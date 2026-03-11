Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Colorado vytočil trest pro hvězdu. Že zranil gólmana? To je mi jedno, vztekal se trenér

Autor:
  15:14
Měl to být mimo jiné souboj dvou nejlepších hokejistů současnosti. Connor McDavid proti Nathanu MacKinnonovi. A také byl, jen trval necelé dvě třetiny. Pak lídr Colorada zamířil do kabiny, od rozhodčích dostal po srážce s gólmanem trest do konce zápasu. „Vždyť ani nešlo o faul,“ čertil se kouč Jared Bednar po porážce 3:4 s Edmontonem.
Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu.

Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu. | foto: Ron ChenoyAP

Nathan MacKinnon sráží brankáře Connora Ingrama.
Zklamaný Martin Nečas po porážce s Edmontonem.
Tristan Jarry v akci proti Coloradu.
Connor McDavid zasahuje bruslí do obličeje Jacka Druryho z Colorada.
12 fotografií

Rozhodl právě McDavid. Přesilovkovou trefou v padesáté minutě, na kterou už domácí ve zbytku závěrečného dějství nedokázali zareagovat.

Zase jednou vytáhl skutečnou lahůdku. Našel si odražený puk, posunul jej na Leona Draisaitla, mrštně se obtočil kolem Devona Toewse, dostal zpětnou přihrávku a neomylně zakončil.

Vítězná trefa Connora McDavida:

Jeho kolega z reprezentace, s nímž se před měsícem marně snažil dotáhnout Kanadu k olympijskému zlatu, byl v tu chvíli už několik desítek minut v útrobách stadionu.

MacKinnonova srážka s Connorem Ingramem ze čtyřicáté minuty nevypadala vůbec hezky. Elitní centr Colorada nepřesně zakončil ofenzivní akci, bezmocného gólmana soupeře sestřelil v plné rychlosti.

Nestihl přibrzdit, natož se mu vyhnout. Do brankoviště jej ještě víc nasměroval předchozí střet s Darnellem Nursem, který se na poslední chvíli pokoušel zabránit hrozící příležitosti.

Střet Nathana MacKinnona s Connorem Ingramem:

„Kdyby se nesrazili, ke kontaktu s gólmanem nedojde. V žádném případě, tím jsem si jistý,“ zlobil se na tiskové konferenci Bednar.

Trest na pět minut a do konce utkání připravil jeho mužstvo o největší hvězdu. Oilers zase museli sáhnout ke změně mezi třemi tyčemi, Ingrama nahradil Tristan Jarry.

„Rozhodl protokol pro otřes mozku, nebylo mu dovoleno se vrátit zpět do hry,“ vysvětloval kouč Kris Knoblauch. „S tím nemůžeme nic dělat, ale teď už se cítí dobře.“

Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Také on připustil, že rozhodčí to při posouzení inkriminovaného neměli snadné: „MacKinnon to neudělal schválně, ale brankáře musíte v takových situacích chránit.“

Rozlícený Bednar, jenž musel míchat složením útoků i kvůli odstoupení zraněného Rosse Coltona, si stál za svým. Vysvětlení od Kellyho Sutherlanda a Brandona Schrader pro něj nebylo ani zdaleka dostatečné.

„Protože se Ingram necítil dobře, automaticky to znamená vyšší trest? Je mi úplně fuk, jestli je zraněný nebo ne, o jak tvrdou srážku šlo... To ať si vyřídí s jejich bekem, ne s naším hráčem.“

Jared Bednar promlouvá k hráčům na střídačce Colorada.

Vyloučeného kanadského útočníka se zastali i spoluhráči. „Málokdo v lize vnímá prostor tak dobře jako Nathan. Bylo nám řečeno, že Nurse ho nepostrčil dostatečně,“ pousmál se ironicky Cale Makar.

Podivoval se i Nazem Kadri, zkušená posila z Calgary, kterou Avalanche získali při uzávěrce přestupů: „Vůbec nechápu, jak to mohli vyhodnotit takhle. Ze strany sudích to dnes bylo celkem nevyvážené.“

Zatímco o Ingrama se starali zdravotníci, Jarry už čelil pokusům Colorada. Deset jich zastavil, s mimořádně přesnou tečí Valerije Ničuškina v čase 47:04 mohl pramálo dělat.

„Nikdy není snadné jít do akce v takové situaci, vidět parťáka odstoupit. Snažil jsem se od začátku správně nastavit, zůstat soustředěný a pomoct týmu,“ popisoval.

Kritika Edmontonu sílí. Očividnou slabinu dál přehlíží, marní jen McDavidův čas?

Povedlo se. Díky němu i McDavidově rozdílové trefě a 110. bodu v sezoně (36+74). Skvostná bilance z něj dělá lídra produktivity, MacKinnon a Nikita Kučerov (oba 104) z Tampy jej pořád mají na dostřel.

