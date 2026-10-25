Pohárem pro vítězky obdoby Stanley Cupu se pak na začátku října pochlubila ve Zlíně, odkud ho vzápětí zase odvezla za Atlantik.
„Je to jedna z nejcennějších hokejových trofejí, vrchol. Je ohromně náročné vyhrát ligu a jsem moc pyšná, že se mi to povedlo s mým týmem hned v prvním roce,“ povídala na setkání s fanoušky Mlýnková, která se mezitím přestěhovala z Montrealu k nováčkovi soutěže do San Jose.
Pohár můžete mít jako hokejisté Stanley Cup pouze jeden den?
Nevím, jak přesně je to se Stanley Cupem, ale s tím naším musím nahlásit, co s ním budeme dělat kdy a kde, jak bude chráněný. Ale ve finále ho máme nejvýše na dva dny a většinou jsme u něj a nenecháváme ho bez dozoru. Pracovnice klubu s ním přiletěla do Švédska a pak ho převezla vlakem do Prahy. I když je to pohár na slavení, není to levná záležitost. Většinou bývá položený na stole a kolem něj se fotí lidé.
Byla jsem nováček a dostala minimum, co mi mohli nabídnout. Naštěstí v Montrealu není drahý život. Ještě jsme dostávaly příspěvky na ubytování, jídlo na zimáku.