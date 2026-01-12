Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

Autor: ,
  19:52
Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights byl vyhlášen nejlepším hokejistou uplynulého týdne v NHL. Další český útočník David Pastrňák z Bostonu obsadil v tradiční anketě třetí místo. Mezi oba členy olympijského výběru pro zimní hry v Itálii se vklínil detroitský brankář John Gibson.
Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas. | foto: AP

Tomáš Hertl hledá cestu zpoza brány, brání ho Macklin Celebrini, situaci...
Tomáš Hertl slaví se střídačkou branku.
Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.
Tomáš Hertl si u mantinelu střeží kotouč.
10 fotografií

Hertl přispěl ke stoprocentní úspěšnosti Golden Knights v hodnoceném období třemi góly a šesti asistencemi ve čtyřech zápasech, lepší bilanci neměl v lize žádný hokejista. Tým Vegas po čtyřech výhrách za sebou vede Pacifickou divizi s tříbodovým náskokem před Edmontonem.

Hertl nejprve zaznamenal asistenci a vítězný gól v prodloužení zápasu ve Winnipegu (4:3) a v neděli vydařené období zakončil pětibodovým výkonem (2+3) při výhře 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Naprázdno mezitím vyšel proti St. Louis (4:2), proti Columbusu si připsal dvě přihrávky včetně té u vítězného gólu Marka Stonea (5:3). Dvaatřicetiletý Hertl je s 18 góly nejlepším střelcem týmu a s 39 body je čtvrtý v klubové produktivitě.

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

O tři roky mladší Pastrňák vede bodování Bostonu s bilancí 19+36 a v uplynulém týdnu statistiku rozšířil rovněž o devět bodů. Zásadně se na tom podílel svým výkonem v sobotním duelu s Rangers, ve kterém se zaskvěl při výhře 10:2 šesti asistencemi. Při porážce se Seattlem 4:7 dal dvě branky, jednu gólovou přihrávku si připsal proti Calgary (4:1) a až v neděli vyšel naprázdno při prohře 0:1 s Pittsburghem.

Američan Gibson vychytal Detroitu ve třech zápasech pouze výhry a inkasoval při nich jen čtyři góly. Týden završil proti Montrealu 27. čistým kontem v kariéře (4:0).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Philadelphia vs. TampaHokej - - 13. 1. 2026:Philadelphia vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 3.02
  • 4.14
  • 2.12
NY Rangers vs. SeattleHokej - - 13. 1. 2026:NY Rangers vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 2.18
  • 4.07
  • 2.93
Detroit vs. CarolinaHokej - - 13. 1. 2026:Detroit vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 3.01
  • 4.21
  • 2.11
Buffalo vs. FloridaHokej - - 13. 1. 2026:Buffalo vs. Florida //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 2.37
  • 4.11
  • 2.64
Montreal vs. VancouverHokej - - 13. 1. 2026:Montreal vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:30
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.58
Minnesota vs. New JerseyHokej - - 13. 1. 2026:Minnesota vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
13. 1. 02:00
  • 1.99
  • 4.19
  • 3.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights byl vyhlášen nejlepším hokejistou uplynulého týdne v NHL. Další český útočník David Pastrňák z Bostonu obsadil v tradiční anketě třetí místo. Mezi oba členy...

12. ledna 2026  19:52

Pešout po rezignaci: Zrušte sestup v první lize, dá se tím příklad extralize

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ...

Sestupy? Zrušit! V první lize i v extralize. Hokejoví Piráti z Chomutova se namočili do záchranářských vod a apel trenéra Martina Pešouta, který v neděli rezignoval, na změnu v českých soutěžích tím...

12. ledna 2026  19:01

Účast na olympiádě? Bojujeme o play off. Slovenský brankář raději zůstane v Rusku

Daniel Schmolz svádí souboj před slovenským brankářem Patrikem Rybárem.

Před čtyřmi lety vychytal Slovákům v Pekingu nečekané třetí místo. Na bronzové, vzhledem k účasti hokejistů z NHL přetěžké obhajobě se ale brankář Patrik Rybár podílet nebude. Národní celek upozadil,...

12. ledna 2026  17:01

Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v...

Ta věc se řeší už měsíce. A zdá se, že ještě chvíli bude. Hokejová aréna v Miláně, kde se má odehrát olympijský turnaj, stále nemá finální podobu. A přesvědčil se o tom i ředitel sportovního oddělení...

12. ledna 2026  14:05,  aktualizováno  18:16

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.

Jak zápas plynul, napadlo ho: Tohle může být můj večer. A skutečně! Cítil nejen formu, ale i přítomnost štěstěny na vlastní straně. Puky se odrážely přesně, jak potřeboval. „Všechno mi vycházelo,...

12. ledna 2026  13:36

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu.

V Karlových Varech vstali z mrtvých, ale vyhráno hokejisté Litvínova zdaleka nemají. I přes nedělní výhru 4:3 po nájezdech zůstávají v extralize poslední a v závěrečných 11 kolech základní části...

12. ledna 2026  12:43

Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

Rozhodčí Jan Hribik a Jakub Zeliska v nedělním utkání 41. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Libercem chybně neuznali nájezd hostujícího Filipa Sandberga. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina...

12. ledna 2026  12:23

Chludil nechce být v Kometě jen do počtu. Z USA si přivezl placku i sebevědomí

Danny Chludil z Komety Brno.

Se svými kumpány z české hokejové reprezentace do dvaceti let si na nedávném šampionátu získal srdce celého hokejového národa. Jediný jihomoravský zástupce na mistrovství světa, pražský rodák Danny...

12. ledna 2026  9:48

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Den po neuvěřitelném šestibodovém výkonu Davida Pastrňáka z Bostonu (0+6 proti Rangers) v NHL zazářil další český reprezentant. Centr Tomáš Hertl bilancí dvou gólů a tří asistencí režíroval triumf...

11. ledna 2026  22:51,  aktualizováno  12. 1. 8:29

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím...

Pod trenérem Jiřím Horáčkem zapsali další dva body, vyhrocený extraligový duel s Mladou Boleslaví rozhodli domácí až v prodloužení. Hokejisté Komety nakonec nad středočeským celkem vyhráli 3:2....

12. ledna 2026  7:52

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.