Za vás hrát nehodlám. Rantanen se prý s Carolinou nepáral, start v Dallasu mu sedl

„Neobjevil se tu jediný hráč, který by odešel, protože by se mu tady nelíbilo. Až na Mikka,“ vykresloval situaci na severokarolínské rozhlasové stanici The Fan.

Někdejší skvělý defenzivní útočník prozradil, že trpělivost klubu a jeho snaha o prodloužení kontraktu s hvězdou soutěže od prvopočátku ani neměly šanci na úspěch.

„Když se tu (Mikko) ukázal, řekl: ‚Jsou čtyři týmy, za které budu hrát, ale vy mezi nimi nejste.‘ Takže hned do osmadvaceti mužstev nechtěl. Vážím si toho, že nás s tím srozuměl. Lepší otázka ale zní, jestli jsme to neměli vědět, než jsme ho podepsali,“ obrátil se čtyřiapadesátiletý kouč vzdáleně na své nadřízené.

Připomeňme, že Hurricanes se na konci ledna odhodlali k šokující velevýměně, kdy do Colorada poslali Martina Nečase s Jackem Drurym. A přijali Rantanena, údajně s informací, že by za ně měl chtít hrát.

Trenér Carolina Hurricanes Rod Brind 'Amour na tiskové konferenci.

Místo toho se vytáhlý Seveřan, který předešlé dva ročníky NHL pokořil stobodovou hranici, trápil. V klíčových statistikách během třinácti klání figuroval jen šestkrát.

Roli mohlo sehrát spoustu okolností. Rodina. Rychlá změna prostředí. Překvapení z trejdu. Ještě navrch následované nabídkou osmileté smlouvy, která by ho zavázala setrvat v destinaci, kam se stěhoval ze zřejmě oblíbeného Denveru.

„Bylo to šílené,“ svěřoval se sám hráč pro kanadskou televizi TSN už poté, co ho tým z Raleigh předal dál. Do Dallasu. Aby pak v létě neodešel zadarmo.

„Všechno se stalo rychle, poprvé odcházíte z Colorada, najednou jste v novém týmu, pak přijde tahle situace se smlouvou. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych něco takového zažil... Asi měsíc jsem se rozhlížel a zjišťoval, co je pro mě nejlepší. Přemýšlel jsem o všem.“

Soudě z Brind’Amourova výroku se ale s provedením moc nemazal.

Za první směnou údajně stálo rozhodnutí Avalanche, u nichž hokejistův agent Andy Scott usiloval o roční plat 14 milionů dolarů.

Carolina pak podle informací renomovaných zámořských žurnalistů navrhla roční gáži někde mezi 12 a 12,5 miliony. Ale Rantanen se k ní dlouho jednoznačně nevyjádřil.

Mikko Rantanen z Caroliny vede puk během utkání proti Los Angeles Kings.

A když dal najevo, že nepodepíše, začalo vyjednávání klubu se Stars, při kterém obletovaný chlapík kývl na dvanáct milionů. V dalším novém působišti ho nemusí trápit státní daně, navíc zde má hned čtyři krajany: obránce Heiskanena s Lindellem a forvardy Hintze s Granlundem.

Hurricanes sice byli pro smích, na výměnách však výrazněji netratí. Poučili se ze situace, kdy si loni nechali bez náhrady utéct útočníka Jakea Guentzela.

Pár hodin před uzávěrkou a po nepříjemném stresu získali čtyři draftové volby, z toho dvě v prvním kole, a Logana Stankovena, talentovaného Kanaďana.

„Pakliže děláte kroky jen v případě, kdy jste si stoprocentně jistí a víte přesně, jak vše dopadne, propásnete příležitosti, jak tým vylepšit. A takhle najisto to dělat nechceme. Kdybychom byli týmem, co vyhrává jeden pohár za druhým, tak možná. Ale tam ještě nejsme, musíme riskovat,“ hájil zběsilé obchodování klubový generální manažer Eric Tulsky.

Zatím se ukazuje, že Rantanen v jeho týmu opravdu působit nechtěl. Však i úvod v Dallasu má mnohem živější.

Útočník Mikko Rantanen po druhé výměně v sezoně NHL už válí za Dallas.

Statistikami posedlí nadšenci hned avizovali, že jen nástupem do prvního klání v zelenobílém vytvoří nový rekord soutěže. Coby první muž, co v jedné sezoně naskočil do hry za tři různé celky, a nasbíral sedmdesát bodů.

Historicky nejlepší bilanci měl dosud rakouský útočník Thomas Vanek (68). Lze ale očekávat, že hokejista, který si v minulých týdnech vysloužil největší pozornost, se mu ještě výrazně vzdálí.

Ročník má rozjetý na více než devadesát bodů. A dle slušného startu u texaského celku může zas pokukovat po skvostném trojciferném zápisu.