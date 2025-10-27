Domácí násilí ve Washingtonu? Klub po obvinění vyhodil asistenta, ten vše popírá

„S okamžitou platností byl zbaven funkce asistenta trenéra,“ stálo v prohlášení Capitals.
„Toto rozhodnutí navazuje na závěry vyšetřování minulých obvinění vedeného NHL. Organizace se zavázala k dodržování nejvyšších standardů chování a odpovědnosti,“ pokračovalo vyjádření.
Zámořská soutěž pro server The Athletic uvedla jako důvod suspendace do konce sezony „chování škodlivé pro ligu“.
K bližší specifikaci od klubu ani vedení NHL nedošlo, světlo do celé situace ale už krátce před zveřejněním příspěvku vnesl renomovaný insider Frank Seravalli.
Podle jeho informací došlo k Loveovu pozastavení funkce právě kvůli zmiňovanému domácímu násilí.
„Oběť nahlásila obvinění přímo NHL a týmům, se kterými Love v létě vedl pohovory ohledně volných míst hlavního trenéra,“ zmínil na sociální síti X.
Lovea už 14. září poslal Washington na dovolenou kvůli probíhajícímu vyšetřování. Po oficiálním vyhazovu se v neděli večer k celé záležitosti vyjádřil i jedenačtyřicetiletý kouč.
„I když jsem zklamán a nesouhlasím s rozhodnutím NHL, respektuji proces a přijímám jak závěry ligy, tak rozhodnutí Capitals,“ reagoval Love.
„Budu i nadále otevřeně spolupracovat v průběhu celého procesu. Nicméně plně popírám obvinění proti mně a těším se, až se co nejdříve vrátím ke sportu, který miluji.“
Podle informací The Athletic by se k trénování v NHL mohl za určitých podmínek vrátit v příští sezoně.
V elitní hokejové lize světa se poprvé objevil v sezoně 2023/24, kdy se Washingtonu ujal Spencer Carbery a Lovea si zvolil jako jednoho z asistentů, který se zaměřoval především na práci s obránci.
Předtím kanadský trenér působil v nižší AHL, kde vedl farmářský celek Calgary, ještě dříve čerpal zkušenosti u juniorských výběrů.
Jeho kariéra byla na vzestupu, během léta jednal s několika kluby, které o něm uvažovaly na pozici hlavního kouče. Konkrétně mělo jít o Boston, Pittsburgh a Seattle.
Nakonec ale zůstal ve Washingtonu. A krátce poté, jak se nyní zdá, přišel místo posunu nahoru strmý pád.