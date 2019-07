Marner, sledovaný muž léta. Toronto hledá cestu, jak hvězdu udržet

Jen co Carolina veřejně oznámila dorovnání nabídkové listiny Montrealu pro omezeně volného útočníka Sebastiana Aha, rozjela se nová vlna spekulací, na koho se hladové kluby hledající hvězdnou posilu mimo trh volných hráčů zaměří nyní.

Jak získat Marnera? Pokud o něj má jiný klub zájem, musí Marnerovi předložit nabídkovou listinu (offer sheet), hráč ji musí podepsat. Načež bude mít Toronto sedm dní na rozhodnutí, zda nabídku dorovnat, Marnera si nechat, nebo se s ním za volby v draftu rozloučit. ODSTUPNÉ: Nabídka v rozmezí 6,34 a 8,45 milionu - 1 volba v prvním kole draftu, 1 ve druhém kole a 1 ve třetím kole

- volba v draftu, ve a ve V rozmezí 8,45 a 10,57 milionu - 2 volby v prvním kole draftu, 1 ve druhém kole a 1 ve třetím kole

- volby v draftu, ve a ve Nad 10,57 milionu - 4 volby v prvním kole draftu

Ve středu zájmu od té doby stojí 22leté pravé křídlo Mitchell Marner. I on je omezeně volný hráč, přednostní práva na něj drží Toronto, za které odehrál už tři sezony (241 zápasů, 224 bodů).

„S takovou hvězdou je radost spolupracovat,“ chválí hráče manažer Kyle Dubas.

Jenže klub a rodák z města jen půl hodiny cesty autem vzdáleného od Toronta se ne a ne dohodnout.

Připomíná to situaci z loňského roku, kdy švédský útočník William Nylander zvládl bez smlouvy trucovat do prosince.

Podepsal ji v poslední možný den, na šest let za 41,4 milionu.

Marner přitom může žádat o mnoho víc. Vždyť minulou sezonu nasbíral 94 bodů, vůbec nejvíc z celého Toronta. Vcelku logicky prý žádá částku vysoko nad deset milionů.

Jenže kde na to klub vezme? Při současné konstelaci dokáže Marnerovi zaplatit mezi devíti až jedenácti miliony. Kdejaký jiný klub mu ochotně nabídne víc. Klidně patnáct.



„S jeho agentem se bavíme denně. Pokusím se být co nejkreativnější,“ slibuje kouzla Dubas.



Podle zámořských expertů Marner odmítl nabídku Maple Leafs na osm let s ročním platem jedenáct milionů. Také nepřijal „offer sheet“ na sedm let za 12,5 milionu ročně. Čí to byla nabídka, se neví. Největší zájem ale mají mít Montreal s NY Islanders.

Zkušený reportér Ken Campbell z The Hockey News vyjádřil názor, že se situace s Marnerem protáhne až do podzimu. A že čím déle jednání budou trvat, tím spíš může jiný klub uspět s nabídkovou listinou.

V Severní Americe teď každopádně není sledovanějšího hokejisty bez smlouvy.