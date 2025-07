V posledních týdnech nebylo v Národní hokejové lize sledovanějšího příběhu. Kdo získá postavou drobnějšího a vzezřením junáckého šikulu do svého týmu?

Že po devíti letech skončí kapitola u Maple Leafs, bylo jasné už během posledního zápasu Toronta v letošním play off. Diváci na Marnera, který během sezony odmítl vyjednávat o prodloužení kontraktu, při posledních dotecích s pukem naštvaně bučeli.

„Tahle sága končí ošklivě, tragicky a mučivě. Každý bude tvrdit, že o tom věděl, přitom to jen těžko přijme jako realitu a ne jako zvrácený vtip,“ popsala zámořská televize Sportsnet až teatrálně.

V Torontu se pořád nemohou smířit, že jim dal kopačky neuvěřitelně talentovaný útočník.

657 zápasů odehrál v modrobílém dresu, nastřádal v nich 741 bodů. V 70 zápasech play off jich získal 63.

Finalista v anketě o nejlépe bránícího útočníka ligy ze sezony 2022/23.

Teď poprvé pokořil stobodovou hranici.

Taky se s ním ale vleče nemilá pověst chlapíka bez vítězné aury. Pětkrát s Torontem vypadl v prvním kole play off kvůli nezvládnutému sedmému zápasu.

A jasně, nehrál o Stanley Cup sám, podobný díl viny nesou kapitáni John Tavares a Auston Matthews, další parťák a Pastrňákův kamarád William Nylander nebo obránce Morgan Rielly. Všichni štědře placení.

Hvězdný útočník Mitch Marner z Toronta

Taky si ale člověk snadno připomene, jak Marner často až dětinsky rozhazuje na střídačce rukama, jako by byl svět ne ledě nespravedlivý.

Kápo Matthews mu za to jednou před kamerami pěkně vyhuboval. Z Nylanderových úst šlo odezřít, jak povídá: „Přestaň sakra fňukat, kámo, nejsi v juniorech.“

Marner měl psát v Torontu sportovní pohádku, narodil se v Markhamu, dvacet minut od velkoměsta. Domácí chlapec, kterého si vybrali na draftu v roce 2015 v prvním kole hned ze čtvrtého místa. Maple Leafs logicky coby dítko fandil.

Přirovnávali ho k Patricku Kaneovi, ale s mnohem zručnějšími schopnostmi do obrany. Vyzdvihovali jeho energii, neustálou pozitivitu a nadšení.

A první roky to tak skutečně bylo. Kdo fandil Maple Leafs, mohl zase začít věřit, že poprvé od roku 1967 získají Stanley Cup.

Jenže pak se něco děsně pokazilo. Možná postupně, výčitky lidí za neúspěchy v play off. Marnerovi se i vyjednáváním o nové smlouvě před lety narušil vztah s klubovým vedením, s městem a jeho fanoušky...

„Pořád nás chce někdo rozhodit,“ postěžoval si. Kdo? „Jen se podívejte, jak velký tlak v Torontu je. Pořád do vás někdo z venku hučí.“

Zůstala v něm i hnusná kauza s hrubiánským koučem Mikem Babcockem, který nechal Marnera sestavit žebříček spoluhráčů podle toho, jak kdo dře. A pak mladého útočníka podrazil, když seznam ukázal dalším hráčům.

Z Marnera udělal bídáka.

Američtí experti se shodují, že skutečný zlom přišel na podzim 2023. Toronto mělo možnost křídelníka během sezony 2022/23 vyměnit, ale příležitosti nevyužilo a Marnerovi začala běžet klauzule o nevyměnitelnosti.

Když se vedení Maple Leafs letos po Novém roce začalo vážně obávat, že o Marnera přijde zcela bez náhrady, dohodlo se s Vegas a Carolinou na megatrejdu.

Marner by šel ke Golden Knights, do Toronta by zamířil finský špílmachr Mikko Rantanen.

Jenže Marner výměnu zastavil, doma měl těhotnou manželku. Potřeboval klid, ne se stěhovat. Přitom Vegas už měl v tu dobu vyhlídnuté jako adresu, kam by opravdu rád zamířil.

„Přijal o tři miliony nižší nabídku, než co by dostal na trhu s volnými hráči, jen aby si mohl zahrát s Jackem Eichelem, Markem Stonem a Sheaou Theodorem,“ píše teď server The Athletic.

Kontrakt na 12 milionů dolarů ročně podepsal oficiálně ještě s Torontem, aby natáhnul délku na osm let, pak ho vyměnili za útočníka pro třetí formaci Nicolase Roye.

Celkem laciná protihodnota za stobodového hráče v nejlepším věku.

„Když vám odejde hráč takové velikosti, nemáte z toho zrovna dobrou náladu,“ přiznal generální manažer klubu Brad Treliving. „Jestli mě to frustruje? Nevím.“

Maple Leafs každopádně nezvítězili.

Marner velmi pravděpodobně ano. 164 milionů dolarů před zdaněním. Tolik bude mít vyděláno v šestatřiceti letech. Pravděpodobně ho další hráči ve výši výdělku brzy přeskočí, hvězdám se platí čím dál víc.

Ale aspoň pro teď si může říct, že má garantovanou nejvyšší výplatu v historii NHL. Takže celé hokejové planety.

Nechává za sebou Ovečkina (161,7 milionu), Crosbyho (155,9), Malkina (146,9), Kopitara (136), Jágra (135)...

Navíc si vybral místo pro život. Kde bude vyrůstat jeho děťátko, kde nebude pod dohledem kamer i při obyčejném nákupu. A kde bude mít velkou šanci na Stanley Cup.

Potká se s Tomášem Hertlem, koučovat ho bude Bruce Cassidy stejně jako při turnaji Čtyř národů. Paradoxní je, že Cassidy dlouhé roky trénoval Boston Bruins a Toronto s nimi rád vyřazoval.

„Ve Vegas vytvořili tým vítězů. A to je přesně místo, kde chci být,“ těší se Marner na novou štaci.

Mitch Marner se raduje se spoluhráči po gólu proti Bostonu.

Zaníceně vyprávěl pro The Hockey News: „Mohli jsme se do Vegas stěhovat už dřív, ale já nechtěl v březnu balit na chvíli. Chtěl jsem mít jistotu, že tam zůstaneme. Že teď budu hrát s Eichelem? Mimořádný hráč se smrtící střelou a skvělou nahrávkou...“

„Jsem vděčný Torontu za devět let. Vybrali si malého útočníka a dali mu šanci. Ale teď je ze mě muž od rodiny. Otec, který se chtěl podívat po místě, kde může žít jeho rodina.“