„Mikko nespáchal žádný trestný čin, žalobní návrh odmítá jako neopodstatněný,“ reagoval na dotazy finských médií hokejistův právní zástupce Matti Huhtamäki.
Co přesně jeho klient údajně provedl? Loni na jaře se ve stanoveném termínu nedostavil k jednotce, ač ve Finsku platí povinná vojenská služba.
Připojit se měl nejpozději 15. dubna v 16 hodin, což ale neudělal. Však byl také v zámoří, kde v dresu Colorada zrovna absolvoval závěrečná klání základní části sezony.
Ráno v den nástupu (9.56) se pak dle spisu sice spojil s vojenským regionálním úřadem, načež obratem (10.12) obdržel zprávu, aby poslal žádost o odložení služby do kanceláře do třetí hodiny odpoledne.
Jenže dle záznamů se žádost v systému ozbrojených sil objevila až v 19.12, k veliteli jednotky tak doputovala teprve následující den ráno. Ten ji schválil a vrátil ve 12.56 úřadu, který potvrzení dodal ve 13.43.
„Nejpozději tímto okamžikem neoprávněná absence skončila,“ stojí v žalobním návrhu. „Pan Rantanen se dostatečně pečlivě neseznámil s rozkazem k nástupu do služby, jenž obdržel. V důsledku této skutečnosti se pak neoprávněně nedostavil na své služební místo.“
Zhruba na 21 hodin tak měl Rantanen bez dovolení chybět. Riskuje za ně tučnou pokutu. Vinou odlišného systému, který v zemi funguje.
Výše sankcí se zde totiž odvíjí od platu. Ten u Rantanena není veřejně přesně známý, server Ilta-Sanomat ale kalkuluje s dostupnými údaji, že v sezoně 2023/24 vydělal 9,5 milionu dolarů, v té následující pak šest.
„Mzdy se vyplácí běžně během základní části, tedy od října po duben. V kalendářním roce 2024 by to vycházelo přibližně na 7,9 milionu dolarů, při současném kurzu 6,78 milionu eur. Po odečtení 40% daní v Coloradu, kde tehdy působil, to dělá měsíční čistý příjem asi 339 tisíc eur,“ píše web.
Státní zástupce požaduje trest ve výši deseti až patnácti denních pokut. Ve Finsku je počítají tak, že se vezme čistý měsíční příjem a následně se vydělí číslem 60.
Z toho pak vychází rozpětí od 56 500 po 84 750 eur (cca 1,4 až 2,1 milionu korun). Odhadovaná výše Rantanenovy pokuty.
Momentálně hráč Dallasu a jeden z nejlepších hokejistů slavné soutěže, který bude nově pobírat v průměru 12 milionu dolarů za sezonu, obvinění popírá.
Veřejnoprávní médium Yle upozorňuje na informace z webu ministerstva spravedlnosti Finlex, kde se uvádí, že neoprávněná absence spadá mezi trestné činy.
„Voják, který neoprávněně opustí jednotku nebo místo, kde má sloužit, či se nedostaví na stanovené místo včas, musí být potrestán disciplinárním trestem nebo až šesti měsíci vězení.“
„Obvinění je ale zcela neopodstatněné,“ reaguje právník Huhtamäki. „Máme k tomu vlastní důvody a argumenty, v záležitosti došlo k řadě chyb, které se Mikko okamžitě po zjištění snažil napravit. Oba jsme profesionálové a nechceme spekulovat na veřejnosti. Věc je v soudním řízení, necháme justici pracovat a pak se vyjádříme, když to bude nutné.“
Dále potvrdil, že Rantanen do služby nastoupil letos v létě, načež byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Podobně jako třeba jeho aktuální spoluhráč Roope Hintz.
Sportovci absolvují vojnu běžně, prošli jí třeba slavný pilot formule 1 Kimi Räikkönen nebo basketbalista Lauri Markkanen, jenž působí v NBA. Švédský server Expressen dál upozorňuje na případ útočníka Aleksiho Saarely, jenž kvůli rozkazu musel dokonce rozvázat smlouvu ve Švýcarsku.
Teď se v potížích ocitl o poznání slavnější krajan. Ještě po turbulentní sezoně, kterou nastartovala senzační výměna s Martinem Nečasem.