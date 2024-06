Florida? Nepopsatelné! V týmu je šance na NHL, věří si Hovorka

Jak jste si užil triumf Floridy?

Je úžasné, že kluci zvládli sedmý zápas a pohár vyhráli. Je vidět, že je to skvělá organizace, a já jsem rád, že jsem si ji vybral.

Zároveň o to větší pozornost teď bude na klub zaměřená.

Může to být zavazující, ale také to může přinést nějakou přestavbu kádru po zisku Stanley Cupu. Pár klíčových hráčů ještě není podepsaných. Celkově nevím, jaké jsou plány. Třeba moc změn nebude a vyhlásí se útok na titul znovu i v dalších letech. To se uvidí. Já si vybíral podle mých šancí na to, abych se dostal do týmu.

Byl jste se podívat na play off na Floridě?

Ano. Byl jsem zraněný, a tak jsme s přítelkyní vyrazili na Floridu za klubovými lékaři a týmem fyzioterapeutů. To mi moc pomohlo, protože péče je tam nejlepší na světě. Díky tomu jsme zažili i první dva zápasy série s Tampou.

Co jste tomu říkal?

Je to nepředstavitelné. Dokud to člověk nezažije, tak to nejde popsat. Bylo fajn, že jsem se dostal i do šatny, popovídal jsem si s několika hráči. Příjemně mě překvapili. Jsem rád, že jsem je mohl poznat trochu s předstihem.

Všechno zlé je pro něco dobré. Díky zranění budete mít před dalším příletem náskok.

To je fakt. Úplně mě fascinovala úroveň hokeje, tréninkové centrum. Také tým lidí, který se o hráče stará, to je prostě jiný svět. Navíc tamní počasí znamená vlastně celoroční dovolenou. Nenašel jsem jediné minus, kromě toho, že odjedete od rodiny. Ale bude tam se mnou přítelkyně, což je také výhoda.

Jak se v zámoří uchytí ona?

Právě to řešíme. Letos vystudovala práva, takže by na to chtěla navázat dalším studiem, protože získat rovnou pracovní vízum v Americe není snadné. Díky tomu by tam pak mohla případně i pracovat. Uvidíme, jak to bude. Každopádně jsem rád, že se rozhodla tam se mnou jít.

Mikuláš Hovorka (22 let) Pražský rodák začínal s hokejem na Slavii, odkud nakoukl do dospělého hokeje. Před dvěma lety přestoupil do Českých Budějovic, kde posbíral 90 extraligových startů, další tři přidal v play off. Celkově zapsal 24 kanadských bodů (8+16). Pětkrát si v posledním ročníku zahrál také za reprezentaci. Se šampionem NHL, Florida Panthers, podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt.

Řešil jste volbu týmu v NHL s některým z českých hráčů, kteří organizaci znají?

Neměl jsem takovou možnost. Ale pro mě to bylo celkově docela jasné. Florida měla největší zájem, její zástupci se mnou mluvili o věcech, které jiné kluby nezmiňovaly. Měl jsem z toho dobrý pocit a dávalo mi to smysl. Co řekli, to vždy platilo. Dál věřím, že jsem se rozhodl dobře, i když až realita ukáže. Pro mě už všichni udělali, co mohli. Teď už je na mně, jak tam dorazím nachystaný a jak se mi povede příprava.

Jakou jste zvolil letní přípravu?

Poprvé v létě trénuji sám, ne s týmem. V Budějovicích či v Praze se od pondělí do pátku chystám s trenéry ze Staca. Na led chodím v Praze s Radkem Dudou třikrát týdně. Vychází to různě, ale každý den trénuji dvoufázově. Za dva týdny letím na Floridu na development kemp. Klub mě chce vidět po zranění na ledě. Hlavní kemp začíná 10. září, takže poletíme ve druhé půlce srpna, abychom se aklimatizovali.

Není trochu paradoxní, že cítíte největší šanci na místo v aktuálně nejlepším týmu ligy?

Možná to tak může znít, ale rozhodoval jsem se podle toho, kde je pro mě osobně největší šance dostat se do NHL. Uvidíme, jak rychle si zvyknu na menší hřiště a styl hokeje, který se v Americe hraje. Konkurence je obrovská. Dva roky beru jako celek a v nich věřím, že místo v týmu získám.

