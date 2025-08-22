Premium

Zdravotní potíže vrcholových sportovců? Finové řeší Rantanenovu „modrou knížku"

  18:00
Zpráva o hrozící vysoké pokutě pro Mikka Rantanena se ze Skandinávie rychle rozšířila až do zámoří, když se finský útočník zavčasu nedostavil na brannou službu. Velkou odezvu ale vyvolal i jiný bod sdělení. Hokejová hvězda byla později od nástupu do armády osvobozena. Ze zdravotních důvodů. A podobně tak i krajan Roope Hintz. Jak je to možné?
Nejprve je třeba upřesnit, že povinná vojenská služba se ve Finsku vztahuje na všechny muže od osmnácti let, před třicátými narozeninami by pak měli mít hotovo.

Absolvovat vojnu musí nejméně po dobu šesti měsíců, ale je možné si ji flexibilně rozložit, aby třeba právě sportovcům nebránila v dalším kariérním posunu.

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Výjimky se každopádně udělují jen vzácně.

Rantanen a Hintz, dva spoluhráči působící v zámořské NHL, konkrétně v celku Dallasu, se v průběhu léta 2025 coby osmadvacetiletí dozvěděli, že se jich povinnost netýká.

První jmenovaný poté, co odkládal nástup do služby z dubna 2024 a teď kvůli němu, vinou údajně pozdně podané žádosti, řeší obvinění z trestného činu neoprávněné absence a hrozbu pokuty. Aby nakonec dostal potvrzení, že do armády kvůli zdraví ani nemusí.

Mikko Rantanen z Dallasu cloní před brankou Colorada. Přetlačuje se s ním Jack Drury.

„Já do armády nemohl,“ vysvětloval pak druhý z finského tandemu Hintz pro server Ilta-Sanomat zkraje srpna. „Nechci zacházet do detailů, ale nacházel jsem se v situaci, která mi ve vstupu bránila.“

Může souviset se zraněním v konferenčním finále proti Edmontonu, z něhož si rychlý forvard odnesl zlomený kotník, nejspíš po seknutí soupeřova obránce Darnella Nurse.

Hintz navíc v kariéře opakovaně trpěl na blíže nespecifikované potíže v „dolní části těla“.

Nefér chování. Hráče Dallasu po návratu sekli zas na stejné místo, série se zostřuje

„Existují určité diagnózy, které může mít i sportovec na špičkové úrovni, ale přesto je považován za nezpůsobilého,“ vysvětluje pro web Iltalehti vojenský lékař, profesor Tommi Vasankari. Zmiňuje příklady diabetu prvního typu, vrozené srdeční vady, ale i problémy s pohybovým aparátem.

„Důvodů je opravdu hodně, lékaři pracují se seznamem o asi 150 stranách, z nichž většina se věnuje právě diagnózám a tomu, jak k nim přistupovat,“ doplňuje Vasankari. Sám říká, že pár případů vrcholových sportovců, kteří na vojnu nemuseli, zná.

Roope Hintz (uprostřed) slaví branku s parťákem Miro Heiskanenem

Obecný přehled nebo data týkající se sportovců nemá, zato přesvědčeně hlásí: „Máme přesně jedny pokyny, podle kterých postupujeme a posuzujeme zdravotní způsobilost. A je úplně jedno, kdo jste.“

Hledí se na to, jaký by případně služba ovlivnila brancovo zdraví. I zde je zvažovaných kritérií vícero. Vasankari zmiňuje třeba dopady nošení těžkých břemen, dlouhé pochody, ale také vliv na psychiku. Ani lidé s různými mentálními potížemi se zpravidla nepřijímají.

„Obranné síly vás připravují na krizové situace, takže z tohoto pohledu nesmíte mít nemoc nebo problém, kvůli němuž byste bez jakéhokoli zásobování či pomoci nezvládl pár týdnů fungovat,“ přibližuje lékař.

Mikko Rantanen z Colorada skončil na mantinelu, kam ho přirazil Dominik Kubalík z Chicaga.

Zrovna hokej tvrdostí přináší spoustu zranění. Rantanen měl opakovaně problémy s kotníkem, vypořádával se se zlomeninou klíční kosti či s otřesem mozku. Úrazy, s nimiž se většina lidí v takové míře nepotká.

A ačkoli například v play off se kolikrát hraje, pokud to jen trochu jde, ve finské armádě jsou pravidla daleko přísnější. Nejspíš proto se oba veřejně známí Finové dočkali jakési obdoby v tuzemsku populární modré knížky.

