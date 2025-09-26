Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

Autor:
  13:51
V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se blýskl čistým kontem. „Je to pro mě opravdu rychlý progres, ale jsem šťastný,“ pravil po zápase.
Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu.

Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu. | foto: IG/Detroit Red Wings

Brankář Michal Postava, nejlepší gólman extraligového play off v sezoně...
Brankář Michal Postava, nejlepší gólman extraligového play off v sezoně...
Brankář Michal Postava, nejlepší gólman extraligového play off v sezoně...
Brankář Michal Postava, nejlepší gólman extraligového play off v sezoně...
49 fotografií

Do branky Detroitu se postavil krátce po polovině utkání, proti Buffalu neinkasoval, Red Wings nakonec vyhráli 5:2.

Pochytal všech deset střel, kteří na něj soupeři vyslali, ve zkušebních nájezdech ho poté opět žádný z protihráčů nepřekonal.

„Nepřemýšlím, jestli je to příprava nebo sezona. V každém zápase se snažím na sto procent a jsem rád, že to dneska vyšlo takhle dobře,“ usmíval se v kabině před novináři.

Postava poprvé chytal za Detroit, v akci byli i další tři čeští gólmani

Chtěl zapůsobit stejně jako v extralize. V Kometě si vysloužil místo jedničky aktivním stylem chytání, sázel na mrštnost a mobilitu.

A vyšlo mu to i v noci proti Sabres, byť si musel rychle zvyknout na daleko užší kluziště oproti tomu, na jaké byl zvyklý z Česka.

Brankář Michal Postava, nejlepší gólman extraligového play off v sezoně 2024/25, slaví titul s brněnskou Kometou. (29. dubna 2025)

„Je to trochu jiné. Menší, rychlejší, musím se soustředit na detaily. Ale zase nějaká velká změna to také není, jen upravím pár věcí, na kterých už pracuju,“ popsal.

Čelil mladému týmu. Buffalo nepřivezlo do Detroitu své největší opory typu Thompsona, Tucha nebo Dahlina, zato šanci dostal třeba český obránce Radim Mrtka.

Do brankoviště naskakoval Postava za stavu 3:2, ještě do konce druhé třetiny ale Red Wings odskočili na rozdíl tří gólů. I díky tomu měl debut pohodovější.

Finský trenér brankářů, česká konkurence, farma. Co může Postava čekat v zámoří?

„Byl nadšený, že se dostal do branky. Šlo to z něj cítit. A ze začátku jsem měl pocit, že dosáhl i na ty puky, co letěly daleko od něj,“ vyzdvihl trenér Todd McLellan jeho flexibilitu.

„Postupně se ustálil, měl několik velmi dobrých zákroků, přitom to pro něj bylo všechno nové,“ chválil ho dál.

Ten mu dal příležitost v přípravě poprvé. Od jejího začátku měl ale jasno, že ho chce v ostrém zápase vidět, na kempu ho Postava v tomto názoru utvrdil.

„Vypadá velmi dobře, jsme zvědaví, jaký rok ho čeká. Nevěděl jsem, jak bude chytat, jaký má styl nebo mentalitu. Hodně vyjížděl a nutil soupeře do složitějších pozic. Velmi pravděpodobně ho ještě nasadíme,“ nastínil McLellan.

Brněnský brankář Michal Postava likviduje šanci Pardubic v prvním finálovém zápase extraligy. (17. dubna 2025)

Detroit čeká dalších šest přátelských duelů. Šanci by tedy Postava měl dostat minimálně ještě jednu, třeba už také proti silnějšímu výběru než jaký poslali Sabres do Detroitu.

I tak si ale zvyká na zcela jinou úroveň hokeje, než v jaké působil v uplynulých sezonách. Vždyť loni se touto dobou teprve rozkoukával v extralize, předtím působil v první lize. A najednou ho dělí krůček od vysněné NHL.

Top gólman musí pracovat extra. Jak elitní kouč vyrobil talenty Postavu či Dostála

„Je to pro mě opravdu rychlý progres, ale jsem šťastný. Jen potřebuju pokračovat v tvrdé práci a každým dnem být lepší a lepší,“ ví Postava.

Stále mu je teprve 23 let. Sezonu začne velmi pravděpodobně na farmě, ale pokud se křivka jeho výkonů bude ubírat nadále tak strmým směrem, proč by si nemohl vydobýt pozici rovnou v NHL.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Plzeň vs. KladnoHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 1.92
  • 4.30
  • 3.25
Ml. Boleslav vs. SpartaHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 3.59
  • 4.31
  • 1.82
Liberec vs. K. VaryHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 9. 18:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.98
Olomouc vs. VítkoviceHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Olomouc vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
26. 9. 18:00
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 9. 18:00
  • 1.88
  • 4.40
  • 3.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...

26. září 2025  13:51

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Premium

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav Jiřík se shodou okolností stal prvním Čechem v NHL. Vlastně se v ní v dresu St. Louis Blues jenom mihl,...

26. září 2025

Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů

Během těchto dní upadlo Česko do hokejového šílenství. Vítězné momenty šampionátu vyvrcholily výhrou ve finále, kdy národní tým zdolal Švýcarsko 2:0. U následné euforie byla i redakce iDNES.cz,...

26. září 2025  11:37

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Postava poprvé chytal za Detroit, v akci byli i další tři čeští gólmani

V šesti čtvrtečních přípravných zápasech hokejové NHL se představila čtveřice českých gólmanů. Michal Postava v premiérovém startu za Detroit pomohl k výhře 5:2 nad Buffalem, David Rittich se podílel...

26. září 2025  7:27,  aktualizováno  8:11

Pardubice sahaly po fantastické otočce. Červenka: Takhle musí vypadat naše tvář

Po „michiganu“ Jakuba Lauka z minulého týdne proti Olomouci málem pardubická enteria arena zažila ve čtvrtek večer další památný hokejový moment. Dynamo dokázalo srovnat utkání s Třincem z 0:4 na 4:4...

26. září 2025  7:30

Šedesáti zákroky se zapsal do historie klubu. Mladík obdivuje Dostála a sní o NHL

Premium

Rozhodl se nejít českou cestou jako třeba Šimon Zajíček, do NHL se osmnáctiletý brankář Tobiáš Tvrzník zkusí probít rovnou ze zámoří, kde bude na očích skautům. A hned ve své premiéře v juniorské WHL...

26. září 2025

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

Rodiče nám obětovali všechno. Bratři hráli poprvé spolu, českou maminku dojali

Šlo o významný okamžik do rodinné kroniky. O dojemnou chvíli. V dresu Montrealu totiž spolu v přípravě NHL poprvé nastoupili bratři Florian a Arber Xhekajovi. Oba hokejisté se navíc prosadili, což...

25. září 2025  17:01

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Vládci Prahy. Sparta rozšíří Klub legend, pětici šampionů bude odhalovat postupně

Před 19 lety slavili zatím předposlední extraligový titul, v pražském finále tehdy udolali rivala ze Slavie. Hokejisté Sparty si 22. října hráče z úspěšné sezony připomenou v rámci speciálního utkání...

25. září 2025  16:26

Zvláštní bitka s oslavou a úsměvy. Soupeři shodili rukavice současně s gólovou trefou

Že i pouhá příprava může nabídnout ztřeštěné momenty, se dobře ukazuje před startem v NHL. Největší pozornost v duelu Caroliny s Floridou přitáhl úvodní gól. Nebyl vítězný ani kdovíjak krásný. Jen ve...

25. září 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.