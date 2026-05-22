Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejdřív škola, až pak NHL. Ničeho nelituju, říká brankář Hrabal o svojí cestě

Autor:
  13:28
Tu nabídku dostal už loni, ale překvapivě ji odmítl. Hodlal nadále sbírat cenné zkušenosti v prestižní americké univerzitní hokejové lize NCAA, kde se za tři sezony vypracoval v jednoho z nejlepších gólmanů. A tak až letos Michael Hrabal podepsal nováčkovský kontrakt s týmem Utah Mammoth. „Ničeho nelituju, prioritou bylo dodělat školu. Ten rok na univerzitě mi dal hrozně moc,“ ohlíží se další česká brankářská naděje v NHL.
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů. | foto: Profimedia.cz

Český brankář Michael Hrabal zasahuje proti akci Felixe Ungera Söruma.
Český brankář Michael Hrabal sbírá puk.
Matěj Maštalířský (18), brankář Michael Hrabal a Adam Jiříček sledují práci s...
Český brankář Michael Hrabal akrobaticky zasahuje proti kanadské dorážce ve...
18 fotografií

„Za tu sezonu jsem moc rád, hodně mi pomohla jak lidsky, tak na ledě. Měl jsem čas soustředit se sám na sebe, více trénovat a škola navíc byla prioritou. Udělal jsem obrovský skok dopředu,“ přibližuje Hrabal v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Beru to jako ukázku opravdové vyspělosti. Moc kluků by něco takového nedokázalo,“ vyzdvihoval ho tehdy jeho kouč Greg Carvel poté co odmítl nabídku Utahu. V roce 2023 si ho z 38. pozice vybrali zástupci Arizony, ze které se klub následně přestěhoval.

michael_hrabal

“I guess we’ll never know” @umass

@erykaingram

18. května 2026 v 15:24, příspěvek archivován: 22. května 2026 v 9:09
oblíbit odpovědět uložit

Hrabal totiž už od začátku kariéry na přání rodičů klade stejný důraz jak na hokej, tak na vzdělání. Právě proto zamířil ze Sparty v roce 2022 do nejvyšší americké juniorské USHL v Omaze a následně nastoupil na University of Massachusetts se skvělým hokejovým programem, kde zároveň studoval byznys a sportovní management.

A nejde o jen tak ledajaký tým, dres UMass v minulosti oblékal třeba pozdější trojnásobný šampion Stanley Cupu Jonathan Quick nebo současná megastar NHL Cale Makar. V týmu navíc Hrabal hrál s dalším českým talentem, juniorským vicemistrem světa Václavem Nestrašilem.

Čtverák Dobeš okouzlil bláznivý Montreal. V play off navazuje na skvělé krajany

„Je to fantastická soutěž a perfektní mezistupeň mezi juniorským a dospělým profihokejem. Navíc tím, že se nehraje tolik zápasů, máte hodně času na trénink. Jsem rád, že jsem šel právě touto cestou,“ vyzdvihuje prestiž ligy, jejíž hráči tvořili 34 % všech vybraných hokejistů na posledním draftu NHL.

V této sezoně odchytal Hrabal za UMass 29 zápasů, z nichž 19 dotáhl do vítězného konce. Průměr inkasovaných branek srazil na parádních 1,95 na utkání a úspěšnost zákroků vytáhl na 93,7 %. Navrch zapsal čtyři čistá konta. A tak není divu, že ho skvělé výkony katapultovaly mezi tři finalisty na prestižní Mike Richter Award pro nejlepšího gólmana celé ligy.

Michael Hrabal zasahuje ve čtvrtfinále s Kanadou.

Když pak v březnu podepsal s Utahem tříletou nováčkovskou smlouvu, vedení ho obratem poslalo do týmu Tucson Roadrunners v AHL, kde v závěru dostal pětkrát příležitost před jedničkou Jaxsonem Stauberem.

„Sám sobě jsem dokázal, že na tu úroveň mám. Největší rozdíl byl jednoznačně v rychlosti. Hraje se méně defenzivně, více se střílí a hráči jsou zase chytřejší a zkušenější.“

Pokud však nějaký z dvaatřiceti celků v NHL dává v současnosti prostor českým brankářům, je to právě Utah. Jedničkou Mammoth je mistr světa z Prahy Karel Vejmelka a záda mu kryje Vítek Vaněček.

„Tři týdny zpátky jsem se byl na otočku podívat na jejich zápas, takže jsem se s oběma klukama potkal. Bylo fajn na chvíli pokecat. Karel i Vítek jsou skvělí, zkušení gólmani, takže je to pro mě obrovská škola a příležitost se od nich spoustu věcí přiučit.“

Česká vlajka na masce, Hašek vzorem. Lákalo mě hrát za Brno, prozrazuje Švýcar

Přestože mu sezona skončila teprve před měsícem, už je opět v plném tréninkovém procesu. „Teď jedu hlavně suchou přípravu v posilovně, ale postupně přidávám už i tréninky na ledě. Léto pro mě bude velmi důležité, chci do toho dát maximum, abych přijel v té nejlepší možné formě.“

Během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku zavzpomínal i na své dosavadní úspěchy v národním týmu. Zejména na dva bronzové juniorské šampionáty. V roce 2024 byl hlavním důvodem, proč Češi ve čtvrtfinále v Göteborgu senzačně vyřadili Kanadu. O rok později pak předvedl ještě dominantnější představení, zejména při vychytání dvanácti ze čtrnácti švédských nájezdů v souboji o bronz.

