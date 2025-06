Postava má za sebou životní sezonu. Vstupoval do ní bez jediné odchytané minuty v extralize, minulý ročník působil v prvoligovém Přerově. V Brně se ale stal jasnou týmovou jedničkou a nakonec velmi výrazně pomohl k tomu, že Kometa v play off předčila největší favority na titul Spartu a Pardubice a po sedmi letech se vrátila na trůn.

V tradičním a slavném klubu z města proslaveného automobilovým průmyslem by se mohl potkat s třiatřicetiletým Mrázkem, jenž se k Red Wings, kde v roce 2012 v zámořské soutěži začínal, vrátil v březnu díky výměně ze Chicaga. Smlouvu má platnou do konce příští sezony 2025/26.

O možnosti odchodu Postavy za moře hovořil nedávno i šéf Komety Libor Zábranský. „Vůbec se nedivím, že má nabídky z NHL, protože svými výkony si o smlouvu řekl a já mu to moc přeju. Každému klukovi, když odchází z Komety do NHL, říkám: ‚Udělej všechno pro to, aby ses nemusel vracet a vydržel tam co nejdéle‘,“ uvedl Zábranský.

V základní části české nejvyšší soutěže nastoupil Postava do 42 utkání a vychytal 23 vítězství, což byl čtvrtý nejvyšší počet v extralize. V průměru obdržel 2,39 branky na zápas a s úspěšností zákroků 92,05 procenta byl pátý v pořadí gólmanů. Třikrát uhájil čisté konto.

Ještě lépe si pak vedl ve vyřazovacích bojích. Zasáhl do 17 zápasů, ovládl pořadí podle procenta úspěšnosti zákroků (94,02), společně s pardubickým Romanem Willem vychytali také nejvíce nul (3). Druhý byl Postava s deseti vítěznými zápasy a pátý v průměru obdržených branek na zápas (1,97).

Brněnský brankář Michal Postava po nastřelení před prvním zápasem finálové série extraligy na ledě Pardubic. (17. dubna 2025)

Pohádkový příběh završil koncem dubna, poté co v rozhodujícím sedmém utkání finálové série na ledě Pardubic ani jednou neinkasoval a díky 21 úspěšným zákrokům zásadně přispěl k výhře 3:0.

Zkraje května byl na slavnostním večeru k anketě Hokejista sezony vyhlášen nejlepším hráčem play off a také nejlepší brankářem soutěže. V jiné tradiční domácí anketě Zlatá hokejka, která zahrnuje české hráče po celém světě včetně NHL, obsadil 15. místo.