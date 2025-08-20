Soudili ho za domácí násilí, hrozilo mu vězení. Teď potížista Lucic usiluje o návrat

Šanci dostává v St. Louis, kde podepsal zkušební smlouvu. Pokud na předsezonním kempu přesvědčí vedení, že může být pro tým prospěšný, dostane stálý kontrakt. Jestli ne, Blues se s ním rozloučí.
Nic tak neriskují, zároveň ale úterní novinka mnohé překvapila.
S Lucicem už se v hokejových vodách příliš nepočítalo, už před dvěma lety přestával rychlejším a mladším protihráčům stačit, někdy až moc na sílu vyhledával osobní souboje.
Nicméně před brankou díky obrovské postavě stále vynikal a především proto občas přispíval i bodově. Ovšem 22. října 2023 odehrál doposud poslední utkání v NHL.
Zranil si kotník, skončil na marodce. A od té doby se mu hokejový, ale především osobní život začal bortit.
V listopadu na žádost jeho manželky Brittany Lucicové dorazila do jejich bytu policie. Té nahlásila, že se ji hokejista pokusil uškrtit, když ale zásahová jednotka na místo dorazila, toto tvrzení odmítla a sdělila, že ji manžel jen tahal za vlasy.
Přítomnost strážníků ve svém příbytku nenesl kanadský útočník dobře, prý měl rozbít telefon o zem se slovy: „Víte, kdo já jsem?“
Lucic měl působit opile, policie ho zatkla pro podezření z napadení a ublížení na zdraví člena rodiny, za což hrozí ve Spojených státech trest až dva a půl roku odnětí svobody.
|
Lucicovi hrozí obžaloba. Manželka si zavolala pomoc, pak změnila výpověď
Nakonec byl hráč propuštěn na kauci a dokonce se vyhnul i odsouzení, protože manželka odmítla vypovídat a důkazy tak nemohly být proti němu použity.
I tak ale v dubnu podala žádost o rozvod.
Lucic úspěšně podstoupil očistu v asistenčním programu NHL a jak se zdá, partnerka Brittany mu odpustila. Na svém instagramu zveřejnila společnou fotku s ním i svými třemi dětmi.
„Největším darem, který jsi dal našim dětem, je tvá střízlivost. Díky tomu prožíváš život z čistšího a realističtějšího pohledu. Jsem na tebe opravdu hrdá. Stále se stáváš nejlepší verzí sebe sama. Pro dobro našich dětí i celé rodiny,“ napsala v červnu.
Po osobnostní nápravě se nyní Lucic pokusí vzpomenout na časy, kdy se mu dařilo i na ledě. Dříve platil za elitního silového útočníka, který dokázal sbírat i nad padesát bodů v sezoně.
S Bostonem vyhrál v roce 2011 Stanley Cup, poté si zahrál ještě za Los Angeles, Edmonton a Calgary, kde ovšem jeho kariéra začala postupně uvadat.
Před dvěma lety vyhrál světový šampionát v dresu Kanady, po něm ale stihl už jen čtyři zápasy za Boston.
Teď zkusí štěstí v St. Louis.