Český obránce Mikuláš Hovorka odehrává puk.

Které další kluby o vás stály?

Bylo jich dost, přes deset. Je to pro mě pořád nepředstavitelné. Před rokem a čtvrt jsem na konci sezony ani nehrál, protože se mi nedařilo. Najednou za půl roku přijde první pozvánka do reprezentace, pak druhá. A ptá se na vás tolik klubů z NHL. Snažil jsem se to neřešit, protože to člověku může vlézt do hlavy.

A vám to vlezlo?

Nemyslím si. Snažil jsem se soustředit na hokej. Do toho jsem ještě řešil s vedením novou smlouvu v Budějovicích. Ale takhle to prostě v hokeji je a patří to k tomu. Vypořádat se s tím musí každý.

Co jste změnil, že jste tak vyletěl?

Moc mi pomohlo léto, dobře jsem se připravil. Snažil jsem se pracovat i v sezoně a využíval toho, že jsem měl trenéry ze Staca pět minut od stadionu. Také jsem věděl po prvním roce, o čem extraliga je. Získal jsem zkušenosti, i to bylo důležité.

Na ledě jste byl sebevědomý, že?

Hodně mi v tom pomohl trenér obránců Jiří Hanzlík. Také hrál extraligu, a to dlouhé roky. Sice to byl jiný typ beka, ale dal mi hodně rad. Moc mi pomáhalo, že mi věří. Když se něco nepovedlo, tak jsem dostal vynadáno, ale cítil jsem, že to myslí dobře a nevozí se po mně. Nebyl jsem ukřivděný. První rok jsem kritiku bral mnohdy jako křivdu. Teď jsem věděl, že mi chtějí pomoct, když mi něco řeknou.

Kdy jste uvěřil, že se vám splní sen?

Odmala jsem šel za svým snem, i když moje kroky byly netypické. Nebyl jsem draftovaný, ani v reprezentaci. V mládí jsem byl vždy nejvyšší a měl problémy s koordinací. Pak mě v sedmnácti na půl roku přibrzdilo zranění kotníku. Ale pomohlo mi, že jsem začal ještě víc dřít. Už v Budějovicích jsem cítil, že jsem na správné cestě. Pořád jsem si myslel, že budu muset třeba do Švédska či Finska. Nenapadlo mě, že by to mohlo vyjít z extraligy. Ale povedlo se. Sen se mi splní, až když se mi povede probojovat do týmu a budu hrát NHL.

Životní sezona měla smolný konec. Po zranění kotníku v předkole play off jste vypadl ze hry a přišel o rozhodující zápasy.

Hrozně mě to štvalo, ale zranění ke sportu patří. Fandil jsem klukům, když srovnali čtvrtfinále s Třincem z 0:3 na 3:3. Moc jsem jim chtěl pomoci, ale když jsem zkusil jít dvakrát nebo třikrát na led, tak jsem si to akorát hned zhoršil. S natrženými vazy v kotníku se nedá nic moc dělat. Kdybych si to nechal opíchnout, tak si je úplně zničím a musel bych na operaci. Pak jsem věřil, že bych stihl alespoň přípravu národního týmu na mistrovství světa, protože mě trenér Marek Židlický chtěl. Ale nestihl jsem ani to.

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš (vlevo) a Mikuláš Hovorka z Českých Budějovic

Kdyby Motor postupoval třeba až do finále, stejně by to asi bylo bez vás, že?

Ano. Dělal jsem, co jsem mohl, ale nešlo to urychlit. Jezdil jsem i na kliniku za Pavlem Kolářem na plazmové injekce. Plně zahojené jsem to měl, až když jsem letěl na Floridu, a týmoví fyzioterapeuti mi to za deset dnů rozhýbali tak, že jsem mohl začít trénovat na další sezonu.

To zhruba začínalo mistrovství světa, o které byste zabojoval.

Mrzí mě to, ale asi to tak mělo být. Každopádně jsem rád, jak to dopadlo. Klukům jsem fandil a s otevřenou pusou koukal, jak hráli. Byla to jízda, spojilo to celý národ.