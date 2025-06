Ve středu Detroit na svých sociálních sítích informoval o tom, že vítěze nejvyšší české hokejové soutěže s Kometou a nejlepšího hráče uplynulého extraligového play off ulovil on. S Postavou podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt.

„Vysněný tým ani první volbu, kde v NHL podepsat smlouvu, jsem neměl. Rozhodnutý jsem byl pouze zkusit to, jít se do Ameriky porvat o místo. Teď mám smlouvu, jsem nadšený a pokusím se dostat co nejvýš,“ oznámil brankář.

Radil se s agentem, varianty si nechal procházet hlavou především sám a jednu z klíčových konzultací mu poskytl i jiný bývalý brněnský gólman Lukáš Dostál, který v NHL už úspěšně chytá za Anaheim.

„Povídal mi o obou městech a také mi připomněl, že na farmě Detroitu působí finský brankářský trenér Roope Koistinen. Takže mi kvůli tomu víc doporučil právě tuhle štaci. Jinak oba kluby označil za super variantu. I já myslím, že evropský trenér pro mě může být dobrý bonus, svoji váhu to při mém rozhodování mělo,“ pověděl Postava.

Zatím zůstává v přípravě Komety, první nováčkovský kemp Detroitu ještě vynechá. Měl by se zapojit až od toho dalšího.

V sestavě Red Wings ho jako konkurence mezi tyčkami čekají veteráni Cam Talbot a Petr Mrázek, Postava nicméně počítá s tím, že směrem vzhůru se začne prokousávat z farmy v Grand Rapids.

Vysněnou smlouvu podepsal po internetu. „Nebyl to ničím výjimečný akt, seděl jsem v brněnském bytě. Slavnostní pocit se ale samozřejmě dostavil. NHL je pro každého hráče sen a chtěl bych o svou šanci zabojovat,“ řekl věcně.

Příliš brzo? Nebylo nač čekat

Detroit patřil mezi týmy, které Postava v dětství pozoroval, fandil mu v éře s Dominikem Haškem. „Sledoval jsem v NHL hlavně české hráče, hlavně Haška, Ondru Pavelce či Tomáše Vokouna. Ze zahraničních gólmanů se mi líbil Henrik Lundqvist,“ ohlédl se objev minulé sezony.

Vstupoval do ní bez jediné odchytané minuty v extralize, předchozí ročník působil v prvoligovém Přerově. V Brně se ale stal jasnou týmovou jedničkou a nakonec velmi výrazně pomohl k tomu, že Kometa v play off předčila největší favority na titul Spartu a Pardubice.

O tom, zda si zachytá hned v první sezoně za mořem v NHL, nechtěl včera spekulovat. „Pořád je to pro mě velká neznámá,“ přiznal.

Pozastavil se ale nad polemikou, že do NHL míří příliš brzo a ještě nejméně jedna sezona v Evropě by mu prospěla. „Těžko říct, každý může mít svůj názor. Já si myslím, že když přijde příležitost, měla by se využít. Nejsem toho názoru, že byl důvod čekat dál,“ prohlásil rodák z Valašského Meziříčí sebevědomě.

Věří si i na adaptaci v zámořském hokeji, kvůli níž ho nejspíš čeká i jiný způsob chytání. „Asi se budu muset přizpůsobit. Nemám problém na tom zapracovat,“ ujistil.

Kometu naopak místo něho čeká hledání nové brankářské jedničky. Přestože má brněnský klub na soupisce dalšího perspektivního mladíka Jana Kavana, zřejmě podruhé za sebou nepůjde cestou neprověřeného začátečníka jako s Postavou. Kometa by měla být v kontaktu s Alešem Stezkou ze Seattlu.

„U Honzy Kavana je situace o něco jiná, protože Michal Postava už měl za sebou odchytané špičkové sezony v Přerově. Nechtěl bych teď na sotva dvacetiletého kluka hodit balvan obhajoby titulu nebo samotný balvan s názvem Kometa. Chceme mu pomoct, nehodláme nic uspěchat. Přejeme si, abychom měli dalšího svého hráče v NHL a Honza jím v budoucnu může klidně být,“ vysvětlil v minulých dnech šéf brněnského klubu Libor Zábranský.