Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Kanadský reprezentant nedohrál kvůli nespecifikovanému zranění v horní části těla úvodní zápas ve skupině s Českem a do turnaje už nezasáhl. Přišel i o nedělní finále, v němž Kanada podlehla USA 1:2 v prodloužení.
Winnipeg čeká v prvním zápase NHL po olympijské pauze ve středu Vancouver. Třicetiletý Morrissey je pro Jets klíčovým hráčem, v 56 zápasech této sezony nasbíral 42 bodů a s deseti brankami je čtvrtým nejlepším střelcem týmu. Průměrně za zápas odehrál 24:37 minuty.
Winnipeg, který v uplynulé sezoně získal poprvé Prezidentskou trofej pro nejlepší tým základní části, se v aktuálním ročníku trápí. V Západní konferenci mu patří až 13. místo, na postup do play off ztrácí 11 bodů.