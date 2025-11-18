Premium

Disciplína v ohrožení. Víte, kde se vzaly nájezdy? Jejich předek vypadal úplně jinak

Fotogalerie 120

O rok dřív Roach nájezd proměnil, tentokrát už ne. Skvělý Vokoun, šikovný Ručinský a jde se dál. | foto: ČTK

Dan Hübsch
  12:00
Žádné kličkování, jen rozjezd a nekompromisní rána příklepem. Dnes se už vzácnému způsobu zakončení při trestném střílení říká ruský blafák. Před sto lety ale šlo o jednu z mála variant, kterou se útočník mohl v přímém a nerušeném souboji vypořádat s brankářem podle pravidel. Právě zde NHL započala s něčím, z čeho se později vyklubala také dovednostní soutěž. Atraktivní i nepopulární nájezdy.

Nejslavnější soutěž světa je využívá rovné dvě dekády, s příchodem ročníku 2005/06. Tuzemská extraliga navázala o sezonu později, ještě dřív je využívala v play off, teď jimi zpestřila základní část. Aby se zabránilo remízám a hokej ještě získal na přitažlivosti.

Stačí zmínit semifinálový triumf nad Kanadou v olympijském Naganu či bolestivé čtvrtfinálové vyřazení od USA v Praze 2004, kdy klíčový pokus proměnil Andy Roach. Načež mu o rok později ve zlaté Vídni brankář Tomáš Vokoun zklamání oplatil. A posléze dvakrát zazářil i na MS 2010.

Ikonické příběhy českých hokejistů jsou historickým dokladem, jak rozstřely dovedou být dramatické a strhující.

Tak si je tuzemští fanoušci uchovávají v paměti. Další vývoj ale nasvědčuje, že tyto vzpomínky se o nové nerozšíří a zůstanou ojedinělými.

Nejsem toho fanoušek. Když v nájezdech prohrajete, prohráváte zápas? Ne, jen dovednostní soutěž.

Martin Brodeur o rozhodovní zápasů v nájezdech

Vstoupit do diskuse
Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Disciplína v ohrožení. Víte, kde se vzaly nájezdy? Jejich předek vypadal úplně jinak

Premium
O rok dřív Roach nájezd proměnil, tentokrát už ne. Skvělý Vokoun, šikovný...

Žádné kličkování, jen rozjezd a nekompromisní rána příklepem. Dnes se už vzácnému způsobu zakončení při trestném střílení říká ruský blafák. Před sto lety ale šlo o jednu z mála variant, kterou se...

18. listopadu 2025

Němeček vyfasoval za faul nejvyšší trest v dosavadním průběhu extraligy

David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu.

Sparťanský obránce David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka v nedělním utkání 23. kola hokejové extraligy. Jedná se...

18. listopadu 2025  10:27

Zvěřinu platíš ty, táto! Z Laukových jsou soupeři, vysněný scénář zatím nevyšel

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Ideální scénář Romana Lauka, že Litvínov vyhraje 6:4 a jeho potomek dá čtyři góly za Pardubice, se zatím nevyplnil. Táta a syn, kustod a útočník, jsou letos v extralize poprvé soupeři a navrch má...

18. listopadu 2025  9:55

V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Solidní sportovní forma na pozadí nejasné budoucnosti. Asi tak lze momentálně vystihnout rozpoložení hokejového Přerova, kterému se v první lize krátce před polovinou základní části daří nad...

18. listopadu 2025  8:42

Patera při debutu za Vancouver sedmkrát inkasoval, Boston dal šanci Blümelovi

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu, jenž předčil Karla Vejmelku z Utahu. Jakub Dobeš pomohl Montrealu...

18. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  8:37

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Slavia v první hokejové lize rozdrtila Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně má v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick nastřílel Jiří Průžek. Čisté konto udržel...

17. listopadu 2025  20:38

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

