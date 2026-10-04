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Nečas třemi body řídil výhru Colorada, skórovali také Kulich s Palátem

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  7:31

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Martin Nečas z Colorada slaví gól proti St. Louis. | foto: Christopher Hanewinckel-Imagn Images

Český hokejový útočník Martin Nečas dvěma góly a asistencí řídil v NHL vysokou výhru Colorada 6:1 nad St. Louis. Střelecky se prosadili také Jiří Kulich a Ondřej Palát.

Nečas si připsal dva body už v první třetině. Nejprve připravil gól na 1:0 pro Calea Makara a ve 14. minutě pak svou první brankou v sezoně zdvojnásobil vedení Avalanche. Druhý zásah český forvard přidal na konci druhého dějství, kdy zvýšil už na 6:0. Za svůj výkon byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Z vysokého vítězství se v sobotním programu radovali také New York Islanders, kteří ovládli derby s New Jersey 6:0. Pátou branku v zápase vstřelil Palát, jenž si připsal první bod v sezoně.

Poprvé bodoval také Kulich, který ve třetí třetině rozhodl o výhře Buffala 4:3 nad Chicagem. Český forvard se v NHL prosadil poprvé od vážných zdravotních komplikací, které ho vyřadily z téměř celého minulého ročníku.

Výsledky NHL

NHL
4. 10. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Washington Capitals Washington Capitals 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly:
02:26 D'Astous (Hagel, Lilleberg)
16:30 C. Geekie (Hagel, Guentzel)
57:55 Guentzel (Kučerov, Carlson)
Góly:
27:04 Sourdif (Chychrun, Jenner)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, D'Astous, Hedman (C), Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Michejev – Guentzel, Cirelli, Hagel – Holmberg, Girgensons, Viel – C. Geekie, Lilleberg, Goncalves.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy (A), Chychrun, Desharnais, C. Hutson, Liljegren, Fehérváry – T. Wilson (A), Dubois, Tuch – Leonard, D. Strome, Ovečkin (C) – Kyrou, I. Protas, A. Protas – Beauvillier, Sourdif, Jenner.

Rozhodčí: Jake Brenk, Kendrick Nicholson – Kyle Flemington, Dylan Blujus

Počet diváků: 19092

NHL
4. 10. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 6:5P (1:1, 4:1, 0:3 - 1:0)
Góly:
14:07 Malkin (Letang, Lapierre)
20:32 Carlile (Rakell, E. Karlsson)
27:59 Girard (Crosby, Korczak)
34:01 Novak (Činachov, Malkin)
35:32 Kindel (E. Karlsson, Novak)
61:33 Novak (Malkin, Letang)
Góly:
03:49 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
38:46 Suzuki (L. Hutson, Dobson)
43:31 Caufield (Kreider)
58:52 Kreider (Suzuki, Děmidov)
59:16 Děmidov (Suzuki, L. Hutson)
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Carlile, Korczak, Girard, Letang (A), van Riemsdyk – Rakell, Crosby (C), N. Robertson – Malkin (A), Novak, Činachov – Lapierre, Kindel, Kuzmenko – Hållander, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Kreider, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Slafkovský – K. Dach, Danault, Texier – J. Anderson (A), J. Evans, Bolduc.

Rozhodčí: Hanson, Maaskant – Brisebois, Marquis

Počet diváků: 18382

NHL
4. 10. 2026 1:30
New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Góly:
23:32 Holmström (Pageau, Pelech)
25:00 B. Schenn (V. Eklund, M. Schaefer)
32:08 Horvat (M. Schaefer)
51:32 V. Eklund (Ritchie, B. Schenn)
52:14 Palát (Cizikas, Stanley)
58:41 Cizikas (Holmström)
Góly:
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, Pelech, Pulock (A), Romanov, DeAngelo, Stanley – Palmieri, Horvat (C), Heineman – B. Schenn (A), Ritchie, V. Eklund – Duclair, Pageau, Holmström – Maccelli, Cizikas, Palát.
Sestavy:
Daws (Allen) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Chisholm – Mantha, J. Hughes (A), Bratt (A) – Meier, Hischier (C), Evangelista – Gricjuk, Rodrigues, Mercer – Lombardi, Glass, Noesen.

