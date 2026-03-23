Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Martin Korbáš
  14:30
Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo špatně. Ve své čtvrté sezoně v NHL na svou stranu zřejmě přetáhl i poslední pochybovače. Základní část ještě není u konce, přesto překonal všechny svá osobní maxima a táhne Canadiens do play off.
Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres. | foto: Reuters

„Montreal je dle mého soudu nejlepší hokejové město na světě. Atmosféra na zápasech to potvrzuje. Fanoušci nás navíc podporují i kdekoliv jinde na cestách,“ řekl rodák z Košic, jenž na konci března oslaví své 22. narozeniny.

V mladém věku se již řadí mezi hvězdy klubu a od letošní sezony vlastně i celé soutěže. Z dosavadních 69 startů totiž vyprodukoval 61 bodů. Již dávno tak překonal své dosavadní maximum 51 zápisů z minulé sezony a osobní rekordy si již navýšil i v gólech (27 oproti dosavadnímu maximu 20 z ročníku 2023/24) a asistencích (34 oproti 33 z minulé sezony).

Juraj Slafkovský (vpravo) slaví gól Montreal Canadiens s Colem Caufieldem, Patrikem Lainem a Lanem Hutsonem proti Anaheim Ducks.

„Užívám si, jak se posouvám nejen já sám, ale i celý tým. Každým rokem jdeme o trochu výš. Jsem moc rád, že nabíráme správný směr a hlavně náš strop je ještě daleko,“ hlásil ambiciózně.

Před vstupem do nejlepší hokejové ligy světa byl svým hokejovým stylem přirovnáván k finské hvězdě Mikku Rantanenovi. Sám slovenský reprezentant ovšem k nikomu jmenovitě nevzhlížel. „Asi nemám konkrétního oblíbeného hráče. Od těch nejlepších v lize se však, když to jde, snažím něco okoukat a pobrat. Každý hokejové situace řeší svým stylem, snažím se to napozorovat a později toho využít ve svůj prospěch,“ popsal.

Během olympiády v Miláně se Slafkovský prezentoval skvělými výkony. Ty neunikly české legendě Jaromíru Jágrovi, jenž se v něm viděl jako ve svých mladých letech.

„To se skvěle poslouchá, ale Jarda byl úplně jiný hráč. Dokázal toho daleko víc. Když se k němu alespoň z poloviny, možná i třetiny přiblížím, tak budu spokojený. V každém případě mi to lichotí a je to pro mě skvělá motivace,“ těšilo ho.

Od dob, kdy NHL vládla právě česká „68“, se toho hodně změnilo. „Hokej je už o dost jiný. Jágr byl větší, ale podobně na tom byla většina hráčů ligy. Perfektně si uměl pokrýt puk, o což se teď snažím i já. Rozdíl je v tom, že už se to ale nedá tak využívat jako v minulosti. Hra se pořád vyvíjí a strašně zrychluje,“ ví.

Nedávný gól Slafkovského proti Los Angeles byl hodně podobný akcím, kterými v zámoří udivoval právě Jágr. „Ale on to dokázal každý druhý zápas (smích). Tak jasně, v LA se mi to podařilo, snad mi to takto bude vycházet častěji,“ přál by si.

Vyhrocené často bývají zápasy Montrealu s rivaly z Bostonu. Nejednou to jiskřilo i přímo mezi Slafkovským a českou hvězdou Davidem Pastrňákem. „Nic osobního tam rozhodně není. On se snaží bojovat za Boston a já za Montreal. Oba děláme, co je v našich silách k tomu, aby na konci vyhrál právě náš tým,“ ujistil.

Kromě vylepšených osobních statistik v NHL si Slafkovský během dosavadního průběhu sezony připsal i další dva rekordní zápisy. Stal se historicky nejproduktivnějším hráčem Montrealu před dosažením věku 22 let (pokořil klubovou legendu Henriho Richarda) a na posledních dvou olympiádách (Peking 2022 a Milán 2026) byl pokaždé zařazen do All-Star týmu, což dosud nikdo nedokázal.

„Moc si vážím obou zápisů. Na druhou stranu tomu ale nepřikládám až takovou váhu. Na olympiádě hrajeme hlavně o medaili a v NHL o Stanley Cup. To řadím rozhodně výš než jakékoliv osobní rekordy,“ završil.

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo...

23. března 2026  14:30

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

