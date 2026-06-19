Na sítích čelil kritice, i když v play off zářil. Prožil jsem velmi temné časy, řekl Marner

„Už asi posledních pět let se o něj snažím opravdu pečovat,“ přiblížil šikovný Kanaďan.
Poslední rok strávil Marner ve Vegas, kam se po devíti sezonách přesunul z Toronta. A právě v tradičním zámořském klubu prožíval náročné chvíle.
Maple Leafs za Marnerovy éry opakovaně končili v prvním kole play off, pouze dvakrát prošli dále. Jenže od něj, Austona Matthewse, Williama Nylandera či Johna Tavarese čekali nároční fanoušci zkrátka více.
|
Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl
A tlak na hráče byl po opakovaných neúspěších patrný.
„Nastalo období, kdy představa, že budu hrát hokej, byla v mnoha ohledech opravdu těžká. Prostě taková temná atmosféra,“ přiblížil Marner.
„Myslím, že když se ocitnete v tomhle duševním kolotoči, klade to velký nápor na tělo i na mysl. Člověk je často v noci vzhůru a přemýšlí o tom, jak se zlepšit a co změnit,“ doplnil.
Oporu našel ve spoluhráčích z Toronta. „Jsem velmi vděčný, že se mě ptali, jak se mám, a věděli, že něčím procházím. Mohl jsem se jim svěřit.“
I přes podporu z týmu se nakonec rozhodl změnit prostředí, v kanadském klubu neprodloužil smlouvu, místo toho podepsal osmiletý kontrakt za celkových 96 milionů dolarů ve Vegas.
V Nevadě našel více klidu, rázem byl pryč od dlouhodobého tlaku. „Pomohlo mi to se trochu uvolnit,“ potvrdil Marner.
|
Gól roku? Marner převezl Dostála a ukončil mu sezonu, ve Vegas v play off pookřál
V porovnání s předchozím působištěm nejprve prožil v základní části spíše průměrný ročník, když v 81 duelech zapsal 80 bodů (24+56) a v klubové produktivitě byl druhým nejlepším po Jacku Eichelovi.
Velký zlom však nastal v play off. Zatímco v Torontu mu tamní prostředí vyčítalo výrazný bodový pokles v nejdůležitějších zápasech sezony, v dresu Golden Knights předvedl mimořádně povedené vyřazovací boje.
Během tažení bitvami o Stanley Cup předvedl dva čtyřbodové duely, ve dvou utkáních zaznamenal tříbodové vystoupení. Celkem ve 22 startech zapsal 29 bodů (10+19), díky čemuž ovládl celkovou produktivitu play off se sedmibodovým náskokem.
|
Rekordní hattrick, promarněný náskok a Theodorovo vykoupení. Finále NHL baví
Ve třetím finále s Carolinou zazářil hattrickem za pouhých šest minut a 10 vteřin. Vegas šlo tehdy do vedení v sérii 2:1 na zápasy, jenže poté padlo třikrát v řadě.
A výkonnostní pokles prožil také Marner, v posledních třech duelech zapsal jedinou asistenci a celkem pět záporných bodů ve statistice +/-.
Právě to byla záminka pro příznivce Toronta, kteří nepřekousli dřívější Marnerovy výkony v dresu jejich oblíbeného týmu, a kritizovali ho za závěr letošního finále na sociálních sítích.
„Myslím, že spousta z nás je závislá na sociálních médiích. Člověk vidí spoustu komentářů a spoustu věcí o sobě. V posledních dvou nebo třech letech jsem se z toho snažil vycouvat, odtrhnout se od nich,“ nastínila čtyřka draftu z roku 2015, jak s kritikou pracovala.
Marner na vytoužený Stanley Cup nakonec i přes zdařilý individuální počin nedosáhl, psychické nastavení si však chce přenést také do dalších sezon, ve kterých může v ambiciózní organizaci pomýšlet na další šanci na trofej.
„Nikdy byste se neměli bát mluvit o svých pocitech, o svých obavách a o tom, čím právě procházíte. Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem měl ve svém životě spoustu lidí, s nimiž jsem mohl mluvit a sdílet své zážitky. Díky tomu jsem se stal lepším člověkem,“ uzavřel devětadvacetiletý útočník.