Rozhodčí: Hebert, Hamilton – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 17345

NHL
4. 10. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Boston Bruins Boston Bruins 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly:
26:11 Kaprizov (Šabanov, Eriksson Ek)
32:28 Q. Hughes (Brink, Hartman)
43:24 Spurgeon (McCarron, Q. Hughes)
58:59 Kaprizov
Góly:
01:53 Jeannot (Kastelic, Clifton)
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Spurgeon (C), Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Hunt – Boldy, Coleman, Eriksson Ek – Šabanov, Jurov, Kaprizov (A) – Brink, Hartman, Trenin – M. Foligno (A), McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
DiPietro (Swayman) – Borgen, H. Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Aspirot – Pastrňák (C), E. Lindholm, Peterka – M. Geekie, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Jeannot (A), Kastelic, Kuraly.

Rozhodčí: Sandlak, St. Laurent – O ́Quinn, Gawryletz

NHL
4. 10. 2026 1:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Góly:
02:51 Michaels (Formenton)
57:33 Draisaitl (McDavid, Shea)
58:55 McDavid (Podkolzin)
Góly:
29:06 McMann (Eberle, Stephenson)
Sestavy:
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, C. Dach, M. Jones – Joseph, Michaels, Formenton – Frederic, Samanski, Howard.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Fleury, R. Lindgren – Kakko, Beniers (A), McCann – Eberle (C), Stephenson, McMann – Wright, Catton, Winterton – Samoskevich, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: Lambert, Blandina – Shewchyk, Faucher

Počet diváků: 18070

NHL
4. 10. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Góly:
41:28 Öhgren (Cotter, Willander)
49:04 Elias Pettersson (Öhgren, Willander)
56:33 D. O'Connor (L. Karlsson)
57:16 Räty (L. Karlsson, Elias Pettersson)
Góly:
14:51 Coronato (Parekh, Farabee)
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Hronek (A), Buium, Willander, Oleksiak, L. Schenn, Elias Pettersson – L. Karlsson (A), Elias Pettersson, Räty – Boeser, Cotter, Öhgren – Gallagher, Sasson, D. O'Connor (A) – Lekkerimäki, Rossi, Bains.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud (A), Bahl, Nemec, Hanley, Parekh, Middleton (A) – Coronato, Frost, Gridin – Farabee, Backlund (C), Honzek – Šarangovič, R. Strome, Othmann – Klapka, Pospíšil, Cyplakov.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Jordan Samuels Thomas – Andrew Smith, Trent Knorr

Počet diváků: 16591

NHL
4. 10. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:4P (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)
Góly:
21:48 Toffoli (Stenberg, Celebrini)
29:52 Sherwood
32:32 Allan (Misa, Černyšov)
44:08 Černyšov (Toffoli, Trouba)
63:18 Černyšov (Celebrini)
Góly:
15:50 Kempe (Panarin, Clarke)
39:58 Byfield (Zuccarello, Kempe)
50:21 Haula (Gustafsson, Clarke)
54:59 Panarin (Byfield)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, Allan, Cagnoni, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Marchment – Graf, Wennberg (A), Stenberg – Toffoli, Misa, Černyšov – Sherwood, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (C), Dumoulin, Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson (A) – Kempe (A), Byfield, Panarin – Laferriere, Turcotte, Zuccarello – Laughton, Haula, T. Moore – Gustafsson, Armia, Perry.

Rozhodčí: Markovic, Schlenker – Hughes, Toomey

Počet diváků: 17435

NHL
4. 10. 2026 1:08
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Góly:
16:24 Quinn (Metsa)
25:41 T. Thompson (Crevier, Norris)
46:10 Dahlin (Krebs, Samuelsson)
53:20 Kulich (Power, T. Thompson)
Góly:
07:59 Donato (Vlasic, Lardis)
11:24 Bertuzzi (Frondell, Teräväinen)
38:18 O. Moore (Frondell, Vlasic)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Zellweger, Power, Crevier, Metsa – Doan, T. Thompson (A), Norris – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Krebs – Malenstyn, Carrick, Kulich.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Korchinski, Del Mastro – Kane (A), Nazar, Kantserov – Bertuzzi (A), Frondell, Teräväinen – O. Moore, Donato, Lardis – Greenway, Greene, C. Smith.

