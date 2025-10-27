Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Domácí násilí ve Washingtonu? Klub po obvinění vyhodil asistenta, ten vše popírá

Autor:
  12:33
Prožívají solidní vstup do sezony, z devíti zápasů jich šest vyhráli. Jenže mimo výsledky se hokejisté Washingtonu musejí v NHL potýkat i s krajně nepříjemnou záležitostí. V klubu skončil asistent Mitch Love, jenž čelí obviněním z domácího násilí.

Trenér Mitch Love na střídačce Calgary Wranglers. | foto: AP

„S okamžitou platností byl zbaven funkce asistenta trenéra,“ stálo v prohlášení Capitals.

„Toto rozhodnutí navazuje na závěry vyšetřování minulých obvinění vedeného NHL. Organizace se zavázala k dodržování nejvyšších standardů chování a odpovědnosti,“ pokračovalo vyjádření.

Zámořská soutěž pro server The Athletic uvedla jako důvod suspendace do konce sezony „chování škodlivé pro ligu“.

K bližší specifikaci od klubu ani vedení NHL nedošlo, světlo do celé situace ale už krátce před zveřejněním příspěvku vnesl renomovaný insider Frank Seravalli.

Podle jeho informací došlo k Loveovu pozastavení funkce právě kvůli zmiňovanému domácímu násilí.

Odejde Ovečkin? Washington žehlí vlastní selhání, hokejistova žena ale mluví o konci

„Oběť nahlásila obvinění přímo NHL a týmům, se kterými Love v létě vedl pohovory ohledně volných míst hlavního trenéra,“ zmínil na sociální síti X.

Lovea už 14. září poslal Washington na dovolenou kvůli probíhajícímu vyšetřování. Po oficiálním vyhazovu se v neděli večer k celé záležitosti vyjádřil i jedenačtyřicetiletý kouč.

„I když jsem zklamán a nesouhlasím s rozhodnutím NHL, respektuji proces a přijímám jak závěry ligy, tak rozhodnutí Capitals,“ reagoval Love.

V NHL se poprali hráči na střídačce, Dobeš utekl do šatny. Ale zpětně si to pustím, říká

„Budu i nadále otevřeně spolupracovat v průběhu celého procesu. Nicméně plně popírám obvinění proti mně a těším se, až se co nejdříve vrátím ke sportu, který miluji.“

Podle informací The Athletic by se k trénování v NHL mohl za určitých podmínek vrátit v příští sezoně.

V elitní hokejové lize světa se poprvé objevil v sezoně 2023/24, kdy se Washingtonu ujal Spencer Carbery a Lovea si zvolil jako jednoho z asistentů, který se zaměřoval především na práci s obránci.

Odepisovaný tým na čele. Washington není jen o Ovečkinovi, proč vládne NHL?

Předtím kanadský trenér působil v nižší AHL, kde vedl farmářský celek Calgary, ještě dříve čerpal zkušenosti u juniorských výběrů.

Jeho kariéra byla na vzestupu, během léta jednal s několika kluby, které o něm uvažovaly na pozici hlavního kouče. Konkrétně mělo jít o Boston, Pittsburgh a Seattle.

Nakonec ale zůstal ve Washingtonu. A krátce poté, jak se nyní zdá, přišel místo posunu nahoru strmý pád.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Pittsburgh vs. St. LouisHokej - - 28. 10. 2025:Pittsburgh vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:00
  • 2.66
  • 4.06
  • 2.37
Ottawa vs. BostonHokej - - 28. 10. 2025:Ottawa vs. Boston //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:30
  • 1.94
  • 4.03
  • 3.35
Slavia vs. LitoměřiceHokej - 16. kolo - 28. 10. 2025:Slavia vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 15:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Litvínov vs. OlomoucHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:Litvínov vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
28. 10. 15:30
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Kladno vs. LiberecHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:Kladno vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
28. 10. 16:00
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.59
K. Vary vs. Ml. BoleslavHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:K. Vary vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
28. 10. 16:00
  • 2.00
  • 4.09
  • 3.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Domácí násilí ve Washingtonu? Klub po obvinění vyhodil asistenta, ten vše popírá

Prožívají solidní vstup do sezony, z devíti zápasů jich šest vyhráli. Jenže mimo výsledky se hokejisté Washingtonu musejí v NHL potýkat i s krajně nepříjemnou záležitostí. V klubu skončil asistent...

27. října 2025  12:33

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

27. října 2025  11:37,  aktualizováno  12:29

Trenér na tři zápasy. Mladou Boleslav dočasně povede manažer mládeže Haken

Hokejisty Mladé Boleslavi povede po odvolání Richarda Krále po nedělní extraligové prohře s Vítkovicemi v roli dočasného hlavního kouče Petr Haken. K ruce bude mít dosavadního asistenta Martina...

27. října 2025  11:35,  aktualizováno  12:15

První Češi v NHL: Hraj naplno, pař naplno. Jak dobrodruh Fryčer válčil s trenérem

Premium

Kouče Johna Brophyho uměl přistěhovalec Miroslav Fryčer vytočit tak, že o něm konzervativní Kanaďan prohlásil: „Z toho komouše je mi blbě, unavuje mě. Protáhl se sem nějakou dírou v drátěném plotě a...

27. října 2025

Když se daří, tak se neustupuje. Třinec je v laufu: Bereme to s pokorou

Jen ve dvou zápasech z dosavadních 17 hokejoví Oceláři Třinec nebodovali. V neděli po šesti tříbodových extraligových výhrách zvítězili v Plzni 2:1 na nájezdy. „Pracujeme, děláme věci, jak si...

27. října 2025  10:38

Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál

Spojení klidná nebo pohodová výhra v současnosti pro hokejisty Sparty neexistuje. Fanoušci se často strachují o výsledek do poslední vteřiny, stejně jako v neděli proti poslednímu Litvínovu....

27. října 2025  9:20

Stačí vyměnit brusle. Cichoň vychytal Pardubice dvakrát ve dvou ligách

Bitva rozpočtového Davida s Goliášem vyšla v extralize hokejistům Olomouce na výbornou. Obětavost a výborný výkon domácího brankáře Oldřicha Cichoně přihrály v neděli Hanákům dva body za výhru 2:1...

27. října 2025  8:06

Vaněček slavil na ledě Winnipegu, Hronek s Faksou v NHL asistovali

Hokejový brankář Vítek Vaněček si s Utahem připsal cennou výhru na ledě Winnipegu. K výsledku 3:2 pro tým Mammoth, který bral v NHL dva body už posedmé za sebou, přispěl 28 zákroky. Dokonce poosmé v...

26. října 2025  20:37,  aktualizováno  27. 10. 7:45

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

26. října 2025  20:07,  aktualizováno  21:22

Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

Vzhledem k bídným výsledkům to dlouho viselo ve vzduchu. A jen několik desítek minut po prohře 1:2 s vítkovickými hokejisty už se Mladá Boleslav rozhodla neotálet. Na střídačce předposledního týmu...

26. října 2025  20:23,  aktualizováno  20:48

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

Plzeň v útlumu, Filip se zlobí: Chybí nám góly. Vyčítal si zahozené šance i nájezd

Před měsícem byl ve stejné situaci. V páté sérii nájezdů plzeňský útočník Matyáš Filip musel proměnit, aby tým udržel ve hře. Ale zatímco v derby s Karlovými Vary se mu to povedlo a posléze další...

26. října 2025  18:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.