Nahradil Nečase, ale co dál? Rušno kolem Rantanena, řeší se nová smlouva i výměna

Finský útočník Mikko Rantanen v nezvyklých barvách. Po nečekané výměně putoval z Colorada místo českého forvarda Martina Nečase do Caroliny. | foto: NHL/ via Getty Images

Jméno osmadvacetiletého křídelníka je od začátku sezony předmětem všemožných spekulací. Ptáte se proč?

V létě potřebuje novou smlouvu. A ne jen tak ledajakou. Z hlediska platových podmínek se má zařadit mezi absolutní špičku vedle Leona Draisaitla, Austona Matthewse či bývalého parťáka Nathana MacKinnona.

Otázka zní: Podepíše v Carolině, nebo někde jinde?

Nepřekvapí, že Hurricanes si přejí Rantanena za každou cenu udržet. Nechtějí opakovat situaci z loňska, kdy před klíčovou fází sezony přivedli dalšího produktivního útočníka Jakea Guentzela, kterého si poté nechali pláchnout do Tampy.

Posila z Colorada prožívá na nové adrese pomalejší rozjezd. V sedmi zápasech bodovala jen třikrát (1+2), ale u kouče Roda Brind’Amoura našla zastání: „Potřebuje čas.“

Ani Sebastian Aho nepochybuje o tom, že výkony jeho krajana, s nímž nastupuje v elitní formaci, půjdou nahoru: „Je to neuvěřitelný hokejista, všem nám to ještě ukáže.“

Podle uznávaného zámořského novináře Elliottea Friedmana se nejvyšší představitelé klubu během přestávky vyplněné reprezentačním turnajem Four Nations sešli se zástupci finského hokejisty.

Na stole údajně ležela nabídka osmiletého kontraktu. „Mělo se jednat o devítimístnou částku (tedy minimálně 12,5 milionu dolarů ročně). Rantanen neřekl ano, ani ne. Pořád si potřebuje ujasnit priority a zpracovat, co se kolem něj děje,“ uvedl Friedman.

Stěhování z Avalanche jednu z největších ofenzivních hvězd soutěže zaskočilo.

„Hlavou se mi honí spoustu emocí, vůbec jsem to nečekal. Byl jsem připravený slevit z vlastních požadavků, ale chápu, že chtějí to, co považují za nejlepší. Je to tvrdý byznys,“ soukal ze sebe před měsícem.

Příští týden, konkrétně v pátek 7. března, proběhne v NHL uzávěrka přestupů. Do té doby mohou týmy provádět výměny a posilovat kádr směrem k blížícímu se play off.

Carolina bude chtít vědět, na čem je. Pokud možno co nejdříve.

Mikko Rantanen z Caroliny vede puk během utkání proti Los Angeles Kings.

Ideální varianta? Obě strany najdou shodu a domluví se, okolní humbuk utichne. Pakliže bude zřejmé, že vzájemná spolupráce nikam nevede, má generální manažer Eric Tulsky dvě možnosti.

Poslat Rantanena pryč už teď s tím, že za něj dostane alespoň nějakou protihodnotu, nebo si ho ponechat, udržet silný kádr, ale zároveň riskovat, že o něj po sezoně přijde bez náhrady. Stejně jako jeho předchůdce Don Waddell loni o Guentzela.

„Nevěřím, že by přemýšleli o jeho výměně. A i kdyby ano, případní zájemci jim nenabídnou hokejistu takového kalibru, jakým byl třeba Nečas,“ domnívá se kanadský novinář Pierre LeBrun z webu The Athletic.

Podle jeho informací Carolina hovory o stěhování osmého nejproduktivnějšího muže minulé sezony neiniciuje, pár celků se mělo ozvat a sondovat, jak se situace vyvíjí.

Hurricanes po sezoně vznikne výrazný prostor pod platovým stropem, kontrakt vyprší dalším devíti hráčům včetně beků Brenta Burnse a Dmitrije Orlova, kteří patří k nejlépe ohodnoceným.

Pokud finský útočník podepíše, v pomyslném týmovém žebříčku poskočí na první místo. Navíc se suverénním náskokem, nikdo další nebere ročně víc než deset milionů dolarů, nejlépe je na tom Aho (9,75 milionu dolarů).

Zásadní vliv na platovou politiku drží majitel Tom Dundon, napříč NHL považovaný za rázného byznysmena, který do každodenního chodu celé organizace zasahuje víc než vlastníci jiných mužstev.

Peníze raději rozděluje mezi více hráčů, s rozdáváním tučných sum šetří. V případě Rantanena ale zřejmě hodlá udělat výjimku.