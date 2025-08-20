Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Soudili ho za domácí násilí, hrozilo mu vězení. Teď potížista Lucic usiluje o návrat

Autor:
  13:56
Na ledě má pověst tvrďáka, rváče, ale také ne zrovna elegantního bruslaře, co už má to nejlepší za sebou. Navíc necelé dva roky hokej ani nehrál, místo toho léčil zranění, létal po soudech nebo vyhledával pomoc v asistenčním programu. Ale stejně by se do NHL rád vrátil. Milan Lucic se snaží o oživení kariéry.
Kanadský útočník Milan Lucic.

Kanadský útočník Milan Lucic. | foto: AP

Jan Rutta (84) ze San Jose Sharks ujíždí Milanu Lucicovi z Boston Bruins.
David Pastrňák (vlevo) z Bostonu se raduje z gólu se spoluhráčem Milanem...
Kanadští hokejisté se radují z postupu do finále mistrovství světa.
Lotyšský brankář Arturs Šilovs (31) rozehrává mezi kanadskými útočníky Adamem...
74 fotografií

Šanci dostává v St. Louis, kde podepsal zkušební smlouvu. Pokud na předsezonním kempu přesvědčí vedení, že může být pro tým prospěšný, dostane stálý kontrakt. Jestli ne, Blues se s ním rozloučí.

Nic tak neriskují, zároveň ale úterní novinka mnohé překvapila.

S Lucicem už se v hokejových vodách příliš nepočítalo, už před dvěma lety přestával rychlejším a mladším protihráčům stačit, někdy až moc na sílu vyhledával osobní souboje.

Nicméně před brankou díky obrovské postavě stále vynikal a především proto občas přispíval i bodově. Ovšem 22. října 2023 odehrál doposud poslední utkání v NHL.

Zranil si kotník, skončil na marodce. A od té doby se mu hokejový, ale především osobní život začal bortit.

Útočník Milan Lucic se raduje z gólu v zápase proti Dallasu.

V listopadu na žádost jeho manželky Brittany Lucicové dorazila do jejich bytu policie. Té nahlásila, že se ji hokejista pokusil uškrtit, když ale zásahová jednotka na místo dorazila, toto tvrzení odmítla a sdělila, že ji manžel jen tahal za vlasy.

Přítomnost strážníků ve svém příbytku nenesl kanadský útočník dobře, prý měl rozbít telefon o zem se slovy: „Víte, kdo já jsem?“

Lucic měl působit opile, policie ho zatkla pro podezření z napadení a ublížení na zdraví člena rodiny, za což hrozí ve Spojených státech trest až dva a půl roku odnětí svobody.

Lucicovi hrozí obžaloba. Manželka si zavolala pomoc, pak změnila výpověď

Nakonec byl hráč propuštěn na kauci a dokonce se vyhnul i odsouzení, protože manželka odmítla vypovídat a důkazy tak nemohly být proti němu použity.

I tak ale v dubnu podala žádost o rozvod.

Lucic úspěšně podstoupil očistu v asistenčním programu NHL a jak se zdá, partnerka Brittany mu odpustila. Na svém instagramu zveřejnila společnou fotku s ním i svými třemi dětmi.

„Největším darem, který jsi dal našim dětem, je tvá střízlivost. Díky tomu prožíváš život z čistšího a realističtějšího pohledu. Jsem na tebe opravdu hrdá. Stále se stáváš nejlepší verzí sebe sama. Pro dobro našich dětí i celé rodiny,“ napsala v červnu.

Po osobnostní nápravě se nyní Lucic pokusí vzpomenout na časy, kdy se mu dařilo i na ledě. Dříve platil za elitního silového útočníka, který dokázal sbírat i nad padesát bodů v sezoně.

S Bostonem vyhrál v roce 2011 Stanley Cup, poté si zahrál ještě za Los Angeles, Edmonton a Calgary, kde ovšem jeho kariéra začala postupně uvadat.

Před dvěma lety vyhrál světový šampionát v dresu Kanady, po něm ale stihl už jen čtyři zápasy za Boston.

Teď zkusí štěstí v St. Louis.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Katowice vs. ZlínHokej - - 20. 8. 2025:Katowice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 4.08
  • 4.56
  • 1.63
Frýdek-M. vs. BytomHokej - - 20. 8. 2025:Frýdek-M. vs. Bytom //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 1.15
  • 8.01
  • 11.70
Poruba vs. ProstějovHokej - - 20. 8. 2025:Poruba vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
20. 8. 19:00
  • 6.41
  • 5.86
  • 1.33
Pustertal vs. PlzeňHokej - - 20. 8. 2025:Pustertal vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
20. 8. 20:00
  • 5.87
  • 5.30
  • 1.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

Soudili ho za domácí násilí, hrozilo mu vězení. Teď potížista Lucic usiluje o návrat

Na ledě má pověst tvrďáka, rváče, ale také ne zrovna elegantního bruslaře, co už má to nejlepší za sebou. Navíc necelé dva roky hokej ani nehrál, místo toho léčil zranění, létal po soudech nebo...

20. srpna 2025  13:56

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

20. srpna 2025  13:15

MS v hokeji 2026: Složení základních skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. srpna 2025  13:02

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

20. srpna 2025  11:11

Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Hokejisté pražské Sparty zdolali v přípravě v Milevsku České Budějovice 4:2 a vyhráli i čtvrtý test před startem soutěžní sezony. Další duel čeká Pražany ve čtvrtek 28. srpna v Lize mistrů na ledě...

19. srpna 2025  21:01,  aktualizováno  22:51

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

19. srpna 2025  19:28

Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Odvolací komise hokejové extraligy oznámila, že snížila distanc Martinu Pláňkovi z Hradce Králové za faul na pardubického kapitána Lukáše Sedláka z osmi na pět zápasů. Dva duely si už obránce odpykal...

19. srpna 2025  16:47

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem,...

19. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  15:13

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Premium

Má se zařadit k výrazným postavám Sparty. Nové, obměněné, hladovější. A pokud možno konečně úspěšné. „Hořkost z vyřazení v play off je tu pořád cítit,“ přiznává Jakub Sirota. Obránce se zajímavým...

19. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto...

19. srpna 2025  9:30

Trápila ho psychika, strádal i na ledě. Teď Laine přiznal: Chtěl jsem skončit s hokejem

Už dlouho nenese přízvisko nadějného střelce s lehce arogantním vystupováním. Patrik Laine se od nástupu do NHL hodně změnil, na ledě i mimo něj. Moc dobře ví, jaké to je, když ho fandové za jeho...

18. srpna 2025  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.