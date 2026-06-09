Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

S rabiátem za Stanley Cupem? McDavida a spol. má vést kontroverzní kouč

Autor:
  18:47
Jednalo by se o návrat známého a úspěšného trenéra. Ovšem také člověka s kontroverzní pověstí. I přesto se zdá, že by hokejisty Edmontonu s hvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem měl převzít Mike Babcock. V klubu z NHL by se objevil po necelých třech letech, jeho předešlé skandály však budí rozporuplné reakce.
Mike Babcock šéfuje hokejistům Toronta.

Mike Babcock šéfuje hokejistům Toronta. | foto: AP

Mike Babcock hovoří o plánech s týmem Columbus Blue Jackets.
Mike Babcock se stal novým koučem Columbusu.
Kanadská střídačka pod vedením Mike Babcocka došla k pohodlnému vítězství nad...
Kanaďané (zleva) Joe Thornton, Mike Babcock a Ryan Getzlaf během přípravného...
12 fotografií

S informací o angažování třiašedesátiletého kouče jako první přišel renomovaný zámořský insider Darren Dreger ze serveru TSN.

„Edmonton konzultuje s hráčskou asociací NHLPA, zda existují nějaké námitky, které by bylo třeba vyřešit před případným přijetím Mikea Babcocka. Možná bude nutné provést další šetření,“ uvedl Dreger na sociální síti X.

Proč by se měly objevit námitky a čeho by šetření mělo týkat?

Zvrhlý narcista, nebo jen nedorozumění? Trenér Babcock žádal osobní fotky hráčů

Může za to poslední angažmá kanadského trenéra v NHL. Před sezonou 2023/24 převzal Columbus, ovšem s klubem nakonec ani ročník nezahájil.

V polovině září totiž rezignoval, konkrétně z důvodu narušování soukromí hráčů, po kterých požadoval ukazovat fotografie z telefonů.

Babcock se to snažil odůvodnit tím, že chce hráče lépe poznat. Případ ovšem začala prošetřovat zmíněná NHLPA, zkušený kouč se pak nakonec rozhodl sám odstoupit.

Jako Gretzky. McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho a vyrovnal legendu

Od té doby nikde netrénoval, nyní by měl převzít dvojnásobného finalistu z let 2024 a 2025. V čele s McDavidem a Draisaitlem.

Ryan Rishaug z TSN informoval, že už se Babcock s několika lídry z kabiny potkal a ti údajně s jeho angažováním souhlasili. Jednání rovněž proběhlo s majitelem Darylem Katzem.

„Je to pro ně kritický okamžik a zdá se, že mají pocit, že jakákoli negativní publicita je vyvážena naléháním vyhrát Stanley Cup. Katz už v minulosti k podobným krokům sáhl,“ zamyslel se Rishaug.

V Edmontonu skutečně hrají o hodně. Potřebují úspěšnou sezonu, aby v kádru udrželi McDavida. Kanadská hvězda v nadcházejícím ročníku vstoupí do dvouletého kontraktu s roční výší 12,5 milionu dolarů.

Nejlepší hráč světa dal levným říjnovým podpisem jasně najevo, že dává přednost úspěchu s Oilers před rekordními výdělky. Aktuálně však musí být v rozpacích, s týmem totiž vypadl už v prvním kole play off s Anaheimem. A na lavičce skončil trenér Kris Knoblauch.

Nyní musí Edmonton vyladit kádr, díky McDavidovi by k tomu měl mít přijatelnější finanční možnosti. Pokud se však během následujících dvou let nepodaří kanadskému celku dosáhnout na Stanley Cup, hrozí, že šestinásobný vítěz bodování NHL klub opustí.

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Tomu má zabránit Babcock, trenér ověnčený úspěchy a jediný člen Triple Gold Clubu mezi muži na střídačce. Nejprve vyhrál s Kanadou mistrovství světa v Praze v roce 2004, o čtyři roky později získal Stanley Cup s Detroitem.

Olympijské hry ovládl hned dvakrát, v roce 2010 slavil doma ve Vancouveru, v roce 2014 v Soči. K tomu vyhrál i Světový pohár a už v roce 1997 šampionát dvacítek.

