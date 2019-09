Miliony pro Marnera. Mladý hokejový dravec se dohodl s Torontem

Dvaadvacetiletý tahoun ofenzivy Toronta dopředu avizoval, že bez smlouvy do kempu nenastoupí. I proto se vynořily spekulace o jeho budoucnosti v klubu. Po dohodě se netajil velkou spokojeností. „Jsem přesně tam, kde chci být - budu hrát zase před těmi nejlepšími hokejovými fanoušky na světě a s hrdostí budu součástí tradice, která je spojena s Maple Leafs. Brzy se uvidíme,“ vzkázal Marner na twitteru.

Za sebou má vynikající sezonu, v níž nevynechal ani jeden z 82 zápasů základní části a stanovil si osobní maxima v gólech (26), asistencích (68) i bodech (94). Byl tak nejproduktivnějším hráčem týmu a také nejlepším nahrávačem. V sedmi zápasech play off přidal dva góly a dvě nahrávky.

Od svého začátku v NHL má čtyřka draftu z roku 2015 průměr takřka bod na utkání. Odehrál jich dosud v základní části 241 a zaznamenal 224 bodů (67+157). Ve 20 duelech vyřazovacích bojů stihl 17 bodů (5+12).

„Občas to trvá o něco déle než v jiných případech, než dojde k dohodě. Mitch je samozřejmě velmi důležitým hráčem pro náš tým a vedle toho je to také skvělý kluk. Spoléháme na něho, takže jsme ho tady přirozeně chtěli mít co nejdříve zpátky,“ řekl již dříve další hvězdný útočník Toronta John Tavares.

Marner je prvním ze skupiny několika hvězd, které jsou v pozici chráněných volných hráčů, ale stále se nedohodly s dosavadními zaměstnavateli na smlouvě. Patří mezi ně například útočníci Kyle Connor a Patrik Laine (Winnipeg), Brayden Point (Tampa Bay), Brock Boeser (Vancouver) nebo Matthew Tkachuk (Calgary).