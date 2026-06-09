S informací o angažování třiašedesátiletého kouče jako první přišel renomovaný zámořský insider Darren Dreger ze serveru TSN.
„Edmonton konzultuje s hráčskou asociací NHLPA, zda existují nějaké námitky, které by bylo třeba vyřešit před případným přijetím Mikea Babcocka. Možná bude nutné provést další šetření,“ uvedl Dreger na sociální síti X.
Proč by se měly objevit námitky a čeho by šetření mělo týkat?
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Může za to poslední angažmá kanadského trenéra v NHL. Před sezonou 2023/24 převzal Columbus, ovšem s klubem nakonec ani ročník nezahájil.
V polovině září totiž rezignoval, konkrétně z důvodu narušování soukromí hráčů, po kterých požadoval ukazovat fotografie z telefonů.
Babcock se to snažil odůvodnit tím, že chce hráče lépe poznat. Případ ovšem začala prošetřovat zmíněná NHLPA, zkušený kouč se pak nakonec rozhodl sám odstoupit.
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Od té doby nikde netrénoval, nyní by měl převzít dvojnásobného finalistu z let 2024 a 2025. V čele s McDavidem a Draisaitlem.
Ryan Rishaug z TSN informoval, že už se Babcock s několika lídry z kabiny potkal a ti údajně s jeho angažováním souhlasili. Jednání rovněž proběhlo s majitelem Darylem Katzem.
„Je to pro ně kritický okamžik a zdá se, že mají pocit, že jakákoli negativní publicita je vyvážena naléháním vyhrát Stanley Cup. Katz už v minulosti k podobným krokům sáhl,“ zamyslel se Rishaug.
V Edmontonu skutečně hrají o hodně. Potřebují úspěšnou sezonu, aby v kádru udrželi McDavida. Kanadská hvězda v nadcházejícím ročníku vstoupí do dvouletého kontraktu s roční výší 12,5 milionu dolarů.
Nejlepší hráč světa dal levným říjnovým podpisem jasně najevo, že dává přednost úspěchu s Oilers před rekordními výdělky. Aktuálně však musí být v rozpacích, s týmem totiž vypadl už v prvním kole play off s Anaheimem. A na lavičce skončil trenér Kris Knoblauch.
Nyní musí Edmonton vyladit kádr, díky McDavidovi by k tomu měl mít přijatelnější finanční možnosti. Pokud se však během následujících dvou let nepodaří kanadskému celku dosáhnout na Stanley Cup, hrozí, že šestinásobný vítěz bodování NHL klub opustí.
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Tomu má zabránit Babcock, trenér ověnčený úspěchy a jediný člen Triple Gold Clubu mezi muži na střídačce. Nejprve vyhrál s Kanadou mistrovství světa v Praze v roce 2004, o čtyři roky později získal Stanley Cup s Detroitem.
Olympijské hry ovládl hned dvakrát, v roce 2010 slavil doma ve Vancouveru, v roce 2014 v Soči. K tomu vyhrál i Světový pohár a už v roce 1997 šampionát dvacítek.
Jenže pak je tu i stinná stránka, narušování soukromí v Columbusu totiž není jeho jediným incidentem.
Poslední zápas v NHL vedl ze střídačky v ročníku 2019/20, kdy trénoval Toronto. Dokonce byl tehdy nejlépe placeným koučem v soutěži, ale po šesti porážkách v řadě dostal vyhazov.
Právě u Maple Leafs zažil s Babcockem nepříjemné zážitky Mitch Marner, jenž aktuálně táhne Vegas ve finále za Stanley Cupem. V Torontu musel tehdejšímu trenérovi seřadit lídry týmu podle pracovitosti, přičemž šéf střídačky posléze seznam oporám ukázal.
Později svérázný kouč vysvětloval, že šikovného forvarda prosil o soukromý žebříček, který však posléze ukázal jinému hráči. Marnerovi se za tento podraz omluvil a po chybě si sypal popel na hlavu.
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Ještě hůř pak vyznívá svědectví Johana Franzéna. Švédský útočník se s Babcockem potkal během angažmá v Detroitu, společně získali Stanley Cup.
Franzén ale tehdy prý zažíval duševní trýznění, slýchal „hrozné věci“, které mu vyvolávaly noční můry. Trenéra dokonce neváhal nazvat „tyranem“. Babcock nad touto situací později vyjádřil lítost.
Pokud se nyní skutečně s Edmontonem dohodne, bude jeho chování pod výrazně větším drobnohledem.
A s týmem kolem hvězd bude muset rovněž dokázat, že se na něm delší pauza od trénování nepodepsala.
Los Angeles převezme trenér Laviolette
Hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. Jedenašedesátiletý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu tříleté smlouvy.
Laviolette naposledy vedl v letech 2023 až 2025 New York Rangers. Před tím v roce 2006 získal Stanley Cup s Carolinou a do finále postoupil také s Philadelphií (2010) a Nashvillem (2017).
Celkem má v NHL jako trenér na kontě 846 výher a 723 porážek, z toho 161 v prodloužení. V počtu vítězství je Laviolette nejúspěšnějším v USA narozeným koučem a celkově mu v historickém pořadí soutěže patří sedmá příčka.
Vedení Los Angeles v březnu odvolalo Jima Hillera a do konce sezony tým převzal dosavadní asistent D. J. Smith. Pod jeho vedením Kings vypadli hned v prvním kole play off, když Coloradu podlehli 0:4 na zápasy.