Jenže pak je tu i stinná stránka, narušování soukromí v Columbusu totiž není jeho jediným incidentem.

Mike Babcock hovoří o plánech s týmem Columbus Blue Jackets.

Poslední zápas v NHL vedl ze střídačky v ročníku 2019/20, kdy trénoval Toronto. Dokonce byl tehdy nejlépe placeným koučem v soutěži, ale po šesti porážkách v řadě dostal vyhazov.

Právě u Maple Leafs zažil s Babcockem nepříjemné zážitky Mitch Marner, jenž aktuálně táhne Vegas ve finále za Stanley Cupem. V Torontu musel tehdejšímu trenérovi seřadit lídry týmu podle pracovitosti, přičemž šéf střídačky posléze seznam oporám ukázal.

Později svérázný kouč vysvětloval, že šikovného forvarda prosil o soukromý žebříček, který však posléze ukázal jinému hráči. Marnerovi se za tento podraz omluvil a po chybě si sypal popel na hlavu.

Podrazil jsem ho. Ale tyran nejsem! Kouč Babcock promluvil o své (ne)vině

Ještě hůř pak vyznívá svědectví Johana Franzéna. Švédský útočník se s Babcockem potkal během angažmá v Detroitu, společně získali Stanley Cup.

Franzén ale tehdy prý zažíval duševní trýznění, slýchal „hrozné věci“, které mu vyvolávaly noční můry. Trenéra dokonce neváhal nazvat „tyranem“. Babcock nad touto situací později vyjádřil lítost.

Pokud se nyní skutečně s Edmontonem dohodne, bude jeho chování pod výrazně větším drobnohledem.

A s týmem kolem hvězd bude muset rovněž dokázat, že se na něm delší pauza od trénování nepodepsala.

Los Angeles převezme trenér Laviolette

Hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. Jedenašedesátiletý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu tříleté smlouvy.

Laviolette naposledy vedl v letech 2023 až 2025 New York Rangers. Před tím v roce 2006 získal Stanley Cup s Carolinou a do finále postoupil také s Philadelphií (2010) a Nashvillem (2017).

Skleslá střídačka New York Rnagers, za nimi kouč Peter Laviolette.

Celkem má v NHL jako trenér na kontě 846 výher a 723 porážek, z toho 161 v prodloužení. V počtu vítězství je Laviolette nejúspěšnějším v USA narozeným koučem a celkově mu v historickém pořadí soutěže patří sedmá příčka.

Vedení Los Angeles v březnu odvolalo Jima Hillera a do konce sezony tým převzal dosavadní asistent D. J. Smith. Pod jeho vedením Kings vypadli hned v prvním kole play off, když Coloradu podlehli 0:4 na zápasy.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár

Český hokejista David Pastrňák (vpravo) slaví vstřelený gól s hvězdným...

Ze zámoří přišla nečekaná a těžko představitelná zpráva. Češi spolu s dalšími národy utvoří v únoru 2027 společný tým s Rusy na turnaji NHL v rámci Utkání hvězd. Vedení elitní soutěže navíc oznámilo,...

Blokáda Rusů musí skončit, vrátíme se už brzy, řekl Larionov. Spletli se Američané?

Igor Larionov, 31. března 2026.

NHL tento týden otevřela další kapitolu na téma Rusko a návrat do mezinárodního hokeje. „Vím, že vedení NHL není spokojeno s prezidentem IIHF Lucem Tardifem. Neobávám se, že bychom na Světovém poháru...

Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Zklamaní Kanaďané po porážce od Norů v utkání o bronzové medaile

Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku...

Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL

Hokejisté Floridy pózují se Stanley Cupem po úspěšném finále s Edmontonem.

Souboj o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů,...

Protivové z Las Vegas. Kráčí za pohárem, ale kdekdo je nesnáší. Důvodů je víc

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Páni, jak tahle hokejová banda štve soupeře, fanoušky i reportéry! Borci v nablýskané zbroji se na samém sklonku sezony střetávají s Carolina Hurricanes o Stanley Cup a jejich příznivci se tetelí...

