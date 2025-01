Souboj nováčků baví NHL. Vyhraje drzý Rus, nebo nástupce Bedarda?

Část 1/5

Lane Hutson

Montrealský obránce Lane Hutson vytváří útočnou akci.

Nikdo o jeho ofenzivních schopnostech nepochyboval. Pravidelně je ukazoval na jakékoliv mládežnické akci, které se zúčastnil. Ale dokáže s tak útlou postavou ustát v konkurenci fyzicky statnějších soupeřů?

Teď už odpověď známe. Ano, dokáže. Hutson se v úvodu ročníku otrkával mezi hvězdnou konkurencí, ale v posledních týdnech se vyšvihl až do pozice největšího favorita na nováčka roku.

Od konce listopadu nasbíral za 25 zápasů parádních 27 bodů. Z pozice obránce. Aktuálně drží sérii osmi utkání, kdy se přihlásil do statistik. Právě on vede produktivitu nováčků v lize, táhne první přesilovkovou formaci Montrealu, propracoval se také do elitního obranného páru Canadiens.

„A především je mimořádně konzistentní,“ oceňuje trenér Martin St. Louis. Pokud si formu udrží, zdá se pravděpodobné, že hned v první sezoně v NHL si sáhne na jednu z trofejí.