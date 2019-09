Mladí a bohatí. Marnerův podpis rozhýbal jednání dalších hráčů

Nejnovější smlouvy v NHL Významné kontrakty podepsané od 12. září dál *Joshua Morrissey (24 let, Winnipeg) - 8 let, průměrně 6,25 mil. $/rok.

Ivan Provorov (22 let, Philadelphia) - 6 let, průměrně 6,75 mil. $/rok.

Mitchell Marner (22 let, Toronto) - 6 let, průměrně 10,893 $/rok.

*Jared Spurgeon (29 let, Minnesota) - 7 let, průměrně 7,575 $/rok.

Charlie McAvoy (21 let, Boston) - 3 roky, průměrně 4,9 $/rok.

Travis Konecny (22 let, Philadelphia) - 6 let, průměrně 5,5 $/rok.

Brock Boeser (22 let, Vancouver) - 3 roky, průměrně 5,875 $/rok.

*Thomas Chabot (22 let, Ottawa) - 8 let, průměrně 8 $/rok. Pozn.: Hráčům, kteří jsou označeni hvězdičkou, začne nově podepsaná smlouva platit až od sezony 2020/2021.