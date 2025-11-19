Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

„Nevím, jak na tom je,“ prohodil jen krátce trenér hostujícího mužstva k zdravotnímu stavu ruského beka, který se po nárazu do mantinelu bolestivě kroutil na ledě.
Schytal pořádnou ránu, souboj nevypadal vůbec dobře. Rozjetý Rantanen do něj přiletěl v plné rychlosti, opřel se hokejkou do soupeřových zad a přistrčil ho.
Rantanenův faul na Romanova:
Rantanenův faul na Romanova:

Navíc tak učinil ve velmi nebezpečné vzdálenosti od mantinelu, do něhož Romanov nekontrolovaně narazil hlavou.
„Doufám, že bude v pořádku,“ připojil se k přání i Glen Gulutzan, kouč Dallasu, jenž zároveň poukazoval na předchozí kontakt mezi finským útočníkem a obráncem Mayfieldem.
„Když se na to podíváte zpětně, všimnete si, že o sebe zavadí bruslemi. Mikko v tu chvíli ztratí rovnováhu, pak přirozeně dáváte ruce před sebe. Bylo to nebezpečné, ošklivé, ale takové momenty občas hokej přináší.“
Odpověď na ledě byla okamžitá. Sudí rychle signalizoval vyloučení, Rantanenovi sedmadvacet vteřin před vypršením základní hrací doby udělil trest do konce utkání.
Hráči Islanders se po faulujícím hříšníkovi drali a za brankou Davida Ritticha, jenž předvedl dvaadvacet úspěšných zákroků, rozpoutali hromadnou melu.
„Správná reakce! Jsem hrdý, jak se s tím kluci vypořádali. Nikdo nechce vidět spoluhráče v takovém stavu,“ pochválil svěřence bývalý elitní brankář Roy.
Patrick Roy pokřikuje na vyloučeného Rantanena:
Patrick Roy had some words for Mikko Rantanen and the Dallas bench following the hit.
A na adresu Fina, kterého zná ze společného působení v Coloradu, uvedl: „Vím, že není zákeřný, ale tady si měl dát pozor. Zpomalit, nepokračovat v pohybu, zkrátka to lépe vyhodnotit. Hnusný faul, úplně bez respektu.“
S novináři už hovořil klidným hlasem. Ale když Rantanen odcházel do kabiny, přesunul se na kraj střídačky, rudý vzteky na něj křičel a dostál pověsti vyhlášeného bouřliváka.
„Až se potkáme příště, tak ti říkám, že nedohraješ!“
Ve zbytku utkání se ještě řádně stresoval, Islanders totiž o vedení 3:2 přišli. Při poslední akci dotahujícího Dallasu, pouhou desetinu sekundy před zazněním závěrečné sirény.
Johnstonovu vyrovnávací trefu ale sudí odvolali kvůli kontaktu mezi Robertsonem s Rittichem, který po zhlédnutí u videa vyhodnotili jako nedovolené bránění gólmanovi.
Šlo o spornou situaci, útočníka Stars do brankoviště nasměroval zadák Pulock. Pak se jen marně snažil odpálit volný kotouč, bezmocný byl i rozhozený a ležící Čech.
„Nevím, co k tomu říct, já zrovna seděl na zadku. Škoda, že to neklaplo, ještě jsme je zatlačili a byli blízko,“ povzdechl si Robertson, autor obou tref hostí, jenž se v posledních čtyřech utkáních prosadil hned osmkrát.
Dallas klopýtl po pěti vítězstvích v řadě, Islanders potvrdili solidní formu. Hráči i Roy ale mysleli především na Romanova: „Výsledku si ceníme, ale hlavně si přejeme, aby byl v pořádku. To je teď nejdůležitější.“