe,“ řekl o Pastrňákovi jeden z dotázaných bývalých hráčů.

„Myslím, že rozdíl mezi ním a Kučerovem je menší, než si lidé uvědomují. Patří mezi špičková křídla, kterých není zrovna mnoho. Těžko bych vybíral křídlo, které bych před nimi upřednostnil,“ poznamenal dřívější hokejista.

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti Minnesotě.

Až pod Pastrňákem byste v dlouhém listu našli jména jako Auston Matthews, Jack Eichel nebo Matthew Tkachuk.

Taky byste ale museli dojet značně níž, abyste narazili na druhého českého hráče. Nečas zapadl do kolonky 3C, mimochodem na úroveň Connora Bedarda, Kirilla Marčenka, Bradyho Tkachuka, Marka Scheifeleho nebo Erika Karlssona.

„Když přemýšlím nad hráči, kteří dokážou vstoupit do útočného pásma, využít své parametry, aby se rozjeli a pak našli někoho ve druhé vlně, v tomhle dokáže být stejně dobrý jako kdokoliv jiný,“ chválil Nečase jeden z bývalých hráčů.

Střílej, sakra! Nečas o strastech životní sezony: Carolině jsem pohár nepřál

Před rokem server The Athletic umístil rodáka ze Žďáru nad Sázavou do kolonky 4C. Autoři však uvedli, že ofenzivní posun v další sezoně ho může vystřelit výše. Což se také stalo. Ovšem jeden z odpovídajících funkcionářů má pro jeho výrazný progres, kdy zaznamenal bodové kariérní maximum (100), jasné a nelichotivé vysvětlení.

„Já si myslím, že Nečas je hráč, který nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Můžete MacKinnona posunout o úroveň výš a Nečase o jednu níž? Kdybyste dali Nečase k běžnému centru, nebude z něj křídlo, co nasbírá sto bodů,“ uvedl.

Martin Nečas (88) a Nathan MacKinnon (29) z Colorado Avalanche oslavují trefu.

Podobně rozporuplné názory si vyslechl i obránce Hronek (5A). Jeden z hlavních trenérů NHL ho vyzdvihoval slovy: „Umí opravdu všechno. Je podceňovaný na přesilovce. Myslím si, že je zařazený o jednu úroveň níže, než by měl.“

Zato anonymní funkcionář poznamenal, že má tak velkou roli v týmu jen proto, že Vancouver nemá vysokou kvalitu a někdo takovou pozici zkrátka dostat musí. „Tenhle chlap je přeceňovaný,“ dodal.

Ve stejné kategorii jako Hronek se pohybuje i první z gólmanů Dostál, u něhož brali analytici v potaz slabou obranu Anaheimu a počet velkých šancí, kterým čelil.

Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.

Zároveň však připomněli, že Ducks jdou nahoru a že Dostála čeká klíčový rok, v němž by měl dokázat, že patří mezi desítku nejlepších brankářů v NHL.

Zbylým dvěma Čechům patří kategorie 5C. Dobeš se do ní vešel hlavně díky svým výkonům po olympijských hrách, které korunoval povedeným play off. „Jeho úspěchy mu dodaly sebevědomí,“ hlásil bývalý hokejista.

Má v sobě jiskru, líbí se mi! smeká legenda před Dobešem. Týmu věří i na boj o titul

A Hertl? Podobně jako u Nečase nebo Hronka se jeho renomé v NHL tříští na dva protipóly. Jeden z generálních manažerů ho nazval „toxickou položkou“, která na seznam prý vůbec nepatří.

Zato vybraný trenér zase považuje Hertla za stále „opravdu dobrého hráče“, byť vzhledem k výkonům v posledních sezonách je jeho umístění v žebříčku poněkud velkorysé.

Dokážou Hertl a spol. analytikům a dalším, kteří se na skládání žebříčku podíleli, že stále patří mezi širší skupinu nejlepších hokejistů na světě?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. VítkoviceHokej - - 9. 9. 2026:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:00
  • 1.65
  • 4.53
  • 4.00
Žilina vs. PopradHokej - - 9. 9. 2026:Žilina vs. Poprad //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 1.91
  • 4.30
  • 3.13
Třebíč vs. TáborHokej - 1. kolo - 9. 9. 2026:Třebíč vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 1.70
  • 4.30
  • 3.92
Zlín vs. ChomutovHokej - 1. kolo - 9. 9. 2026:Zlín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 1.95
  • 4.10
  • 3.13
Jihlava vs. Frýdek-M.Hokej - 1. kolo - 9. 9. 2026:Jihlava vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 1.55
  • 4.50
  • 4.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi

Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames

V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna,...

