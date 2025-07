Holinka už zázemí slavného klubu NHL poznal během dvou nováčkovských kempů a jednoho hlavního. Ten další ho čeká letos po prázdninách.

„Loňské kempy mi vyšly, což mi pomohlo,“ podotkl Holinka.

Nejen v nich zaujal natolik, že prestižní magazín The Athletic mu během mistrovství světa dvacetiletých na přelomu loňského a letošního roku věnoval samostatný článek.

„Bylo to milé,“ přiznal. „Už po kempu mi někteří lidé na instagramu psali, že jsem se jim ve videích líbil. Článek mi přidal motivaci.“

Holinka vstupem do NHL touží navázat na dalšího odchovance kroměřížského hokeje Filipa Chytila, který po řadě sezon v New Yorku Rangers nyní působí ve Vancouveru Canuks.

„Znám se hlavně s jeho bráchou Liborem. Když jsem ještě jako malý hrál v Kroměříži, trénoval jsem s ním,“ zavzpomínal.

Jeho cesta do zámoří se ovšem od Chytilovy výrazně liší, přestože rovněž pochází z malé obce u Kroměříže. Začínal doma v Lutopecnách na rybníku, do školy chodil v Kroměříži na Oskol. Tam přišel trenér místního hokejového klubu s přihláškou do školy bruslení.

„Tak jsem si řekl, že to zkusím,“ pousmál se.

Až do dorosteneckého věku hrál krajský přebor v Kroměříži, následně zamířil do nedalekého Přerova, jehož junioři tehdy působili v extralize. Této nabídce dal přednost i před Zlínem, kam většinou talenty z Kroměříže míří.

„Po konzultaci s rodiči a lidmi, co mi pomáhají, jsme se rozhodli, že Přerov bude lepší volba,“ vysvětlil.

Vinou covidu tam zvládl jenom šest zápasů, ale s odstupem mu to nevadí. Dostal totiž lepší nabídku. Oslovil ho Třinec.

„S taťkou jsme seděli v autě a bavili se, co dál. On ze srandy nadhodil, že by se mohl ozvat nějaký velký klub typu Třince, Vítkovic, Liberce. No a za dvě minuty volali z Třince, že by o mě měli zájem, jestli bych to tam nechtěl zkusit,“ vzpomíná.

Lépe udělat nemohl. V Třinci se odrazil do skutečného hokeje. V ročníku 2023/24 jako kapitán dovedl místní juniory k titulu, v dresu Ocelářů si zkusil také extraligu.

„Premiéry v extralize si vážím, ale největším zážitkem pro mě byl juniorský titul. V semifinále s Karlovými Vary i následně ve finále s Kometou jsme otáčeli výsledek 0:2 na zápasy,“ připomněl.

Na město poblíž polských hranic nedá dopustit, trénuje tam i během léta.

„Pan Peterek mi hodně pomáhá,“ připomněl sportovního ředitele místního klubu. „Jít do Třince byl výborný krok. V kontaktu jsem s trenéry i dalšími lidmi vlastně pořád.“

Na konci mistrovské juniorské sezony ale už věděl, že chce pokračovat v zámoří. Prošel draftem do kanadské juniorky, vybral si ho tým Edmonton Oil Kings hrající Western Hockey League.

Začátky pro něj byly hodně krušné. Zvykal si na jazyk, nesedl si s trenérem. Ale jako výhoda se ukázalo, že k ruce měl dva krajany. Jednak asistenta trenéra Ladislava Šmída a taky spoluhráče Adama Jecha, s nímž v minulosti nastupoval v dresu Zlínského kraje na olympiádě dětí a mládeže.

„Ze začátku mi pomohli nejvíc,“ děkuje jim Holinka na dálku.

„Pro mě bylo super, že jsem si mohl pokecat i česky,“ pousmál se Jecho. „Známe se nějakou dobu. Když jsme byli malí, hráli jsme proti sobě a někdy i spolu.“

Po juniorském šampionátu, na němž Češi vyřadili ve čtvrtfinále Kanadu a následně brali bronz, spolu dokonce nastupovali v jedné formaci. I díky tomu Holinka nasbíral 45 bodů ve 47 zápasech WHL.

„Bylo to fajn,“ podotkl Jecho. „Někteří o naší spolupráci vtipkovali, další byli zvědaví, jak to zvládneme.“

To už se Holinka, který na mistrovství jednou skóroval a třikrát nahrával, cítil jako plnohodnotný člen týmu. Hlavně v úvodu sezony přitom přemýšlel nad tím, jestli se nevrátit.

„Měli jsme super partu a kluci mě brali, i když jsem jim moc nerozuměl,“ ocenil. „A taky rodina, u které jsem bydlel, byla skvělá.“

Miroslav Holinka (28) gratuluje Eduardu Šalému ke gólu na juniorském šampionátu.

A co angličtina? Jechovi, jenž před příchodem do Kanady působil ve Finsku, se rovnat nemůže. Ale už je v ní výrazně jistější.

„Ze začátku to nebyl můj nejsilnější jazyk ve škole, ale už se to zlepšuje,“ podotkl.

Díky tomu, že vydržel, mohl na vlastní oči sledovat nejlepšího hokejistu světa Connora McDavida. Jeho Oilers a juniorští Oil Kings mají stejného majitele, takže využívají stejné zázemí.

„Hned druhý týden po mém příjezdu jsme šli s Adamem z tréninku a potkali jsme se v úzké uličce. Byli jsme ve výstroji, poklepal nás na ni,“ popsal Holinka svůj zážitek. „Je to můj vzor, všechno dělá nejlépe. Rád bych měl aspoň jeho rychlost.“

Zlepšovat se v rychlosti, ale i v jazyku, může i nadále. Přestože se to stále řeší, v Edmontonu by měl nadále pokračovat, i když jako starší hráč. Pokud by se něco zkomplikovalo, zřejmě by se vrátil do Třince, kde má stále platnou smlouvu.

Ať to bude jakkoliv, jeho sen zůstává stejný. Zahrát si slavnou NHL v dresu s javorovým listem na prsou. Ostatně zástupci Toronta jej celou sezonu bedlivě sledovali a posílali mu videa s radami, co zlepšit.

„Dřív mě štvalo, že mi do toho někdo kecá,“ přiznal. „Ale teď už to chápu a rád si nechávám poradit od zkušenějších.“

Čerstvá nováčkovská smlouva je pro Holinku odměnou. Už se nemůže dočkat blížícího se kempu. Ale s tím, že by zůstal v prvním týmu už teď, moc nepočítá.

„Rád bych si věřil, ale chci být realista. Toronto je tým, který hraje na Stanley Cup a nedává mladým tolik prostor,“ upozornil. „I tak se budu snažit udělat maximum, abych si NHL jednou zahrál. Podpis nováčkovské smlouvy mě o další krůček posunul ke splnění mého snu.“