Pastrňákův spoluhráč opustil tým na neurčito, údajně kvůli domácímu násilí

Hokejista Milan Lucic opustil na neurčito tým Bostonu poté, co se v pátek v noci zapletl do neupřesněného incidentu. Potvrdili to zástupci klubu NHL, bližší podrobnosti k tomu, čeho se problém týkal, ale nezveřejnili. Více informací neposkytla ani bostonská policie, která nepotvrdila ani nepopřela, že by byl hráč zatčen. Podle zámořských médií šlo o domácí násilí.