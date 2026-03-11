Rozhodl právě McDavid. Přesilovkovou trefou v padesáté minutě, na kterou už domácí ve zbytku závěrečného dějství nedokázali zareagovat.
Zase jednou vytáhl skutečnou lahůdku. Našel si odražený puk, posunul jej na Leona Draisaitla, mrštně se obtočil kolem Devona Toewse, dostal zpětnou přihrávku a neomylně zakončil.
Vítězná trefa Connora McDavida:
This give-and-go was SLICK! 😮💨— NHL (@NHL) March 11, 2026
Connor McDavid puts the @EdmontonOilers up 4-3 in the third!
📺: @NHL_On_TNT & @StreamOnMax ➡️ https://t.co/4TuyIATi3T pic.twitter.com/sFzHH72G60
Jeho kolega z reprezentace, s nímž se před měsícem marně snažil dotáhnout Kanadu k olympijskému zlatu, byl v tu chvíli už několik desítek minut v útrobách stadionu.
MacKinnonova srážka s Connorem Ingramem ze čtyřicáté minuty nevypadala vůbec hezky. Elitní centr Colorada nepřesně zakončil ofenzivní akci, bezmocného gólmana soupeře sestřelil v plné rychlosti.
Nestihl přibrzdit, natož se mu vyhnout. Do brankoviště jej ještě víc nasměroval předchozí střet s Darnellem Nursem, který se na poslední chvíli pokoušel zabránit hrozící příležitosti.
Střet Nathana MacKinnona s Connorem Ingramem:
Nathan MacKinnon has received a five-minute major following a scary collision with Connor Ingram.— Sportsnet (@Sportsnet) March 11, 2026
Tristan Jarry has entered the game for Ingram. pic.twitter.com/3QgcDbKu18
„Kdyby se nesrazili, ke kontaktu s gólmanem nedojde. V žádném případě, tím jsem si jistý,“ zlobil se na tiskové konferenci Bednar.
Trest na pět minut a do konce utkání připravil jeho mužstvo o největší hvězdu. Oilers zase museli sáhnout ke změně mezi třemi tyčemi, Ingrama nahradil Tristan Jarry.
„Rozhodl protokol pro otřes mozku, nebylo mu dovoleno se vrátit zpět do hry,“ vysvětloval kouč Kris Knoblauch. „S tím nemůžeme nic dělat, ale teď už se cítí dobře.“
Také on připustil, že rozhodčí to při posouzení inkriminovaného neměli snadné: „MacKinnon to neudělal schválně, ale brankáře musíte v takových situacích chránit.“
Rozlícený Bednar, jenž musel míchat složením útoků i kvůli odstoupení zraněného Rosse Coltona, si stál za svým. Vysvětlení od Kellyho Sutherlanda a Brandona Schrader pro něj nebylo ani zdaleka dostatečné.
„Protože se Ingram necítil dobře, automaticky to znamená vyšší trest? Je mi úplně fuk, jestli je zraněný nebo ne, o jak tvrdou srážku šlo... To ať si vyřídí s jejich bekem, ne s naším hráčem.“
Vyloučeného kanadského útočníka se zastali i spoluhráči. „Málokdo v lize vnímá prostor tak dobře jako Nathan. Bylo nám řečeno, že Nurse ho nepostrčil dostatečně,“ pousmál se ironicky Cale Makar.
Podivoval se i Nazem Kadri, zkušená posila z Calgary, kterou Avalanche získali při uzávěrce přestupů: „Vůbec nechápu, jak to mohli vyhodnotit takhle. Ze strany sudích to dnes bylo celkem nevyvážené.“
Zatímco o Ingrama se starali zdravotníci, Jarry už čelil pokusům Colorada. Deset jich zastavil, s mimořádně přesnou tečí Valerije Ničuškina v čase 47:04 mohl pramálo dělat.
„Nikdy není snadné jít do akce v takové situaci, vidět parťáka odstoupit. Snažil jsem se od začátku správně nastavit, zůstat soustředěný a pomoct týmu,“ popisoval.
Povedlo se. Díky němu i McDavidově rozdílové trefě a 110. bodu v sezoně (36+74). Skvostná bilance z něj dělá lídra produktivity, MacKinnon a Nikita Kučerov (oba 104) z Tampy jej pořád mají na dostřel.
Oilers si připsali cenný skalp nejlepšího týmu NHL, uspěli potřetí z posledních čtyř duelů. Vítězná série Colorada se zastavila na pěti utkáních.
K úspěchu nestačil ani přesný zásah Martina Nečase, který už pokukuje po překonání třicetigólové mety v základní části, což se mu v minulosti ještě nepodařilo.
„Výsledek nás štve, jsme frustrovaní, ale když přihlédnu k tomu, co všechno bylo proti nám, poradili jsme si s tím slušně,“ hodnotil Bednar.
Znovu se jeho tým představí v pátek na ledě Seattlu (3.00 SEČ), Edmonton ve stejný den čeká Dallas (1.00 SEČ), další z favoritů Západní konference.