MacKinnon v krvi. Colorado se po zásahu pukem bálo o hvězdu: Nepříjemný pocit

  16:01
Ten moment zpočátku vypadal nevinně, jenže rázem z toho pro hokejové Colorado byly velké obavy. Při pokusu o vyhození puku totiž inkasoval zásah do obličeje hvězdný forvard Nathan MacKinnon a skončil zakrvácený na ledové ploše. Čtvrté střetnutí s Minnesotou (5:2) ve druhém kole play off NHL přesto dohrál a ještě stihl vstřelit gól.
Nathan MacKinnon z Colorada leží na ledě po zásahu pukem do obličeje během zápasu s Minnesotou. | foto: Reuters

Do konce druhé třetiny v tu chvíli zbývalo něco málo přes jednu minutu. Minnesota se tlačila v útočném pásmu, dobrou činnost v obraně ale předvedl Devon Toews, jenž z prostoru před brankovištěm odehrával odražený kotouč.

Jenže ke smůle Colorada ho nadzvedl přímo směrem, kde projížděl MacKinnon. Ten okamžitě upustil hokejku, chytil se za tvář, ze které mu začala téct krev, a zalehl na led.

Viditelně otřesený se svíjel v bolestech, ze střídačky k němu posléze přiběhl kustod s ručníkem, aby krvácení zastavili. Poté se hvězdný centr odebral do kabiny.

Podívejte se na zásah pukem, který trefil Nathana MacKinnona:

Avšak do závěrečného dějství už opět naskočil.

„Když byl schopen nastoupit, tak zkrátka nastoupil. Bylo mi ho líto, protože jsem si prošel něčím podobným. Není to zrovna příjemný pocit,“ uvedl trenér Jared Bednar.

Uznávaný kouč v minulém měsíci na lavičce rovněž schytal zásah pukem, po kterém byl hospitalizován s frakturami obličeje a odřenou rohovkou. Zmeškal kvůli tomu dva venkovní zápasy.

To MacKinnon byl zpět jen po pár minutách, ačkoliv z kamerových záběrů bylo patrné, že zasažený nos má do rovného daleko.

Ani to mu ale nezabránilo, aby svému týmu pomohl ke třetímu vítězství v sérii a zisku mečbolu. Ještě v poslední minutě platil stav 3:2 pro Colorado, když Wild vsadili na risk bez brankáře.

Jenže v útočném pásmu přišli o puk, kterého se zmocnil Martin Nečas a uvolnil prostor rozjetému MacKinnonovi, jenž ještě ze středního pásma trefil odkrytou bránu a do závěrečných vteřin dodal více klidu.

Pro Nečase to v duelu byla už druhá asistence, když předtím nachystal přesilovkový zásah pro Nazema Kadriho. Český forvard se tak ve čtyřech utkáních série dostal už na sedm bodů (1+6).

Nečas asistoval u dvou gólů, Colorado míří za postupem

„Myslím, že jsme hráli skvělý celoplošný hokej. Každá lajna přispěla a skvělý byl i náš brankář,“ pochvaloval si rodák z Nového Města na Moravě.

Právě na hloubku kádru se Avalanche mohou spolehnout. Proti Minnesotě se totiž prosadilo už 15 různých střelců, což je za úvodní čtyři zápasy vyrovnaný rekord.

Tentokrát pomohly góly Rosse Coltona a Parkera Kellyho, které v obou případech znamenaly vedení. Colton se trefil poprvé od 24. března, Kelly zaznamenal premiérový zásah v play off v kariéře.

„Nikdy nevíte, kdy se naskytne příležitost, musíte být pořád připravení. Je to o jedné střele. A když se koncentrujete správným směrem, přikloní se k to k vám,“ líčil druhý jmenovaný.

„Věděli jsme, že po minulé prohře (1:5) potřebujeme odehrát dobrý zápas. Posledně nás zatlačili, ale správně jsme zareagovali,“ přidal Nečas.

„Pro mě bylo největším rozdílem, že jsme byli odhodlanější. Minule jsme nevěnovali pozornost maličkostem, a proto nás trochu přehráli. Teď jsme to otočili. Hráli jsme správným způsobem, kluci jezdili neúnavně po celém hřišti. Vypadali jsme rychlejší,“ těšilo kouče Bednara.

Ten sáhl i ke změně brankáře, když Scotta Wedgewooda nahradil poprvé v play off od úvodních vteřin Mackenzie Blackwood. Musel se mimo jiné vypořádat i s nepříjemným momentem, kdy v průběhu první a druhé třetiny čekal velmi dlouho na zákrok.

„Před deseti lety bych se v takové situaci potýkal s mnohem většími obtížemi. Nikdy to není snadné, ale člověk prostě přijde na to, jak se udržet v napětí a soustředit se, aby zůstal ve hře,“ popisoval kanadský gólman.

I díky jeho 19 úspěšným zásahům z 21 střel si Colorado v letošním play off připsalo celkově sedmou výhru z úvodních osmi duelů. Takovou bilanci mělo jen v letech 2001 a 2022, kdy v obou případech dokráčelo ke Stanley Cupu.

A nyní se celek z Denveru k vytoužené trofeji opět přiblížil.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Od Číňanek k Češkám. Hokejistky přebírá americký trenér Idalski

Brian Idalski jako trenér Vancouver Goldeneyes v ženské profesionální lize PWHL

Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idalski. Pětapadesátiletý kouč Vancouveru v zámořské PWHL nahradí Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která po sezoně u týmu po čtyřech letech...

12. května 2026  15:21

Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezonu. Do východočeského klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, jenž naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr...

12. května 2026  14:26,  aktualizováno  14:45

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...

12. května 2026  14:17

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

Matěj Blümel před odletem na mistrovství světa.

Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl...

12. května 2026  13:36

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finský obránce Vili Saarijärvi slaví trefu do české brány.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

12. května 2026  11:34

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

12. května 2026  11:27

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Lucas Raymond vstřelil po parádní akci pátý gól Švédska.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

12. května 2026  9:57

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Radim Rulík: kariéra a největší úspěchy reprezentačního kouče

Radim Rulík s týmem v Českých Budějovicích (28. dubna 2026).

Oslavy zlaté Prahy, extraligový titul s Litvínovem i medailové úspěchy s juniory. Tím vším se může chlubit reprezentační kouč Radim Rulík, pro kterého bude květnové mistrovství světa posledním...

12. května 2026  8:59

Nečas asistoval u dvou gólů, Colorado míří za postupem

Hokejisté Colorada slaví branku během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL.

Hokejisté Colorada i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase porazili 5:2 domácí Minnesotu a za stavu série 3:1 na zápasy jsou krok od postupu do finále Západní konference.

12. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:34