S rabiátem za Stanley Cupem? McDavida a spol. má vést kontroverzní kouč

Mike Babcock šéfuje hokejistům Toronta.

Jednalo by se o návrat známého a úspěšného trenéra. Ovšem také člověka s kontroverzní pověstí. I přesto se zdá, že by hokejisty Edmontonu s hvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem měl...

9. června 2026  18:47

Medaile za zmrzlinu. Finský hráč pátrá po mistrovském zlatu, přišel o něj na karaoke

Finský útočník Jesse Puljujärvi v utkání s Českem na Švédských hrách.

Zlato z letošního hokejového mistrovství světa měl na krku sotva den a už o něj přišel. Jesse Puljujärvi zůstal bez cenného kovu po titulových oslavách v Helsinkách. „Všechny medaile kolovaly mezi...

9. června 2026  14:45

Pastrňák útočí na devátou Zlatou hokejku, Sedlák či Gudas v desítce chybí

David Pastrňák s trofejí pro vítěze ankety Zlatá hokejka.

Osminásobný vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku...

9. června 2026  14:06

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...

9. června 2026  12:26

České hokejistky čeká na listopadovém šampionátu skupina A v Esbjergu

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově...

9. června 2026  12:13

Rusko za rohem, zahraje si za rok hokej v Česku? U soudů i vítězí, MOV chystá zvrat

Premium
Ruský brankář Andrej Vasilevskij kryje puk v utkání proti Česku.

Co budou Češi dělat? Smíří se s faktem, že světový sport znovu vítá válečné agresory zpět na mezinárodní scéně, nebo vznikne v Evropě pevná opozice, která snahy Rusů a Bělorusů zablokuje?...

9. června 2026

Bratři obdivují Kašovy i Tkachuky: Uvidíme, zda budeme na góly, nebo bojovníci

Chomutov, 3. 6. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov, bratři Matyáš...

Amerika opěvuje dravé bratry Tkachuky, Slovensko má vznětlivé Pospíšily, Litvínov sází na kreativní sourozence Kašovy. Bratrskou symbiózu možná objeví i hokejový Chomutov, v jehož prvoligovém dresu...

8. června 2026  18:28

Trefil ho puk o rychlosti 140 km/h, přímo do obličeje. Bek se ale na led rychle vrátil

Obránce Brayden McNabb z Vegas v krvi, ve finále o Stanley Cup schytal tvrdý...

Skácel se na led a vzápětí z něj rychle zmizel. Opakované záběry ukázaly, jak hrozivé zranění Brayden McNabb utrpěl. Prudce letící puk ho zasáhl do plexištítku a částečně do nosu. „Nejsem si úplně...

8. června 2026  16:04

Start v NHL byl daleko, uznává útočník Rychlovský. Zámoří ho zocelilo

Útočník Jakub Rychlovský se po návratu ze zámoří stal největší posilou Liberce.

Před dvěma lety se stal králem extraligových střelců a zamířil z Liberce do zámoří. Proniknout do NHL v dresu Detroitu se mu však nepodařilo a celé období strávil na farmě v Grand Rapids. Teď je...

8. června 2026  14:40

Druhá změna. Čeští hokejisté budou nakonec na MS 2027 hrát v Düsseldorfu

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace IIHF v pátek na svém webu a...

8. června 2026  12:02

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Železný muž Rytířem. Švéd Westerlund chyběl za tři roky jen ve třech zápasech

Filip Westerlund v dresu KalPy Kuopio

Hokejoví Rytíři posilují defenzivu. Do kádru kladenského extraligového týmu přichází švédský obránce Filip Westerlund, pro kterého to je první angažmá mimo Skandinávii.

8. června 2026  10:20

Jako Gretzky. McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho a vyrovnal legendu

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

Útočník Edmontonu Connor McDavid získal popáté Cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hráče sezony NHL podle hráčské asociace NHLPA. Devětadvacetiletý kanadský hokejista, jenž byl ve finálové nominaci už...

7. června 2026  17:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.