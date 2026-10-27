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Sakra dobrý Postava napodobil Mrázka. Není monstrum jako jiní brankáři, ví trenér

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  12:33
Měl před sebou tuze náročný úkol. Ale zvládl ho. Český brankář Michal Postava limitoval nejobávanější útok v NHL, vynuloval největší hvězdy Edmontonu v nájezdech a dotáhl Detroit k vítězství 4:3. A především ukázal, že u hokejistů Red Wings nemusí posloužit jen jako záskok.

Do branky Detroitu se poprvé dostal minulý týden ve Vancouveru, kde naskočil na třetí třetinu kvůli zranění jedničky Johna Gibsona.

V noci však nastoupil poprvé hned od první minuty. A že ho čekala pořádná šichta.

„Byl jsem natěšený i trochu nervózní. Ale to bych byl při jakémkoliv zápase, tento byl zkrátka první v NHL. Od rozbruslení jsem si už však připadal v pohodě. Řekl jsem si, že si prostě půjdu zahrát hokej,“ popisoval.

Michal Postava (35) z Detroit Red Wings se raduje z výhry.
Michal Postava (35) a Viktor Arvidsson (33) slaví výhru Detroit Red Wings.
Michal Postava (35) slaví se spoluhráči výhru Detroit Red Wings.
Michal Postava, gólman Detroit Red Wings, leží na ledě. V zápase s Edmonton Oilers inkasoval.
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Proti němu stál nejlepší útok v lize, ofenzivní hvězdy Connor McDavid nebo Leon Draisaitl. Ti mu také několikrát předvedli své umění, hned v sedmé minutě se podíleli na prvním gólu, kdy připravili akci pro spoluhráče Vasilije Podkolzina.

„Šílené! Zvlášť, když se podíváte, kolik už mají bodů. Jsou to dva z nejlepších hráčů na světě. Pro mě je tak vítězství možná ještě o něco úžasnější,“ neskrýval nadšení.

Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem

Také především proto, že víc už Postava těmto dvěma nedovolil.

Třeba v prodloužení lapil jasnou šanci McDavida, záhy i pokus poblíž jedoucího Evana Boucharda. Vrchol pak přišel v nájezdech, kdy český gólman postupně vychytal McDavida, Draisaitla i Ryana Nugenta-Hopkinse.

Postava se stal třetím brankářem Red Wings za posledních 25 let, který zvítězil ve svém prvním zápase NHL, do kterého naskočil od začátku. Před ním to dokázal jen Jimmy Howard a Petr Mrázek.

Michal Postava (35) slaví se spoluhráči výhru Detroit Red Wings.

„Jen jsem si to chtěl užít a pomoct klukům tím, že udělám pár zákroků. Takovou jsem měl mentalitu,“ vykládal o trestných stříleních.

„Asi nejlepší způsob, jak zahájit svou kariéru v NHL, naskočit zkrátka proti těm úplně nejlepším. Vedl si sakra dobře, vynuloval je v nájezdech, hezky se na to dívalo,“ říkal o Postavovi švédský útočník Viktor Arvidsson.

Své největší přednosti ukázal v plné parádě. A dokázal, že styl chytání, který mu přinesl úspěchy v Přerově nebo Brně, může být efektivní i na té nejvyšší úrovni.

„Možná je menší než jiná monstra v lize, ale moc místa neuvolňuje a je hodně pohyblivý. Dokáže přečíst, kam střela zamíří, je dobrý pozičně a nedopouští dorážky,“ chválil ho trenér Todd McLellan.

Rozcvič se, jdeš do branky! Unikátní příběh Postavy pokračuje, debutu v NHL si váží

Právě on zavelel, že dá Postavovi šanci. Ve Vancouveru sice dílem náhody, kdy musel reagovat na zranění dvojky Daniila Tarasova a pak i Gibsona, v Edmontonu už ale rozhodly čistě hokejové důvody.

Nejen McLellan, ale celá organizace Postavovi zkrátka věří. Přesvědčil je svými výkony na farmě i v tréninku a vůbec nevadí, že si ho nevychovávali už od draftu, který se rodákovi z Valašského Meziříčí na rozdíl od jiných talentů vyhnul.

„Je součástí klubu už rok a půl. Navíc když vyměníte pryč hráče z prvního kola, brankáře vaší budoucnosti, měli byste vědět, koho v organizaci máte. A my jsme měli dobrou představu o tom, že Postava je přesně tím gólmanem, jak nám dneska ukázal,“ pravil McLellan.

Odkazoval na brankáře Sebastiana Cossu. Toho si Red Wings vybrali už z patnácté pozice na dražbě talentů před pěti lety. Piplali si ho v systému jako budoucí jedničku, možná si jeho vývoj představovali o něco rychleji, ale o žádný propadák rozhodně nešlo.

Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Ryan Nugent-Hopkins (93) z Edmonton Oilers.

Jenže jakmile do Států dorazil Postava, stal se preferovanou variantou pro nadcházející roky on, dostal přednost i minulém v play off AHL. A tak se Detroit rozhodl poslat Cossu do Utahu.

„V minulé sezoně chytal fantasticky, i do té aktuální vstoupil velmi dobře. Líbil se nám celou dobu, nepřestával na sobě pracovat, trenéři brankářů mu hodně věří a stejně tak i hráči,“ přidal ještě McLellan.

Jemu už možná šrotuje hlavou, co s Postavou dál. Zkušenosti hrají jasně pro Gibsona, český brankář však – byť zatím ve stále velmi úzkém vzorku – ukázal, že se trenéři nemusí bát ho nasazovat.

„Snažil jsem se podat co nejlepší výkon. Ale myslím, že příště můžu být ještě lepší. Rodina i kamarádi mi psali, že se budou dívat. Snad jsou spokojení,“ hlásil Postava.

Spokojení jsou rozhodně v Detroitu. A Postava tento pocit uvnitř klubu rozhodně nebude chtít měnit.

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