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Potvrzeno. McDavida za Stanley Cupem povede kontroverzní kouč Babcock

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  22:39
Mike Babcock hovoří o plánech s týmem Columbus Blue Jackets.

Mike Babcock hovoří o plánech s týmem Columbus Blue Jackets. | foto: AP

Mike Babcock se stal novým koučem Columbusu.
Mike Babcock šéfuje hokejistům Toronta.
Mike Babcock při premiéře v pozici hlavního trenéra Toronta
KAPITÁN A TRENÉR. Sidney Crosby se na tréninku postavil vedle kanadského kouče...
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Kanadský kouč Mike Babcock se po třech letech vrací do NHL, kde bude trénovat Edmonton. Oilers oznámili angažování úspěšného kouče s kontroverzní pověstí krátce poté, co mu návrat k trenérské práci povolilo vedení soutěže.

Babcock v Edmontonu nahradí Krise Knoblaucha, jenž byl odvolán po vyřazení v prvním kole play off. V předchozích letech dovedl Oilers do finále Stanley Cupu, v němž tým kolem superhvězdy Connora McDavida podlehl v obou případech Floridě.

Třiašedesátiletý Babcock nekoučoval zápas NHL od roku 2019, kdy byl propuštěn od týmu Toronta. V červenci roku 2023 ho angažoval Columbus, ale už v září Babcock rezignoval poté, co vyšlo najevo, že od svých hráčů žádal osobní fotky, aby je lépe poznal. Byl za to kritizován kvůli narušování soukromí svých svěřenců.

S rabiátem za Stanley Cupem? McDavida a spol. má vést kontroverzní kouč

Hráčská asociace NHLPA v té době vyzvala vedení NHL, ať Babcockovo chování prošetří. Po koučově rezignaci liga vyšetřování přerušila a z podnětu NHLPA ho znovu zahájila minulý týden po skončení finále Stanley Cupu, když se objevily informace o zájmu Edmontonu. O víkendu poté NHL oznámila, že není důvod k tomu, aby Babcock nemohl v soutěži působit.

Babcock trénoval v NHL Anaheim, Detroit a Toronto. S Red Wings vyhrál v roce 2008 Stanley Cup, pět let předtím byl s Anaheimem ve finále. Je jediným trenérem v prestižním Triple Gold Clubu, neboť dovedl Kanadu ke zlatu na mistrovství světa v Praze v roce 2024 a k triumfům na olympijských hrách v letech 2010 a 2014.

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