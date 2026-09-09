Přeceňovaný Nečas, toxický Hertl. Kteří Češi se vešli mezi TOP 150 hráčů v NHL?

Redakce webu se řídí statistikou Net Rating. Jedná se o algoritmus, který na základě všemožných údajů vypočítává u každého hráče jeho přínos pro tým.
Vzniklý seznam hráčů pak zástupci The Athletic konzultovali se 20 anonymními znalci z prostředí NHL – generálními manažery, skauty, trenéry, datovými analytiky, funkcionáři či bývalými hráči.
Hokejisty rozřadili do pěti kategorií (naprosto nejužitečnější hráči ligy, opory, kandidáti na All-Star, hvězdy, špičkoví hráči) a následně ještě každou z nich na tři další podkategorie.
Vešlo se do nich hned šest Čechů, tedy o dva více než loni a dokonce o tři než před dvěma lety. David Pastrňák, Martin Nečas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, Lukáš Dostál a Jakub Dobeš.
Nejvýše z nich figuruje Pastrňák, jenž zapadl do kategorie 1C. Podle The Athletic ho trumfuje jen Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Nikita Kučerov, Cale Makar, Quinn Hughes a Leon Draisaitl.
Pastrňák pak sdílí písmeno „C“ s Aleksanderem Barkovem, Macklinem Celebrinim, Rasmusem Dahlinem a Zachem Werenskim.
|
Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů
„Je to možná nejvíce podceňovaný tvůrce hry v lize, protože si ho lidé spojují především se střeleckými schopnostmi. Dokáže převzít kontrolu nad zápasem a díky němu hrají všichni jeho spoluhráči mnohem lépe,“ řekl o Pastrňákovi jeden z dotázaných bývalých hráčů.
„Myslím, že rozdíl mezi ním a Kučerovem je menší, než si lidé uvědomují. Patří mezi špičková křídla, kterých není zrovna mnoho. Těžko bych vybíral křídlo, které bych před nimi upřednostnil,“ poznamenal dřívější hokejista.
Až pod Pastrňákem byste v dlouhém listu našli jména jako Auston Matthews, Jack Eichel nebo Matthew Tkachuk.
Taky byste ale museli dojet značně níž, abyste narazili na druhého českého hráče. Nečas zapadl do kolonky 3C, mimochodem na úroveň Connora Bedarda, Kirilla Marčenka, Bradyho Tkachuka, Marka Scheifeleho nebo Erika Karlssona.
„Když přemýšlím nad hráči, kteří dokážou vstoupit do útočného pásma, využít své parametry, aby se rozjeli a pak našli někoho ve druhé vlně, v tomhle dokáže být stejně dobrý jako kdokoliv jiný,“ chválil Nečase jeden z bývalých hráčů.
|
Střílej, sakra! Nečas o strastech životní sezony: Carolině jsem pohár nepřál
Před rokem server The Athletic umístil rodáka ze Žďáru nad Sázavou do kolonky 4C. Autoři však uvedli, že ofenzivní posun v další sezoně ho může vystřelit výše. Což se také stalo. Ovšem jeden z odpovídajících funkcionářů má pro jeho výrazný progres, kdy zaznamenal bodové kariérní maximum (100), jasné a nelichotivé vysvětlení.
„Já si myslím, že Nečas je hráč, který nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Můžete MacKinnona posunout o úroveň výš a Nečase o jednu níž? Kdybyste dali Nečase k běžnému centru, nebude z něj křídlo, co nasbírá sto bodů,“ uvedl.
Podobně rozporuplné názory si vyslechl i obránce Hronek (5A). Jeden z hlavních trenérů NHL ho vyzdvihoval slovy: „Umí opravdu všechno. Je podceňovaný na přesilovce. Myslím si, že je zařazený o jednu úroveň níže, než by měl.“
Zato anonymní funkcionář poznamenal, že má tak velkou roli v týmu jen proto, že Vancouver nemá vysokou kvalitu a někdo takovou pozici zkrátka dostat musí. „Tenhle chlap je přeceňovaný,“ dodal.
Ve stejné kategorii jako Hronek se pohybuje i první z gólmanů Dostál, u něhož brali analytici v potaz slabou obranu Anaheimu a počet velkých šancí, kterým čelil.
Zároveň však připomněli, že Ducks jdou nahoru a že Dostála čeká klíčový rok, v němž by měl dokázat, že patří mezi desítku nejlepších brankářů v NHL.
Zbylým dvěma Čechům patří kategorie 5C. Dobeš se do ní vešel hlavně díky svým výkonům po olympijských hrách, které korunoval povedeným play off. „Jeho úspěchy mu dodaly sebevědomí,“ hlásil bývalý hokejista.
|
Má v sobě jiskru, líbí se mi! smeká legenda před Dobešem. Týmu věří i na boj o titul
A Hertl? Podobně jako u Nečase nebo Hronka se jeho renomé v NHL tříští na dva protipóly. Jeden z generálních manažerů ho nazval „toxickou položkou“, která na seznam prý vůbec nepatří.
Zato vybraný trenér zase považuje Hertla za stále „opravdu dobrého hráče“, byť vzhledem k výkonům v posledních sezonách je jeho umístění v žebříčku poněkud velkorysé.
Dokážou Hertl a spol. analytikům a dalším, kteří se na skládání žebříčku podíleli, že stále patří mezi širší skupinu nejlepších hokejistů na světě?