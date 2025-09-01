Premium

Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl

Autor:
  17:50
V ideálním světě by s Torontem vyhrával, třeba i dosáhl na Stanley Cup, on sám by tým v play off bodově táhl. V tom reálném se ale útočník Mitch Marner postupně stal obětí až neúnosné kritiky za plonkové výkony, která vyvrcholila jeho odchodem k hokejistům Vegas. „Maple Leafs budu navždy vděčný. Ale když začne být ohrožena vaše rodina, je to neakceptovatelné,“ prohlásil.
Z počátku si angažmá užíval. Draftoval ho klub, kterému od dětství fandil, chodil na jeho zápasy, kupoval si dresy s javorovým listem. Mluvil o splněném snu.

Jenže i sny občas přinesou horší momenty, některé se dokonce promění v noční můry. Marner takto přísná slova sice v rozhovoru pro kanadskou TSN nevolil, ale bylo na něm jasně znát, jak ho závěr jeho působení v ontarijské metropoli mrzí.

Když Maple Leafs padli na jaře v sedmém zápase druhého kola s Floridou 1:6, tušil, že jde o jeho poslední mač v modrém. Toronto zase vypadlo, opět nenaplnilo vysoká očekávání vedení i fanoušků.

Nikdo si v NHL nevydělal tolik jako Marner. Díky za trápení, Toronto, teď jdu vyhrávat

Marner na střídačce svěsil hlavu, pak pogratuloval soupeři a vydal se domů. A právě v ten moment mu zavolal tchán.

„Jen ti chci dát vědět, že nám lidé posílají příspěvek, ve kterém někdo zveřejnil tvoji adresu a píše, že pokud vás lidé chtějí navštívit a rozloučit se, tak je to tady,“ mluvil do telefonu.

„A s tímhle jsme se potýkali poslední dva roky,“ přiznal záhy Marner.

Mitch Marner zklamaně sleduje vývoj skóre.

Jeho agent Darren Ferris v podcastu 100% Hockey sdělil, že mu lidé házeli na zahradu všelijaké předměty, dokonce mu někdo i vyhrožoval smrtí. „A my přišli na to, že to byl nějaký malý kluk z Oakville,“ dodal.

„Prostředí v Torontu je ohromně vášnivé. Tým milují, sám jsem součástí ‚Leafs Nation‘ dlouhou dobu, narodil jsem se tam, takže to vím. Ale když je ohrožena bezpečnost vaší rodiny, zvlášť když máme novorozeného syna, je to nepřijatelné,“ uvedl jasně Marner.

Také proto si najal ochranku, která střežila jeho dům dva týdny po konci sezony. „Abychom se nemuseli bát, že někdo pronikne dovnitř. A taky kvůli jistotě, že budeme moct jít na procházku se synem nebo venčit psa,“ přidal.

I tak ale několikrát zopakoval, jak je za devět let v organizaci vděčný. Vyzdvihl podporu fanoušků, byť mnohdy právě oni rozdmýchávali společně s médii napětí kolem něj.

Hvězdný útočník Mitch Marner z Toronta

Týkalo se hlavně jeho (ne)formy v play off. Trochu paradoxně právě on ale od svého nástupu do týmu nasbíral ve vyřazovací fázi NHL vůbec nejvíce bodů (63 v 70 utkáních), klíčové zápasy mu ale nevycházely.

Stačila malá chyba, jedno nedobruslení protiútoku a hned toho měl plný telefon. „I přes všechny negativní komentáře jsem dostal spoustu milých. Ty akorát nejsou tak vidět, ale tak jsou zkrátka nastavené sociální sítě,“ pravil.

V NHL poprvé mění tým. Po celých devíti sezonách v Torontu kývl na nabídku Vegas, kde podepsal osmiletou smlouvu. Přitom prvního stěhování se málem dočkal už o pár měsíců dříve, ale odmítl ho.

Dovoloval mu to jeho minulý kontrakt a klauzule o nevyměnitelnosti. Maple Leafs už byli domluvení na podmínkách přestupu Mikka Rantanena z Caroliny právě za Marnera, ale Kanaďan obchod zarazil.

Nemáte, co chceme? Tak to celé rušíme! S NHL málem zatřásla další výměna hvězd

„Poslední dva roky kolovaly různé zvěsti, uprostřed sezony se pak objevila Carolina. A já nechtěl odcházet, moje žena byla v šestém nebo sedmém měsíci těhotenství, takže bych se stěhoval sám a do Toronta bych se pak vracel. Nedávalo to smysl,“ odhaloval.

Nyní už se usadil v Las Vegas, kde si zvyká nejen na odlišné počasí, ale také životní styl. Co se ale nemění, jsou ambice. Golden Knights každoročně patří mezi užší skupinu favoritů na Stanley Cup, před dvěma lety ho i získali.

„S manželkou jsme ani chvilku neváhali. A už se strašně těším,“ pravil nadšeně.

1. září 2025  17:50

Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

