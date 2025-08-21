Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Autor:
  15:10
Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění dopustil neoprávněné absence v armádě. Trestného činu, za nějž státní zástupce žádá v přepočtu pokutu přesahující milion korun.
Útočník Mikko Rantanen po druhé výměně v sezoně NHL už válí za Dallas.

Útočník Mikko Rantanen po druhé výměně v sezoně NHL už válí za Dallas. | foto: Reuters

Brankář Mackenzie Blackwood az Colorada a Mikko Rantanen z Dallasu po utkání.
Mikko Rantanen z Dallasu cloní před brankou Colorada. Přetlačuje se s ním Jack...
Střídačka Dallasu v euforii po třetím gólu Mikko Rantanena.
Mikko Rantanen z Dallasu dává gól, střelu marně zkouší zblokovat Ryan Lindgren...
77 fotografií

„Mikko nespáchal žádný trestný čin, žalobní návrh odmítá jako neopodstatněný,“ reagoval na dotazy finských médií hokejistův právní zástupce Matti Huhtamäki.

Co přesně jeho klient údajně provedl? Loni na jaře se ve stanoveném termínu nedostavil k jednotce, ač ve Finsku platí povinná vojenská služba.

Připojit se měl nejpozději 15. dubna v 16 hodin, což ale neudělal. Však byl také v zámoří, kde v dresu Colorada zrovna absolvoval závěrečná klání základní části sezony.

Mikko Rantanen ještě v dresu Colorada.

Ráno v den nástupu (9.56) se pak dle spisu sice spojil s vojenským regionálním úřadem, načež obratem (10.12) obdržel zprávu, aby poslal žádost o odložení služby do kanceláře do třetí hodiny odpoledne.

Jenže dle záznamů se žádost v systému ozbrojených sil objevila až v 19.12, k veliteli jednotky tak doputovala teprve následující den ráno. Ten ji schválil a vrátil ve 12.56 úřadu, který potvrzení dodal ve 13.43.

„Nejpozději tímto okamžikem neoprávněná absence skončila,“ stojí v žalobním návrhu. „Pan Rantanen se dostatečně pečlivě neseznámil s rozkazem k nástupu do služby, jenž obdržel. V důsledku této skutečnosti se pak neoprávněně nedostavil na své služební místo.“

Pálí Ran-tatata-nen. Frajer, co poslal Nečase a MacKinnona na mistrovství světa

Zhruba na 21 hodin tak měl Rantanen bez dovolení chybět. Riskuje za ně tučnou pokutu. Vinou odlišného systému, který v zemi funguje.

Výše sankcí se zde totiž odvíjí od platu. Ten u Rantanena není veřejně přesně známý, server Ilta-Sanomat ale kalkuluje s dostupnými údaji, že v sezoně 2023/24 vydělal 9,5 milionu dolarů, v té následující pak šest.

Mikko Rantanen z Dallasu během rozbruslení před duelem s Coloradem.

„Mzdy se vyplácí běžně během základní části, tedy od října po duben. V kalendářním roce 2024 by to vycházelo přibližně na 7,9 milionu dolarů, při současném kurzu 6,78 milionu eur. Po odečtení 40% daní v Coloradu, kde tehdy působil, to dělá měsíční čistý příjem asi 339 tisíc eur,“ píše web.

Státní zástupce požaduje trest ve výši deseti až patnácti denních pokut. Ve Finsku je počítají tak, že se vezme čistý měsíční příjem a následně se vydělí číslem 60.

Konec ságy, Rantanen patří Dallasu! Vydělá přes 2,2 miliardy. Talent i volby do Caroliny

Z toho pak vychází rozpětí od 56 500 po 84 750 eur (cca 1,4 až 2,1 milionu korun). Odhadovaná výše Rantanenovy pokuty.

Momentálně hráč Dallasu a jeden z nejlepších hokejistů slavné soutěže, který bude nově pobírat v průměru 12 milionu dolarů za sezonu, obvinění popírá.

