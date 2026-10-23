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Rozcvič se, jdeš do branky! Unikátní příběh Postavy pokračuje, debutu v NHL si váží

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  12:33
Ještě ráno se nacházel na druhé straně kontinentu. Přesněji asi tři tisíce kilometrů daleko od místa, které se o pár hodin později mělo stát pro něj nezapomenutelným. „Je to šílené!“ hlásil český hokejový brankář Michal Postava po premiérovém startu v prestižní NHL.

Podílel se na výhře Detroitu 5:2 ve Vancouveru. Stačilo mu na to sedm zákroků a jen jedna třetina.

Postava totiž nenastoupil od začátku. Zápasu měl jen přihlížet ze střídačky, krýt záda jedničce Johnu Gibsonovi, kdyby něco...

A ono „něco“ nastalo.

„Takhle jsme to neplánovali. Vlastně jsem o ničem nevěděl ani deset minut po konci druhé třetiny. Měl něco v oku, takže jsme Michalovi řekli, že jde do branky,“ komentoval dění trenér Todd McLellan.

Gibson odchytal první dvě dvacetiminutovky bez viditelných trablů. Ale před třetí částí z nějakého důvodu stál mezi třemi tyčemi Postava.

Lucas Raymond (vpravo) gratuluje Michalu Postavovi k prvnímu startu v NHL.
Michal Postava chytá střelu při svém debutu v NHL.
Český brankář Michal Postava z Detroitu nestačil na povedenou kombinaci Vancouveru, kterou zakončil Jonathan Lekkerimäki.
Michal Postava se natahuje lapačkou po puku.
Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu.
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„John Gibson – zranění v horní části těla. Jeho návrat je nejistý,“ informoval Detroit na startu závěrečné periody poněkud nekonkrétně.

„Když přišel o přestávce do kabiny, hned mířil za lékaři. Řekli mi, že má nějaký problém s okem, tak ať se rozcvičím a jsem připravený, že možná půjdu do branky. A tak se i stalo,“ popisoval Postava.

Tuto zprávu nečekal. Ještě v šest hodin ráno seděl v letadle v dalekém Grand Rapids, kde mají Red Wings farmu. Až po šesti hodinách se dostal do Vancouveru. Rychle do sebe hodil oběd, dal si rychlý ducánek. A pak už mířil do arény.

„Asi to pro mě byla nejlepší možná varianta. Aspoň jsem neměl čas nad ničím přemýšlet,“ říkal.

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Rychle se v kabině po 40 minutách musel přenastavit, najednou před ním stála životní šance. I proto se ho novináři po utkání ptali, co se mu honilo hlavou v momentě, kdy vyčkával před startem třetí části v brankovišti.

„Že jsem to dokázal, hraju svůj první zápas v NHL!“ odpovídal.

„Mám za sebou hodně tvrdé práce, beru to jako odměnu. Jsem vážně šťastný, budu makat dál a snad dostanu víc zápasů,“ přál by si.

„Je to fajn kluk a opravdu úžasný brankář, takže když nastoupil, cítil jsem se bezpečně. Nevnímal jsem to jako problém,“ pravil útočník Michael Brandsegg-Nygard.

Český brankář Michal Postava z Detroitu nestačil na povedenou kombinaci Vancouveru, kterou zakončil Jonathan Lekkerimäki.

Postava čelil během svého krátkého vystoupení na západě Kanady osmi střelám, nezachytil jen povedenou kombinaci, kterou Jonathan Lekkerimäki zakončoval do odkryté branky. Pro Postavu takřka neřešitelná situace, navíc Vancouver tehdy snižoval jen na 2:5.

„Vedl si dobře, jsem za něj šťastný. A gratuluju, teď jsi v NHL,“ vzkazoval mu kouč McLellan.

V nejlepší lize světa ho uvítali i tamní fanoušci Canucks. Alespoň si to tak myslel.

Vancouver se totiž herně trápil, od gólu Eliase Petterssona v osmé minutě zápasu dlouho ani nevystřelil na branku. To se mu povedlo až ve 47. minutě. Když se tak stalo, diváci začali aplaudovat.

Michal Postava se natahuje lapačkou po puku.

„Myslel jsem si, že oceňují můj zákrok!“ usmíval se Postava. „Ale vím, že měli po dvou třetinách asi jen pět střel na branku, takže křičeli kvůli tomu. Ale snažil jsem se do hlavy dostat, že mi fandí,“ doplňoval.

Jistě mu však přejí zejména v Brně nebo Přerově, kde ještě nedávno působil. Postavův progres je vskutku unikátní, vždyť před dvěma lety v březnu chytal play off Maxa ligy, pak mu stačila jedna nadmíru povedená sezona v Kometě, aby si ho Detroit vytáhl do zámoří na farmu.

A po minulém ročníku, kde statisticky exceloval, a formu si přetáhl i na začátek toho aktuálního, ho okolnosti vyšvihly až do NHL.

Gibsonovo oko, s nímž by však už měl být v pořádku, a také zraněný gólman Daniil Tarasov, kterého měl Postava zastoupit v pozici dvojky.

Ale není jisté, na jak dlouho. A dokud bude český brankář figurovat na soupisce Red Wings, udělá maximum proto, aby zaujal. A třeba si řekl o větší vytížení směrem do budoucna.

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