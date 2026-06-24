„Vynikající kouč, ale otřesný člověk, asi nejhorší, jakého jsem kdy v životě potkal,“ líčil bývalý hokejista Johan Franzén, který si stěžoval na to, že jej Babcock při dlouholetém angažmá v Detroitu duševně trýznil.
Jeho citace pochází už z roku 2019, ze vzpomínek z kariéry, která ještě o čtyři roky dřív de facto předčasně skončila kvůli ohromnému počtu desítek otřesů mozku.
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Potvrzeno. McDavida za Stanley Cupem povede kontroverzní kouč Babcock
Zároveň ale přesně vystihuje debatu, jaká se kolem třiašedesátiletého přísného kouče, mimochodem dvojnásobného olympijského šampiona, vítěze Stanley Cupu i mistra světa – a tedy jediného trenérského člena bájného Triple Gold Clubu – odehrává.
Opět se strhla i v noci na středu při jeho představení Edmontonem. Okamžitě následovalo „grilování“, jak se říká nejen v novinářském slangu.
„Nemyslíte, že jste občas už překročil hranici?“
„Změnil jste se? Poučil jste se z chyb?“
„Jak vypadaly vaše rozhovory s McDavidem, Draisaitlem a Hymanem?“
Takové dotazy pokládali přítomní novináři, které kromě vypořádání se s minulostí zajímalo, jak hráči přijali nové proslulé jméno na střídačce a jak se Oilers srovnají se stínem, který na ně angažování Babcocka vrhá. „Pokud to vedení klubu zajímá?“ padl dovětek.
„Já se na to dívám jinak. Lidé, s nimiž každodenně pracujeme, nám nejsou ukradení, záleží na tom, aby měli dobré zkušenosti a důležitá je důvěra. Musím věřit Mikeovi a on mně. Klíčové bude, co učiníme od této chvíle dál. Chápu vaše otázky i pochybnosti řady lidí. Vedli jsme otevřené, jasné rozhovory. Minulost nezměníme, záleží na našich činech a myslím, že i naše slova mají význam. Všichni skeptici ale chtějí vidět, co se stane doopravdy. Hráče tady činíme zodpovědné za jejich výkony, ale zároveň s respektem. To tu očekáváme a já se těším z toho, kam nyní směřujeme,“ reagoval poněkud vyhýbavě generální manažer Stan Bowman.
Sám částečně podepsaný pod skandálem v Chicagu, kde tehdy vedení nevyřešilo případ sexuálního obtěžování hráče videokoučem Bradem Aldrichem a Bowman se po něm domluvil na ukončení spolupráce.
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Vedle něj sedící Babcock se předčasně pakoval z Toronta (2019) i Columbusu (2023), když údajně pokaždé ztratil důvěru kabiny.
U Maple Leafs upoutal pozornost, když původně soukromý seznam útočníka Mitche Marnera, který dostal za úkol seřadit spoluhráče podle pracovitosti, vynesl minimálně k jednomu z dalších hokejistů v týmu. A sypal si za to popel na hlavu.
Při druhé šanci od Blue Jackets rezignoval ještě před startem sezony, když vyšlo na povrch, že po svých svěřencích žádá osobní fotografie, které měl následně promítat veřejně na televizi. Prý aby hráče lépe poznal.
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Proto se teď hovoří o třetí šanci. Pro muže, kterého například někdejší obránce Mike Commodore nazval sociopatem.
Na veřejném setkání se teď neomlouval, neprojevil lítost. Zamýšlel se, ale spíš povrchně, nemluvil konkrétně, nenabízel příklady, aby přiblížil, jak se změnil, co zlepšil, kterak se posunul. Nepříjemným otázkám spíše uhýbal, byť za ně zkraje velmi často děkoval a oceňoval je.
Ze všech vyčnívala ta, kterou jeden z žurnalistů formuloval zcela bez obalu: „Jak dovedete být přísný a přitom se nechovat jak deb**?“ Nutno dodat, že ještě v poměrně kulantním překladu originálního výrazu „dick“.