„Na všechny akce, na kterých jsem byl, strašně rád vzpomínám a jsem vděčný za ty zkušenosti. Reprezentovat je sen pro každého hráče. A já udělám všechno pro to, abych jednou oblékl jak dres v NHL, tak zase i ten národní.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Kanada vs. SlovinskoHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Kanada vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.01
  • 31.00
  • 45.00
Německo vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Německo vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.18
  • 8.35
  • 14.00
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:20
  • 1.02
  • 28.00
  • 41.00
Finsko vs. V. BritánieHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Finsko vs. V. Británie //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:20
  • 1.01
  • 33.00
  • 45.00
Colorado vs. VegasHokej - - 23. 5. 2026:Colorado vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 5. 02:00
  • 1.86
  • 4.06
  • 3.61
Dánsko vs. SlovinskoHokej - Skupina B - 23. 5. 2026:Dánsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
23. 5. 12:20
  • 1.58
  • 4.77
  • 4.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Nejdřív škola, až pak NHL. Ničeho nelituju, říká brankář Hrabal o svojí cestě

Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Tu nabídku dostal už loni, ale překvapivě ji odmítl. Hodlal nadále sbírat cenné zkušenosti v prestižní americké univerzitní hokejové lize NCAA, kde se za tři sezony vypracoval v jednoho z nejlepších...

22. května 2026  13:28

Legendární bitky a fauly za hranou. Které momenty šokovaly minulá MS v hokeji?

MS v hokeji 2010: Česko - Kanada

Přestože v současnosti nebezpečných zákroků i velkých bitek v hokeji postupně ubývá, minulost světových šampionátů nabídla řadu momentů, které šokovaly fanoušky i samotné hráče. Připomeňte si...

22. května 2026

Slováci si vymohli bizarní gól. Puk našli při komerční pauze, šťoucháním do branky

Snaha slovenských hokejistů vyšťourat puk schovaný ve vycpávce brankové sítě...

Slovenští hokejisté předvedli zatím svůj nejlepší výkon na letošním mistrovství světa. A doplnili ho i žoviální scénkou. K pohodlné výhře 5:1 nad Dány přispěli i snahou po přerušení hry, kdy hledali...

22. května 2026  12:40

Důrazné pokyny i změny v sestavě. Čechy čeká se Slováky boj o jistotu čtvrtfinále

Český hokejový útočník Lukáš Sedlák na tréninku během mistrovství světa...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku „Do brány, do brány!“ křičel několikrát trenér Radim Rulík. Instrukce při cvičeních zněly jasně, čeští hokejisté na pátečním dopoledním tréninku pilovali především hru před gólmanem. A došlo i na...

22. května 2026  10:41,  aktualizováno  12:37

Kecy, kecy, kecičky. Co si povídají hokejisté? A kdo soky vytáčel mlčením?

Premium
Vidíme, jak na sebe hokejisté pokřikují. Jenže v té vřavě je neslyšíme. Podivné...

Vidíme, jak na sebe hokejisté na kluzišti pokřikují. Jen je v té vřavě obyčejně neslyšíme. Podivné grimasy, žádný zvuk... Připomíná to pantomimu. Co si vlastně nabuzení rivalové říkají v žáru bitvy?...

22. května 2026

Slovensko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida Tomáška (tváří...

Čeští hokejisté mají před sebou pátý duel na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po vítězství nad Itálií vyzvou Slovensko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Slovensko - Česko sledovat živě,...

22. května 2026  11:55

Jurčík: Slabší kondice? Bylo to vidět na ledě. S Reichelem to má hlavu a patu

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Ondřej...

Šuškandu, že hokejisté Litvínova měli v uplynulé barážové sezoně problémy s kondicí, potvrdil na startu letní přípravy extraligové Vervy i její útočník Ondřej Jurčík. „Asi to bylo vidět i na ledě....

22. května 2026  10:15

Jestřábi na rozcestí. Rychlý návrat nevyšel, majitel chce, aby klub zůstal profesionální

Hokejisté Prostějova prohráli finále druhé ligy s Havířovem až v prodloužení...

Sen o rychlém návratu se rozplynul. Místo oslav se tak teď v hokejovém Prostějově řeší, co dál. Když loni na jaře Jestřábi sestoupili z první ligy – druhé nejvyšší soutěže v Česku – byl to bez...

22. května 2026  10:01

Rozjetý Montreal roznesl Carolinu. Dobeš pochytal 25 střel, zářil Slafkovský

Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.

Hokejisté Montrealu suverénně zvítězili v úvodním zápase finále Východní konference play off NHL. Odpočatou Carolinu přestříleli jednoznačně 6:2. Vidět byl hlavně slovenský útočník Juraj Slafkovský...

22. května 2026  6:52,  aktualizováno  7:22

Bacha, jdou Kanaďani! Jak Jágr utekl ze záchodu a Reichela srovnávali s Gretzkým

Premium
Zápas s Kanadou na MS 1990. V bráně Dominik Hašek

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od sametové revoluce uběhlo pět měsíců. Život se měnil, hranice se pozvolna otevíraly, na politické scéně se vedl spor o název státu po pádu komunismu. A českoslovenští hokejisté mezitím bojovali o...

22. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

21. května 2026  23:54

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do rozhodující fáze. Jak vypadají české šance na postup do čtvrtfinále a na koho by národní tým mohl narazit?

21. května 2026  23:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.