Veřejnoprávní médium Yle upozorňuje na informace z webu ministerstva spravedlnosti Finlex, kde se uvádí, že neoprávněná absence spadá mezi trestné činy.

„Voják, který neoprávněně opustí jednotku nebo místo, kde má sloužit, či se nedostaví na stanovené místo včas, musí být potrestán disciplinárním trestem nebo až šesti měsíci vězení.“

Mikko Rantanen z Dallasu dává gól, střelu marně zkouší zblokovat Ryan Lindgren z Colorada,

„Obvinění je ale zcela neopodstatněné,“ reaguje právník Huhtamäki. „Máme k tomu vlastní důvody a argumenty, v záležitosti došlo k řadě chyb, které se Mikko okamžitě po zjištění snažil napravit. Oba jsme profesionálové a nechceme spekulovat na veřejnosti. Věc je v soudním řízení, necháme justici pracovat a pak se vyjádříme, když to bude nutné.“

Dále potvrdil, že Rantanen do služby nastoupil letos v létě, načež byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Podobně jako třeba jeho aktuální spoluhráč Roope Hintz.

Další Rantanenův trejd se zamotává. Nečas rýpl do Caroliny: Měli vědět, zda podepíše

Sportovci absolvují vojnu běžně, prošli jí třeba slavný pilot formule 1 Kimi Räikkönen nebo basketbalista Lauri Markkanen, jenž působí v NBA. Švédský server Expressen dál upozorňuje na případ útočníka Aleksiho Saarely, jenž kvůli rozkazu musel dokonce rozvázat smlouvu ve Švýcarsku.

Teď se v potížích ocitl o poznání slavnější krajan. Ještě po turbulentní sezoně, kterou nastartovala senzační výměna s Martinem Nečasem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. Banská BystricaHokej - - 21. 8. 2025:Vítkovice vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 13.00
  • 6.40
  • 1.18
Prostějov vs. ZlínHokej - - 21. 8. 2025:Prostějov vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
21. 8. 16:00
  • 6.09
  • 5.58
  • 1.36
Litvínov vs. Karlovy VaryHokej - - 21. 8. 2025:Litvínov vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 2.03
  • 4.07
  • 2.96
Mountfield HK vs. FehérvárHokej - - 21. 8. 2025:Mountfield HK vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 1.29
  • 6.10
  • 7.16
Kometa Brno vs. TřinecHokej - - 21. 8. 2025:Kometa Brno vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 2.10
  • 4.01
  • 2.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový...

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

Usiloval o angažmá v NHL, v pětatřiceti se ale hokejový obránce Jan Rutta s nablýskanou soutěží spíš definitivně rozloučí. Mistr světa a dvojnásobný držitel Stanley Cupu se údajně po osmi letech...

21. srpna 2025  11:28

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Soudili ho za domácí násilí, hrozilo mu vězení. Teď potížista Lucic usiluje o návrat

Na ledě má pověst tvrďáka, rváče, ale také ne zrovna elegantního bruslaře, co už má to nejlepší za sebou. Navíc necelé dva roky hokej ani nehrál, místo toho léčil zranění, létal po soudech nebo...

20. srpna 2025  13:56

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

20. srpna 2025  13:15

MS v hokeji 2026: Složení základních skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. srpna 2025  13:02

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

20. srpna 2025  11:11

Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Hokejisté pražské Sparty zdolali v přípravě v Milevsku České Budějovice 4:2 a vyhráli i čtvrtý test před startem soutěžní sezony. Další duel čeká Pražany ve čtvrtek 28. srpna v Lize mistrů na ledě...

19. srpna 2025  21:01,  aktualizováno  22:51

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

19. srpna 2025  19:28

Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Odvolací komise hokejové extraligy oznámila, že snížila distanc Martinu Pláňkovi z Hradce Králové za faul na pardubického kapitána Lukáše Sedláka z osmi na pět zápasů. Dva duely si už obránce odpykal...

19. srpna 2025  16:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem,...

19. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  15:13

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.