Utajovaný žolík Floridy. Před rokem přišel o práci, musel slevit. Teď míří za pohárem

Byť si finančně značně pohoršil, z necelých šesti milionů, které vydělával u Jets, souhlasil s pouhými 800 tisíci na Floridě.

„Jako bych zmáčkl tlačítko, abych resetoval svou kariéru,“ pravil tehdy.

Výsledek?

Právě hraje finále nejlepší ligy na světě, dvě výhry ho dělí od Stanley Cupu.

A rozhodně jen nepřicmrndává, konkrétně v sérii s Edmontonem patří k nejlepším hráčům na ledě.

V prvním zápase zapsal dvě asistence, v druhém svůj výkon zopakoval a výrazně se zasloužil také o první výhru. A jednou nahrával také ve třetím klání.

Suma sumárum, nikdo nenasbíral v boji dvou nejlepších týmů soutěže více bodů. Stejný zápis drží pouze McDavid, Bouchard a spoluhráč Verhaeghe.

„Skvěle čte hru, na ledě má velký přehled. Jsem nadšený z toho, co zatím ve finále předvádí. Je to ohromně poctivý hráč, navíc také skvělý chlap do kabiny,“ pochvaluje si jeho přínos trenér Paul Maurice.

Právě on z velké části stojí za tím, že Schmidt mohl na Floridě - jak on sám říkal - restartovat kariéru.

Potkali se totiž už ve Winnipegu. Věděl, v jakých aspektech hry se na něj může spolehnout.

„Loni v létě jsme dlouze rozebírali, co od něj očekáváme. Říkal jsem mu, že je lepším hráčem, než co do té doby ukázal. Chvíli mu trvalo, než si tady zvykl, ale teď je pro nás klíčovým hráčem. Jsem za něj moc rád,“ dodal Maurice.

Florida má neuvěřitelně našlapaný tým. Sílu má ale rozloženou téměř do všech formací, vždyť vyložený status hvězdy byste našli jen u Barkova, Tkachuka, možná Reinharta.

Ani v obraně nikdo přímo netrčí, přesto vás Schmidtův číselný přínos v play off pravděpodobně překvapí.

Jen nástřel pár statistik.

Má v týmu nejvíc bodů na přesilovkách, přestože je na ní až třetí volbou mezi beky. Celkově je s Ekbladem nejproduktivnější, ovšem ve vytíženosti zadáků Panthers mu patří až šestá příčka.

Kanadský obránce Nate Schmidt v dresu Floridy rozehrává puk z obranného pásma.

Nemá problém s úspornější rolí. Nehroutí se, když jen zodpovědně rozehrává a zapisovatelé mu nedělají čárky v bodech.

V nich výrazně vyletěl až ve finále. Třeba proti Carolině zůstal na bilanci 0+0 a naposledy skóroval v duelu číslo tři prvního kola proti Tampě.

Přesto o sobě může s klidem prohlásit, že je nepostradatelným. Ať už na ledě, nebo také v šatně, kde se stará svými úsměvy o uvolněnou atmosféru.

Teď už nikdo neřeší, že ho Winnipeg loni v červnu odložil na listinu nechtěných hráčů a zrušil mu kontrakt ještě rok před jeho vypršením. Na trhu volných hokejistů zůstal jen chvíli, než podškrábl nabídnutý štos papírů od Floridy.

„Bylo to poměrně rychlé rozhodování. Když jsem řešil budoucí angažmá, tohle místo jsem měl zvýrazněné. Opravdu jsem sem chtěl,“ komentoval před rokem.

U obhájců trofeje totiž viděl velkou šanci na úspěch. Proto také slevil z finančních nároků. A teď po svém prvním Stanley Cupu pomalu natahuje ruce jako dlouho utajovaný žolík, který nyní začíná ukazovat svoje kvality.