Disciplína v ohrožení. Víte, kde se vzaly nájezdy? Jejich předek vypadal úplně jinak

Nejslavnější soutěž světa je využívá rovné dvě dekády, s příchodem ročníku 2005/06. Tuzemská extraliga navázala o sezonu později, ještě dřív je využívala v play off, teď jimi zpestřila základní část. Aby se zabránilo remízám a hokej ještě získal na přitažlivosti.
Stačí zmínit semifinálový triumf nad Kanadou v olympijském Naganu či bolestivé čtvrtfinálové vyřazení od USA v Praze 2004, kdy klíčový pokus proměnil Andy Roach. Načež mu o rok později ve zlaté Vídni brankář Tomáš Vokoun zklamání oplatil. A posléze dvakrát zazářil i na MS 2010.
Ikonické příběhy českých hokejistů jsou historickým dokladem, jak rozstřely dovedou být dramatické a strhující.
Tak si je tuzemští fanoušci uchovávají v paměti. Další vývoj ale nasvědčuje, že tyto vzpomínky se o nové nerozšíří a zůstanou ojedinělými.
Nejsem toho fanoušek. Když v nájezdech prohrajete, prohráváte zápas? Ne, jen dovednostní soutěž.