Rozhodčí: Beach, L ́Ecuyer – Cherrey, Lapointe

Počet diváků: 19070

NHL
4. 10. 2026 3:08
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
Góly:
04:09 Makar (Nečas, MacKinnon)
13:12 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
25:38 Manson (N. Roy, Kelly)
31:40 Lehkonen
38:02 N. Roy (Kelly, Manson)
38:25 Nečas (Landeskog, MacKinnon)
Góly:
42:34 Dvorský (Lindstein)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – N. Roy, Kelly.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – A. Jiříček, Lindstein, Broberg, Parayko (A), Carlo – Fowler, Snuggerud, Thomas (C) – Holloway (A), McMichael, McTavish – Bučněvič, Berggren, Dvorský – Neighbours, Dubé, Suter – Dean.

Rozhodčí: Luxmore, Hiff – Mahon, Murray

Počet diváků: 18087

NHL
4. 10. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3P (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
08:03 Tippett (Zegras)
27:20 Mičkov (Konecny, Dvorak)
Góly:
00:10 Aho (W. Carrier, Svečnikov)
44:59 Aho (Ehlers, Svečnikov)
62:51 Gostisbehere (Blake, Aho)
Sestavy:
Woll (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Seeler, D. Jiříček – Mičkov, Dvorak, Konecny (A) – Martone, Cates, Foerster – Tippett, Zegras, Grundström – Acciari, Couturier (C), Bump.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Reilly – Robinson, Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – W. Carrier, Jankowski, Kotkaniemi.

Rozhodčí: McCauley, MacPhee – Deschamps, Baker

Počet diváků: 18194

NHL
4. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Utah Mammoth Utah Mammoth 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly:
21:30 Johnson (Knies)
Góly:
11:55 Sergačov (Guenther, Keller)
16:31 Schmaltz (Keller, Marino)
45:59 Guenther (L. Cooley, Sergačov)
54:13 Schmaltz (L. Cooley, Guenther)
Sestavy:
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Mateychuk, Christiansen, Gudbranson, Soucy, Andrae – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan, Garland – Sillinger, Coyle (A), Olivier (A) – Lomberg, Heinen, Voronkov.
Sestavy:
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Simašev, Peeke – Keller (C), Schmaltz, Trocheck – Anders Lee, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, But.

Rozhodčí: Schrader, Sutherland – McNamara, Murray

Počet diváků: 17176

NHL
4. 10. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly:
20:33 Matthews (Rielly, Nylander)
27:06 Marčenko (Raddysh, Tavares)
Góly:
18:52 Chabot (Giroux, Pinto)
32:40 Amadio (Stützle, Chabot)
49:48 Halliday (Zetterlund, Giroux)
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, C. Tanev, Rielly (A), Raddysh, Ekman-Larsson, Stecher – Marčenko, Matthews (C), Roslovic – McKenna, Tavares (A), Nylander – Cowan, Paul, Sissons – Duhaime, Blugers, Groulx.
Sestavy:
Ullmark (Ersson) – Sanderson (A), Matinpalo, Chabot (C), Spence, Kleven, Yakemchuk – Foegele, Stützle, Batherson – W. Eklund, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.

Rozhodčí: South, MacDougall – Tobias, Daisy

Počet diváků: 18434

NHL
4. 10. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Dallas Stars Dallas Stars 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly:
04:46 Stamkos (O'Reilly, Josi)
15:50 Höglander (Ahcan, Kerfoot)
Góly:
00:47 Heiskanen (Rantanen, W. Johnston)
Sestavy:
Saros (Murray) – Hague, Josi (C), Skjei, Perbix, Ahcan, Trudeau, Wilsby – Stamkos (A), O'Reilly, Kerfoot – F. Forsberg (A), Wood, Höglander – Colton, Bourque, Marchessault – Drury, Edström.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Harley, Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Bichsel, Myers – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – Steel, Hyry, Benn (C) – Bäck, Faksa, Blackwell.

Rozhodčí: Rank, Halkidis – Alphonso, Jackson

Počet diváků: 17260

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  • 1.68
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Výsledky

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