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

Přeceňovaný Nečas, toxický Hertl. Kteří Češi se vešli mezi TOP 150 hráčů v NHL?

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Už třetím rokem renomovaný server The Athletic vydává seznam 150 nejlepších hokejistů v NHL, jenž vzniká pomocí pokročilých statistik i názorů funkcionářů klubů. A ani tentokrát v něm nechybí někteří...

9. září 2026  12:50

Kluka pošli, kouknu na něj. Dvě slavná jména z NHL zpět v Česku

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard

Potkali se v březnu na hokejové exhibici v Pardubicích. Zahráli si proti sobě, pobavili diváky, stihli se dát i do řeči a zjistit, co je nového. Když se rozhovor stočil k dětem, Milan Hejduk bývalému...

9. září 2026  11:09

Dukla opět líčí na baráž, v přípravě vsadila na těžké soky. A Třebíč nechce problémy

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Léto je fuč a prvoligovým hokejistům začíná další, několik měsíců trvající zápřah. Začíná sezona. A také letos bude mít Vysočina ve druhé nejvyšší soutěži dvojí zastoupení, přičemž Dukla Jihlava má...

9. září 2026  11:02

Hokejový útočník Řepík: Kariéra se krátí, chci ten titul se Spartou vyhrát

Sparťanský útočník Michal Řepík se raduje z vítězného gólu Filipa Chlapíka...

Před hokejistou Michalem Řepíkem je již osmá sezona, do níž vstoupí v dresu Sparty po návratu z posledního zahraničního angažmá v roce 2019. Sedmatřicetiletý útočník věří, že Pražané v ní budou...

9. září 2026  10:54

Slavia – Vsetín: Kde sledovat hokejovou Maxa ligu, kurzy a preview

Hokejisté Slavie děkují svým fanouškům.

První kolo hokejové Maxa ligy přinese také souboj Slavie se Vsetínem. Podívejte se na změny v obou týmech, kde můžete atraktivní duel sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

9. září 2026  10:05

Třeskuté vsetínské léto, Zlín se zkušeným kádrem. Oba celky míří v Maxa lize vysoko

Vsetínský útočník Adam Hořanský cloní před brankářem Danielem Hufem ze Zlína.

Už příští středu se utkají na Lapači v prvním derby sezony. Redakce iDNES.cz před středečním startem hokejové Maxa ligy shrnuje novinky ve Zlíně, který obhajuje finále, a sousedním Vsetíně, kde...

9. září 2026  9:26

Patera se dívá dopředu. Jdeme od nuly, minulá sezona je pravěk, hlásí kouč Varů

Karlovarský trenér Pavel Patera burcuje své hráče..

Hokejisté Karlových Varů chtějí navázat na vydařený předchozí ročník extraligy, trenér Pavel Patera se ale na minulost neohlíží. Bývalý vynikající útočník věří, že Západočeši budou v horní polovině...

9. září 2026  8:56

Velkolepé zahájení sezony Sparty. Spojila sport a umění, Řepík žasl nad trampolínou

Nové dresy Sparty na zahájení sezony.

Propojit sport a umění. S takovým cílem zahájila sezonu netradičním způsobem hokejová Sparta. V úterý kompletní tým navštívil představení divadelního souboru Cirk La Putyka, po kterém klub odhalil...

9. září 2026  7:39

Střílej, sakra! Nečas o strastech životní sezony: Carolině jsem pohár nepřál

Premium
Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání.

Jako teprve třetí Čech v dějinách nastřádal v NHL sto bodů. Našel nový domov v Coloradu. Konečně vybalil své umění s plnou parádou. V minulé sezoně se ovšem hokejista Martin Nečas musel též smířit s...

9. září 2026

Tři sady, moderní připomínka historie. Sparta ukázala dresy na novou sezonu

Michal Řepík, Filip Chlapík a Jakub Krejčík v nových dresech Sparty pro sezonu...

Do extraligové sezony vstupuje s odhodláním a chutí navázat na charakter z jarního play off. S novým trenérským štábem, jen lehce pozměněným kádrem a také unikátními dresy. Sparta na úterní tiskové...

8. září 2026  21:19

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

8. září 2026  15:37

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

8. září 2026  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×