Nejdřív škola, až pak NHL. Ničeho nelituju, říká brankář Hrabal o svojí cestě

„Za tu sezonu jsem moc rád, hodně mi pomohla jak lidsky, tak na ledě. Měl jsem čas soustředit se sám na sebe, více trénovat a škola navíc byla prioritou. Udělal jsem obrovský skok dopředu,“ přibližuje Hrabal v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Beru to jako ukázku opravdové vyspělosti. Moc kluků by něco takového nedokázalo,“ vyzdvihoval ho tehdy jeho kouč Greg Carvel poté co odmítl nabídku Utahu. V roce 2023 si ho z 38. pozice vybrali zástupci Arizony, ze které se klub následně přestěhoval.
Hrabal totiž už od začátku kariéry na přání rodičů klade stejný důraz jak na hokej, tak na vzdělání. Právě proto zamířil ze Sparty v roce 2022 do nejvyšší americké juniorské USHL v Omaze a následně nastoupil na University of Massachusetts se skvělým hokejovým programem, kde zároveň studoval byznys a sportovní management.
A nejde o jen tak ledajaký tým, dres UMass v minulosti oblékal třeba pozdější trojnásobný šampion Stanley Cupu Jonathan Quick nebo současná megastar NHL Cale Makar. V týmu navíc Hrabal hrál s dalším českým talentem, juniorským vicemistrem světa Václavem Nestrašilem.
„Je to fantastická soutěž a perfektní mezistupeň mezi juniorským a dospělým profihokejem. Navíc tím, že se nehraje tolik zápasů, máte hodně času na trénink. Jsem rád, že jsem šel právě touto cestou,“ vyzdvihuje prestiž ligy, jejíž hráči tvořili 34 % všech vybraných hokejistů na posledním draftu NHL.
V této sezoně odchytal Hrabal za UMass 29 zápasů, z nichž 19 dotáhl do vítězného konce. Průměr inkasovaných branek srazil na parádních 1,95 na utkání a úspěšnost zákroků vytáhl na 93,7 %. Navrch zapsal čtyři čistá konta. A tak není divu, že ho skvělé výkony katapultovaly mezi tři finalisty na prestižní Mike Richter Award pro nejlepšího gólmana celé ligy.
Když pak v březnu podepsal s Utahem tříletou nováčkovskou smlouvu, vedení ho obratem poslalo do týmu Tucson Roadrunners v AHL, kde v závěru dostal pětkrát příležitost před jedničkou Jaxsonem Stauberem.
„Sám sobě jsem dokázal, že na tu úroveň mám. Největší rozdíl byl jednoznačně v rychlosti. Hraje se méně defenzivně, více se střílí a hráči jsou zase chytřejší a zkušenější.“
Pokud však nějaký z dvaatřiceti celků v NHL dává v současnosti prostor českým brankářům, je to právě Utah. Jedničkou Mammoth je mistr světa z Prahy Karel Vejmelka a záda mu kryje Vítek Vaněček.
„Tři týdny zpátky jsem se byl na otočku podívat na jejich zápas, takže jsem se s oběma klukama potkal. Bylo fajn na chvíli pokecat. Karel i Vítek jsou skvělí, zkušení gólmani, takže je to pro mě obrovská škola a příležitost se od nich spoustu věcí přiučit.“
Přestože mu sezona skončila teprve před měsícem, už je opět v plném tréninkovém procesu. „Teď jedu hlavně suchou přípravu v posilovně, ale postupně přidávám už i tréninky na ledě. Léto pro mě bude velmi důležité, chci do toho dát maximum, abych přijel v té nejlepší možné formě.“
Během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku zavzpomínal i na své dosavadní úspěchy v národním týmu. Zejména na dva bronzové juniorské šampionáty. V roce 2024 byl hlavním důvodem, proč Češi ve čtvrtfinále v Göteborgu senzačně vyřadili Kanadu. O rok později pak předvedl ještě dominantnější představení, zejména při vychytání dvanácti ze čtrnácti švédských nájezdů v souboji o bronz.
„Na všechny akce, na kterých jsem byl, strašně rád vzpomínám a jsem vděčný za ty zkušenosti. Reprezentovat je sen pro každého hráče. A já udělám všechno pro to, abych jednou oblékl jak dres v NHL, tak zase i ten národní.“