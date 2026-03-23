„Montreal je dle mého soudu nejlepší hokejové město na světě. Atmosféra na zápasech to potvrzuje. Fanoušci nás navíc podporují i kdekoliv jinde na cestách,“ řekl rodák z Košic, jenž na konci března oslaví své 22. narozeniny.
V mladém věku se již řadí mezi hvězdy klubu a od letošní sezony vlastně i celé soutěže. Z dosavadních 69 startů totiž vyprodukoval 61 bodů. Již dávno tak překonal své dosavadní maximum 51 zápisů z minulé sezony a osobní rekordy si již navýšil i v gólech (27 oproti dosavadnímu maximu 20 z ročníku 2023/24) a asistencích (34 oproti 33 z minulé sezony).
„Užívám si, jak se posouvám nejen já sám, ale i celý tým. Každým rokem jdeme o trochu výš. Jsem moc rád, že nabíráme správný směr a hlavně náš strop je ještě daleko,“ hlásil ambiciózně.
Před vstupem do nejlepší hokejové ligy světa byl svým hokejovým stylem přirovnáván k finské hvězdě Mikku Rantanenovi. Sám slovenský reprezentant ovšem k nikomu jmenovitě nevzhlížel. „Asi nemám konkrétního oblíbeného hráče. Od těch nejlepších v lize se však, když to jde, snažím něco okoukat a pobrat. Každý hokejové situace řeší svým stylem, snažím se to napozorovat a později toho využít ve svůj prospěch,“ popsal.
Během olympiády v Miláně se Slafkovský prezentoval skvělými výkony. Ty neunikly české legendě Jaromíru Jágrovi, jenž se v něm viděl jako ve svých mladých letech.
„To se skvěle poslouchá, ale Jarda byl úplně jiný hráč. Dokázal toho daleko víc. Když se k němu alespoň z poloviny, možná i třetiny přiblížím, tak budu spokojený. V každém případě mi to lichotí a je to pro mě skvělá motivace,“ těšilo ho.
Od dob, kdy NHL vládla právě česká „68“, se toho hodně změnilo. „Hokej je už o dost jiný. Jágr byl větší, ale podobně na tom byla většina hráčů ligy. Perfektně si uměl pokrýt puk, o což se teď snažím i já. Rozdíl je v tom, že už se to ale nedá tak využívat jako v minulosti. Hra se pořád vyvíjí a strašně zrychluje,“ ví.
Nedávný gól Slafkovského proti Los Angeles byl hodně podobný akcím, kterými v zámoří udivoval právě Jágr. „Ale on to dokázal každý druhý zápas (smích). Tak jasně, v LA se mi to podařilo, snad mi to takto bude vycházet častěji,“ přál by si.
Vyhrocené často bývají zápasy Montrealu s rivaly z Bostonu. Nejednou to jiskřilo i přímo mezi Slafkovským a českou hvězdou Davidem Pastrňákem. „Nic osobního tam rozhodně není. On se snaží bojovat za Boston a já za Montreal. Oba děláme, co je v našich silách k tomu, aby na konci vyhrál právě náš tým,“ ujistil.
Rivalita Pastrňák - Slafkovský zapsala další dílek do série. Českou hvězdu pak přijel chránit obr Nikita Zadorov. pic.twitter.com/2prl7Bub9x— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 24, 2025
Kromě vylepšených osobních statistik v NHL si Slafkovský během dosavadního průběhu sezony připsal i další dva rekordní zápisy. Stal se historicky nejproduktivnějším hráčem Montrealu před dosažením věku 22 let (pokořil klubovou legendu Henriho Richarda) a na posledních dvou olympiádách (Peking 2022 a Milán 2026) byl pokaždé zařazen do All-Star týmu, což dosud nikdo nedokázal.
„Moc si vážím obou zápisů. Na druhou stranu tomu ale nepřikládám až takovou váhu. Na olympiádě hrajeme hlavně o medaili a v NHL o Stanley Cup. To řadím rozhodně výš než jakékoliv osobní rekordy,“ završil.