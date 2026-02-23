Premium

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

  21:55
Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.
Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a Josh Morrissey. (12. února 2026)

Josh Morrissey se raduje z gólu.
Martin Nečas (vpravo) z Colorada a Josh Morrissey z Winnipegu v souboji v rohu...
Rodák z Ohia Marilyn Manson, vlastním jménem Brian Hugh Warner, začínal podobně...
Obránce Winnipeg Jets Josh Morrissey oslavuje branku proti Colorado Avalanche.
8 fotografií

Kanadský reprezentant nedohrál kvůli nespecifikovanému zranění v horní části těla úvodní zápas ve skupině s Českem a do turnaje už nezasáhl. Přišel i o nedělní finále, v němž Kanada podlehla USA 1:2 v prodloužení.

Winnipeg čeká v prvním zápase NHL po olympijské pauze ve středu Vancouver. Třicetiletý Morrissey je pro Jets klíčovým hráčem, v 56 zápasech této sezony nasbíral 42 bodů a s deseti brankami je čtvrtým nejlepším střelcem týmu. Průměrně za zápas odehrál 24:37 minuty.

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Winnipeg, který v uplynulé sezoně získal poprvé Prezidentskou trofej pro nejlepší tým základní části, se v aktuálním ročníku trápí. V Západní konferenci mu patří až 13. místo, na postup do play off ztrácí 11 bodů.

