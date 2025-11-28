Je mu už sedmadvacet. Stále má před sebou ještě dost času, slovíčko „už“ jen poukazuje na to, že hvězdný střelecký potenciál se na hokejistech běžně projevuje dřív.
Tak jako na Ovečkinovi, Draisaitlovi, Matthewsovi, Pastrňákovi či nyní na mladících Bedardovi se Celebrinim.
Mezi ně i se zpožděním vpadl nový objev, který dost naznačil už v ročníku 2023/24, kdy do celku z Massachusetts přišel po vypršení smlouvy v Seattlu. Dal sedmnáct gólů, takřka zdvojnásobil své osobní maximum, v uplynulé sezoně udělal totéž, už se dostal na třiatřicet tref.
A v exponenciálním růstu směle pokračuje dál, respektive se mu alespoň přibližuje. Na sedmnáct zásahů se dostal po necelých dvou měsících, co soutěž běží. Teď ji má rozběhlou k úchvatné cifře 56, která doprovází jen ty nejlepší z nejlepších.
„Asi bychom mu dřív všichni lhali, kdybychom mu říkali, že bude někým jiným než hráčem do třetí či čtvrté formace, co bude nahánět soupeře,“ uznává pro web NHL.com Jay Leach, který působil coby trenérský asistent právě u Kraken, kde pozoroval Geekieho začátky mezi elitou.
Jedinečnou příležitost dostal perspektivní hokejista až v řadách Bruins.
Zejména pak v období, v němž se od nich už příliš nečeká, odhady expertů je řadí daleko za pozice pro postup do vyřazovacích bojů a za klíčové hráče označují pouze brankáře Jeremyho Swaymana, obránce Charlieho McAvoye a k nim Pastrňáka.
Geekie ale představuje překvapení, s kterým stále nepočítali. S českou hvězdou chodí na přesilovky, často s ní hrává také v první lajně, kde jako univerzál obsazuje pozici levého křídla.
V probíhající sezoně mu na gól hned osmkrát přímo nahrála právě hlavní týmová opora. Oba borci si parádně rozuměli už v předešlém ročníku. Ukázalo se, že z Kanaďana může být výborný zakončovatel. A že „Pasta“, který pochopitelně také zlepšuje hráče okolo, není na všechno úplně tak sám, jak se s oblibou říká.
„Musíš dřít jako blázen,“ traduje se prý v rodině Geekieových. Otec Craig hrával v prestižní juniorské WHL, mezi dospělé se ale neprosadil. Navíc byl, tak jako většina hokejistů, levák. To Morgan, nejstarší z tria jeho potomků, je naopak pravák.
Hokejky se tak dědit nedaly. Craig se naštěstí dlouhá léta – od vyrůstání po zápasy na nižší úrovni v Manitobě – dobře zná s Patem Falloonem, jenž na pravém křídle strávil devět sezon v NHL. Prošel San Jose, Philadelphií, Edmontonem, krátce také Ottawou a Pittsburghem.
Právě jeho staré dřevěné náčiní s ideálním zakřivením se seřízlo a dál sloužilo malému Morganovi. Ten na dnes využívaný kompozit čekal déle než jiné děti z okolí i vzdálenějších míst. Možná právě tato skutečnost z něj ale udělala takového střelce.
Zmíněné motto se výstižně propsalo do jeho tréninkové morálky. Když už v červnu prodloužil s Bostonem smlouvu a kývl na šestiletý kontrakt s ročním příjmem 5,5 milionu dolarů, namísto zvolnění ještě přidal.
„Ještě se zdokonalil, vypadal rychleji, vypiloval to, co umí,“ poznamenal Leach.
Geekie skvěle pálí jak z první, tak ze zápěstí, které podle táty Craiga zesílilo právě synovou „prací se dřevem“.
Teď na poměry v NHL hraje prakticky za levný peníz. Od konce listopadu 2024, tedy za poslední rok, nasázel už 49 gólů, o jeden méně než nejlepší Draisaitl. A o tři více než další v pořadí – Pastrňák.
„Tak to je divný,“ reaguje hokejista, který se hned shazuje. „Vždyť tahle jména jsou daleko výš než já, mezi nimi si přijdu až nepatřičně.“
Podobně to možná cítí i diváci, čísla ale hovoří jasně. Boston i celá NHL objevily nového, nečekaného kanonýra. Ten nyní zápolí o pozici toho nejlepšího, má před sebou jen osmnáctigólového Nathana MacKinnona, hráče z té nejužší ligové špičky.
„Byť se to navenek nemusí zdát, je jasné, že hluboko uvnitř si věřil,“ dodává Leach ke Geekiemu. „Věřil v sebe a svou střelu.“
„Moc rád ho sleduju. Celá jeho hra je úchvatná, je výborný i u hrazení, získává puky. Nejde jen o ty hokejky, u kterých si dobře pamatuju, jak si je Geekiové brali,“ směje se Falloon.
Morgan se kromě jeho vybavení mohl zřejmě spolehnout také na dobrou výchovu a geny. Což se potvrzuje i u mladšího bratra Conora, jedenáctky draftu 2022, co postupně nakukuje do sestavy Tampy.
Právě v Bostonu se teď však dobře zdůrazňuje, že pozice na výběru talentů neznamená všechno. Čím dál víc na sebe upozorňuje útočník z třetího kola, vytažený Carolinou ze 67. místa.
S ním se Bruins namísto předpokládaných potíží v útoku najednou musí soustředit na obranu, góly už se zařídí. I on stojí za oním nečekaným rozdílem, který Boston staví výš, než se odhadovalo.
Alespoň prozatím.