Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

Hertl přispěl ke stoprocentní úspěšnosti Golden Knights v hodnoceném období třemi góly a šesti asistencemi ve čtyřech zápasech, lepší bilanci neměl v lize žádný hokejista. Tým Vegas po čtyřech výhrách za sebou vede Pacifickou divizi s tříbodovým náskokem před Edmontonem.
Hertl nejprve zaznamenal asistenci a vítězný gól v prodloužení zápasu ve Winnipegu (4:3) a v neděli vydařené období zakončil pětibodovým výkonem (2+3) při výhře 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Naprázdno mezitím vyšel proti St. Louis (4:2), proti Columbusu si připsal dvě přihrávky včetně té u vítězného gólu Marka Stonea (5:3). Dvaatřicetiletý Hertl je s 18 góly nejlepším střelcem týmu a s 39 body je čtvrtý v klubové produktivitě.
|
Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil
O tři roky mladší Pastrňák vede bodování Bostonu s bilancí 19+36 a v uplynulém týdnu statistiku rozšířil rovněž o devět bodů. Zásadně se na tom podílel svým výkonem v sobotním duelu s Rangers, ve kterém se zaskvěl při výhře 10:2 šesti asistencemi. Při porážce se Seattlem 4:7 dal dvě branky, jednu gólovou přihrávku si připsal proti Calgary (4:1) a až v neděli vyšel naprázdno při prohře 0:1 s Pittsburghem.
Američan Gibson vychytal Detroitu ve třech zápasech pouze výhry a inkasoval při nich jen čtyři góly. Týden završil proti Montrealu 27. čistým kontem v kariéře (4:0).