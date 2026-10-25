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Natálie Mlýnková s pohárem pro vítězky PWHL | foto: Zdeněk Němec / MFDNES + LN Profimedia.cz

Domů do Zlína se Natálie Mlýnková dostane sotva dvakrát za rok, jinak tráví čas v zámoří, kde ve své premiérové sezoně v Professional Women’s Hockey League (PWHL) jako teprve třetí česká hokejistka zvedla nad hlavu Walter Cup.

Pohárem pro vítězky obdoby Stanley Cupu se pak na začátku října pochlubila ve Zlíně, odkud ho vzápětí zase odvezla za Atlantik.

„Je to jedna z nejcennějších hokejových trofejí, vrchol. Je ohromně náročné vyhrát ligu a jsem moc pyšná, že se mi to povedlo s mým týmem hned v prvním roce,“ povídala na setkání s fanoušky Mlýnková, která se mezitím přestěhovala z Montrealu k nováčkovi soutěže do San Jose.

Pohár můžete mít jako hokejisté Stanley Cup pouze jeden den?
Nevím, jak přesně je to se Stanley Cupem, ale s tím naším musím nahlásit, co s ním budeme dělat kdy a kde, jak bude chráněný. Ale ve finále ho máme nejvýše na dva dny a většinou jsme u něj a nenecháváme ho bez dozoru. Pracovnice klubu s ním přiletěla do Švédska a pak ho převezla vlakem do Prahy. I když je to pohár na slavení, není to levná záležitost. Většinou bývá položený na stole a kolem něj se fotí lidé.

Byla jsem nováček a dostala minimum, co mi mohli nabídnout. Naštěstí v Montrealu není drahý život. Ještě jsme dostávaly příspěvky na ubytování, jídlo na zimáku.

Natálie Mlýnková

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