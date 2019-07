Pittsburgh dál povede trenér Sullivan, podepsal novou čtyřletou smlouvu

Sullivan byl hlavním koučem Pittsburghu jmenován v prosinci 2015 a jeho nový kontrakt začne platit po nadcházející sezoně. „Mike tady odvedl velký kus práce a pod jeho vedením jsme prožili čtyři sezony, ve kterých jsme vždy překročili hranici 100 bodů,“ uvedl generální manažer klubu Jim Rutherford.

Penguins pod Sullivanovým vedením vždy postoupili do play off, ale v uplynulém ročníku nestačili na New York Islanders, kterému v prvním kole podlehli 0:4 na zápasy. Celkem má bývalý hráč San Jose, Calgary, Bostonu nebo Phoenixu s Penguins v NHL bilanci 174-92-34.