„To je skvělá otázka. Být na někoho přísný se často zaměňuje s říkáním pravdy. Ta je někdy těžká. Ať se stane cokoli. Když trénujete, někoho vyndáte ze sestavy, někoho necháte sedět, když někdo končí a vy ho nenasadíte. Pro hráče je to těžké, snažíte se vše dělat co nejzdvořileji, protože si myslíte, že tak to je správně. Někdy se to tak ale nevnímá. Přesto máte právo růst, zlepšovat se. O tom tato liga je,“ odvětil Babcock.
V podobném stylu se nesla také jeho odpověď, proč skončil v Columbusu.
„Vše bylo zcela zřejmé už před startem ročníku. Nikoho jsem neposadil na lavičku, s nikým jsem nemluvil a bylo jasné, že jsme jako trenérský tým nedrželi od začátku jednotu. Zavolala mi žena a řekla mi, že je čas odtamtud odejít. Byl jsem už v podstatě v penzi, tam mi to i docela šlo, a tak jsem se do ní vrátil,“ sdělil, aniž by se vracel ke kauze s telefony.
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U fanoušků Oilers příchod muže, o němž se mluvilo už pár týdnů, vyvolává spíše skepsi. Babcock navazuje na smířlivé trenéry Jaye Woodcrofta a následně Krise Knoblaucha, který tým dvakrát dovedl až do finále o Stanley Cup, kde však pokaždé uspěla Florida. V uplynulé sezoně pak tým vypadl hned v prvním kole.
Nový šéf střídačky chce konečně najít rovnováhu mezi upřímností a neúctou. A věří ve vzájemný dialog.
„S mojí ženou mi taky někdy občas vyklouzne z úst něco, po čem si přeju, abych ta slova ještě mohl sebrat a vzít je zpět. Stává se to, i když nechcete. Pak je v pořádku se omluvit a pomáhat si, je ale jasné, že jsme tu proto, abychom hráčům přispěli k tomu, co chceme všichni společně. Já budu tak upřímný a otevřený, jak to jen půjde. Cítím se tu dobře, i po pohovorech s hráči, manažery. Mohlo by to tu být přímočaré. Mám z této příležitosti velkou radost, jde o to se snažit zlepšovat a já mám to štěstí, že mám tři dospělé děti a denně spolu mluvíme o tom, jak zlepšení docílit.“
Pakliže na rozdíl od krátké štace v Columbusu zasáhne do sezony, čekají ho první utkání NHL v roli trenéra od listopadu 2019.
„Vzhledem k jeho úspěchům a zkušenostem podle mě platí, že takoví trenéři nezapomínají, jak se to dělá. Je to jak s jízdou na kole,“ podotkl Bowman, který ani nemá obavy, že by Babcockovo angažování mohlo znesnadnit případné hledání posil.
Edmonton jde do rizika, možná se pokouší o zoufalý krok. Hlavní hvězda Connor McDavid ale právě vstupuje do dvouletého kontraktu, při němž je potřeba dosáhnout jediného, ligového triumfu.
Nový kouč cítí, že na tuto metu má. A že si ještě jednu šanci zaslouží.
„Nevím, jestli jste někdy slyšeli o Stevu Yzermanovi,“ poznamenal ironicky Babcock ke konverzaci nejen s McDavidem, ale i s Leonem Draisaitlem a Zachem Hymanem. „Hrál v lize strašně dlouho a nasbíral spousty bodů, pak tam ale přišel jistý Scotty Bowman (legendární kouč, v této pozici získal devět Stanley Cupů) a on už sice nebodoval tolik, ale třikrát soutěž vyhrál. My nechceme, aby se tady kluci méně prosazovali, ale aby dělali správné věci a aby si v určitých detailech počínali jinak. Podrobně jsem to s nimi prošel a říkají, že do toho jdou.“
Jak se Edmonton a jeho hlavní tváře promění, závisí i na tom, kterak se uchytí Babcock přímo v akci, už od přípravných kempů. A to se mu ne vždy dařilo. Bude to po dalším návratu jiný příběh?