Oilers si připsali cenný skalp nejlepšího týmu NHL, uspěli potřetí z posledních čtyř duelů. Vítězná série Colorada se zastavila na pěti utkáních.

K úspěchu nestačil ani přesný zásah Martina Nečase, který už pokukuje po překonání třicetigólové mety v základní části, což se mu v minulosti ještě nepodařilo.

„Výsledek nás štve, jsme frustrovaní, ale když přihlédnu k tomu, co všechno bylo proti nám, poradili jsme si s tím slušně,“ hodnotil Bednar.

Znovu se jeho tým představí v pátek na ledě Seattlu (3.00 SEČ), Edmonton ve stejný den čeká Dallas (1.00 SEČ), další z favoritů Západní konference.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Philadelphia vs. WashingtonHokej - - 12. 3. 2026:Philadelphia vs. Washington //www.idnes.cz/sport
12. 3. 00:30
  • 2.73
  • 3.91
  • 2.37
Ottawa vs. MontrealHokej - - 12. 3. 2026:Ottawa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
12. 3. 00:30
  • 1.87
  • 4.24
  • 3.65
Olomouc vs. TřinecHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
12. 3. 17:00
  • 3.20
  • 3.90
  • 2.03
Frýdek-M. vs. JihlavaHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Frýdek-M. vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
12. 3. 17:00
  • 2.76
  • 4.20
  • 2.10
Vítkovice vs. K. VaryHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
12. 3. 17:30
  • 2.38
  • 3.90
  • 2.61
Zlín vs. SlaviaHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
12. 3. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Eliáš po zápase legend vzpomíná na epizodku v Pardubicích: Byl to skvělý čas!

Patrik Eliáš před zápasem hokejových legend v Pardubicích.

Tuhle epizodku si reálně vybaví pardubičtí fanoušci odhadem tak ročníku 1992 a starší. Patrik Eliáš, vedle vrstevníka Milana Hejduka největší hvězda víkendové exhibice NHL Den hokeje v Česku v...

11. března 2026

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Colorado vytočil trest pro hvězdu. Že zranil gólmana? To je mi jedno, vztekal se trenér

Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu.

Měl to být mimo jiné souboj dvou nejlepších hokejistů současnosti. Connor McDavid proti Nathanu MacKinnonovi. A také byl, jen trval necelé dvě třetiny. Pak lídr Colorada zamířil do kabiny, od...

11. března 2026  15:14

Kapitán plzeňské senzace Jeřábek: Jsme poctiví kluci, ve čtyřce jsme zaslouženě

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Dokázali to. Výhrou v posledním kole základní části si hokejisté Škody pojistili nejen účast ve čtvrtfinále, kam půjdou z parádní druhé příčky, ale i účast v Lize mistrů. Vyřazovací boje indiáni na...

11. března 2026

Gól! Tak ne... Šéf sudích reaguje, předkolo se hemží spornými situacemi v brankovišti

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Jedná se o nejdiskutovanější situace na úvod play off. V hokejové extralize se řeší nepřehledné okamžiky v brankovišti, kdy padne gól při kontaktu s gólmanem. Po jednom takovém si v pondělí stěžovali...

11. března 2026  13:35

Děsivé chvíle v Rakousku. Hráč v utkání zkolaboval, oživovali ho přímo na ledě

Kanadský obránce Jordan Murray

Měl to být vcelku běžný úvodní zápas play off ICEHL mezi Klagenfurtem a Fehervárem. Diváci na tribunách ovšem místo hokejové podívané prožili chvíle hrůzy, když se v první třetině na led zničehonic...

11. března 2026  12:44

Hořava potvrdil rozchod s Boleslaví: Mám ji upřímně rád, pro klub je to dobře

Miloš Hořava hlavní trenér HC Dynamo Pardubice

Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce extraligových hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve...

11. března 2026  11:51,  aktualizováno  12:24

Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.

Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...

11. března 2026  10:10

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Hráči Sparty bujaře slaví gól Kladnu.

Nečekané drama v sérii mezi obřím favoritem a zelenáčem play off. I podruhé se v O2 areně prodlužovalo a zatímco hokejisté Kladna udivují, hokejisté Sparty vzbuzují skepsi. Pokud přesvědčivě...

11. března 2026  7:43

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, Dobeš s Dostálem vychytali výhry

David Pastrňák před brankářem Darcym Kuemperem.

V úterý měla NHL napilno. V třinácti zápasech se z Čechů prosadili díky asistencím David Pastrňák z Bostonu s Radko Gudasem z Anaheimu a mezi střelce se zapsal colorádský Martin Nečas. V brankovišti...

11. března 2026  5:36,  aktualizováno  6:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.