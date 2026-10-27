Sakra dobrý Postava napodobil Mrázka. Není monstrum jako jiní brankáři, ví trenér

Do branky Detroitu se poprvé dostal minulý týden ve Vancouveru, kde naskočil na třetí třetinu kvůli zranění jedničky Johna Gibsona.
V noci však nastoupil poprvé hned od první minuty. A že ho čekala pořádná šichta.
„Byl jsem natěšený i trochu nervózní. Ale to bych byl při jakémkoliv zápase, tento byl zkrátka první v NHL. Od rozbruslení jsem si už však připadal v pohodě. Řekl jsem si, že si prostě půjdu zahrát hokej,“ popisoval.
Proti němu stál nejlepší útok v lize, ofenzivní hvězdy Connor McDavid nebo Leon Draisaitl. Ti mu také několikrát předvedli své umění, hned v sedmé minutě se podíleli na prvním gólu, kdy připravili akci pro spoluhráče Vasilije Podkolzina.
„Šílené! Zvlášť, když se podíváte, kolik už mají bodů. Jsou to dva z nejlepších hráčů na světě. Pro mě je tak vítězství možná ještě o něco úžasnější,“ neskrýval nadšení.
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Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem
Také především proto, že víc už Postava těmto dvěma nedovolil.
Třeba v prodloužení lapil jasnou šanci McDavida, záhy i pokus poblíž jedoucího Evana Boucharda. Vrchol pak přišel v nájezdech, kdy český gólman postupně vychytal McDavida, Draisaitla i Ryana Nugenta-Hopkinse.
Postava se stal třetím brankářem Red Wings za posledních 25 let, který zvítězil ve svém prvním zápase NHL, do kterého naskočil od začátku. Před ním to dokázal jen Jimmy Howard a Petr Mrázek.
„Jen jsem si to chtěl užít a pomoct klukům tím, že udělám pár zákroků. Takovou jsem měl mentalitu,“ vykládal o trestných stříleních.
„Asi nejlepší způsob, jak zahájit svou kariéru v NHL, naskočit zkrátka proti těm úplně nejlepším. Vedl si sakra dobře, vynuloval je v nájezdech, hezky se na to dívalo,“ říkal o Postavovi švédský útočník Viktor Arvidsson.
Své největší přednosti ukázal v plné parádě. A dokázal, že styl chytání, který mu přinesl úspěchy v Přerově nebo Brně, může být efektivní i na té nejvyšší úrovni.
„Možná je menší než jiná monstra v lize, ale moc místa neuvolňuje a je hodně pohyblivý. Dokáže přečíst, kam střela zamíří, je dobrý pozičně a nedopouští dorážky,“ chválil ho trenér Todd McLellan.
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Rozcvič se, jdeš do branky! Unikátní příběh Postavy pokračuje, debutu v NHL si váží
Právě on zavelel, že dá Postavovi šanci. Ve Vancouveru sice dílem náhody, kdy musel reagovat na zranění dvojky Daniila Tarasova a pak i Gibsona, v Edmontonu už ale rozhodly čistě hokejové důvody.
Nejen McLellan, ale celá organizace Postavovi zkrátka věří. Přesvědčil je svými výkony na farmě i v tréninku a vůbec nevadí, že si ho nevychovávali už od draftu, který se rodákovi z Valašského Meziříčí na rozdíl od jiných talentů vyhnul.
„Je součástí klubu už rok a půl. Navíc když vyměníte pryč hráče z prvního kola, brankáře vaší budoucnosti, měli byste vědět, koho v organizaci máte. A my jsme měli dobrou představu o tom, že Postava je přesně tím gólmanem, jak nám dneska ukázal,“ pravil McLellan.
Odkazoval na brankáře Sebastiana Cossu. Toho si Red Wings vybrali už z patnácté pozice na dražbě talentů před pěti lety. Piplali si ho v systému jako budoucí jedničku, možná si jeho vývoj představovali o něco rychleji, ale o žádný propadák rozhodně nešlo.
Jenže jakmile do Států dorazil Postava, stal se preferovanou variantou pro nadcházející roky on, dostal přednost i minulém v play off AHL. A tak se Detroit rozhodl poslat Cossu do Utahu.
„V minulé sezoně chytal fantasticky, i do té aktuální vstoupil velmi dobře. Líbil se nám celou dobu, nepřestával na sobě pracovat, trenéři brankářů mu hodně věří a stejně tak i hráči,“ přidal ještě McLellan.
Jemu už možná šrotuje hlavou, co s Postavou dál. Zkušenosti hrají jasně pro Gibsona, český brankář však – byť zatím ve stále velmi úzkém vzorku – ukázal, že se trenéři nemusí bát ho nasazovat.
„Snažil jsem se podat co nejlepší výkon. Ale myslím, že příště můžu být ještě lepší. Rodina i kamarádi mi psali, že se budou dívat. Snad jsou spokojení,“ hlásil Postava.
Spokojení jsou rozhodně v Detroitu. A Postava tento pocit uvnitř klubu rozhodně nebude chtít měnit.