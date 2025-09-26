Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

Do branky Detroitu se postavil krátce po polovině utkání, proti Buffalu neinkasoval, Red Wings nakonec vyhráli 5:2.
Pochytal všech deset střel, kteří na něj soupeři vyslali, ve zkušebních nájezdech ho poté opět žádný z protihráčů nepřekonal.
„Nepřemýšlím, jestli je to příprava nebo sezona. V každém zápase se snažím na sto procent a jsem rád, že to dneska vyšlo takhle dobře,“ usmíval se v kabině před novináři.
Postava poprvé chytal za Detroit, v akci byli i další tři čeští gólmani
Chtěl zapůsobit stejně jako v extralize. V Kometě si vysloužil místo jedničky aktivním stylem chytání, sázel na mrštnost a mobilitu.
A vyšlo mu to i v noci proti Sabres, byť si musel rychle zvyknout na daleko užší kluziště oproti tomu, na jaké byl zvyklý z Česka.
„Je to trochu jiné. Menší, rychlejší, musím se soustředit na detaily. Ale zase nějaká velká změna to také není, jen upravím pár věcí, na kterých už pracuju,“ popsal.
Čelil mladému týmu. Buffalo nepřivezlo do Detroitu své největší opory typu Thompsona, Tucha nebo Dahlina, zato šanci dostal třeba český obránce Radim Mrtka.
Do brankoviště naskakoval Postava za stavu 3:2, ještě do konce druhé třetiny ale Red Wings odskočili na rozdíl tří gólů. I díky tomu měl debut pohodovější.
Finský trenér brankářů, česká konkurence, farma. Co může Postava čekat v zámoří?
„Byl nadšený, že se dostal do branky. Šlo to z něj cítit. A ze začátku jsem měl pocit, že dosáhl i na ty puky, co letěly daleko od něj,“ vyzdvihl trenér Todd McLellan jeho flexibilitu.
„Postupně se ustálil, měl několik velmi dobrých zákroků, přitom to pro něj bylo všechno nové,“ chválil ho dál.
Ten mu dal příležitost v přípravě poprvé. Od jejího začátku měl ale jasno, že ho chce v ostrém zápase vidět, na kempu ho Postava v tomto názoru utvrdil.
„Vypadá velmi dobře, jsme zvědaví, jaký rok ho čeká. Nevěděl jsem, jak bude chytat, jaký má styl nebo mentalitu. Hodně vyjížděl a nutil soupeře do složitějších pozic. Velmi pravděpodobně ho ještě nasadíme,“ nastínil McLellan.
Detroit čeká dalších šest přátelských duelů. Šanci by tedy Postava měl dostat minimálně ještě jednu, třeba už také proti silnějšímu výběru než jaký poslali Sabres do Detroitu.
I tak si ale zvyká na zcela jinou úroveň hokeje, než v jaké působil v uplynulých sezonách. Vždyť loni se touto dobou teprve rozkoukával v extralize, předtím působil v první lize. A najednou ho dělí krůček od vysněné NHL.
Top gólman musí pracovat extra. Jak elitní kouč vyrobil talenty Postavu či Dostála
„Je to pro mě opravdu rychlý progres, ale jsem šťastný. Jen potřebuju pokračovat v tvrdé práci a každým dnem být lepší a lepší,“ ví Postava.
Stále mu je teprve 23 let. Sezonu začne velmi pravděpodobně na farmě, ale pokud se křivka jeho výkonů bude ubírat nadále tak strmým směrem, proč by si nemohl vydobýt pozici rovnou v NHL.