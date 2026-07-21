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Pro NHL udělám všechno! Yzerman říkal, že jsem ho zaujal, těší brankáře Oršuláka

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  10:00

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku. | foto: AP

Před minulou sezonou zamířil z karlovarské Energie do kanadské WHL, kde v dresu Prince Albert Raiders sbíral cenné zkušenosti se zámořským hokejem. Na přelomu roku pak Michal Oršulák pomohl české reprezentaci ke stříbru na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Před pár týdny udělal talentovaný gólman další kariérní krok, když si jej ve třetím kole draftu vybral Detroit Red Wings.

„Myslím, že stříbro na dvacítkách bylo pro draft hodně důležité. Zástupci klubů si mohli všimnout, že dokážu podržet mužstvo v klíčových chvílích,“ míní osmnáctiletý rodák z Třemošné u Plzně.

Měl jste už před draftem nějaké signály, že by to mohlo dopadnout a právě Rudá křídla budou týmem, který na vás ukáže?
Možná ano. Měl jsem pohovor s jejich zástupci v Buffalu a potom jsem se ještě viděl s koučem brankářů na kempu v Miami, který organizoval můj agent. Tam mi říkali, že o mě mají zájem a že se uvidí, jestli to klapne. Nakonec to dopadlo, za což jsem samozřejmě rád.

Samotného draftu jste se nezúčastnil, ale krátce nato jste odletěl do Detroitu. Jaké byly vaše první dojmy?
Jednoznačně pozitivní. Hned po draftu mi přišlo několik zpráv od scoutů, se kterými jsem se předtím setkal. Psali mi, že jsou rádi, že to vyšlo a že budu součástí organizace. Když jsem přiletěl do Detroitu, byl jsem z města opravdu nadšený. Hned první den jsem se zašel podívat na baseball, což byl skvělý zážitek, a potom už začala práce na zimáku.

Jak na vás zapůsobil generální manažer Steve Yzerman, jedna z největších legend Red Wings?
Bylo to něco úžasného. Potkal jsem se s ním už v Buffalu a většinu času jsme si povídali. Udělal na mě velký dojem. Nadchlo mě, když mi řekl, že jsem zaujal i já jeho. Od takové legendy to člověka opravdu potěší. Chtěl bych ale zaujmout ještě více lidí v Detroitu, abych se jednou dokázal prosadit v jejich organizaci.

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Kdy si myslíte, že byste se mohl dostat až do NHL?
Dnes je trend, že brankáři odcházejí na univerzitu a jen málokdo podepisuje smlouvu rovnou v NHL. Myslím si, že může trvat čtyři až pět let, než se tam dostanu. Je to postupná práce a dřina. Přijdou povzbudivé výkony, ale určitě i horší chvíle. Musím být připravený na obojí. Udělám ale všechno pro to, abych si jednou v NHL zachytal.

Takže i v příští sezoně budete pokračovat v Prince Albert?
Ano, zůstávám v klubu a pak se uvidí, co bude dál. Nevylučuji ani cestu přes univerzitu, ale nejdříve musím dokončit střední školu, abych tam vůbec mohl nastoupit.

Kam vás rok strávený v zámoří posunul?
Asi můžu říct na rovinu, že kdybych zůstal v Karlových Varech, dělal bych dvojku. Proto jsem byl rád, že jsem odešel do WHL. Trenéři i generální manažer mi tam strašně pomohli, dali mi důvěru a hodně mě posunuli. Změnilo mě to i jako člověka. Začal jsem si mnohem víc věřit. Musel jsem dokázat, že chci být týmová jednička a že na to mám. To se povedlo, dostali jsme se až do finále, kde jsme bohužel prohráli. Příští sezonu bych si přál něco podobného zopakovat a dojít znovu co nejdál.

Jak důležité pro vás byly hokejové začátky v Třemošné?
Určitě vděčím trenérům Andrašovskému nebo Pouskovi. Dávali mi šanci už v dorostu, přestože jsem byl mladší. Dokonce mě kolikrát vytáhli i do starších kategorií, což mi strašně pomohlo. Za to bych jim alespoň takto poděkoval.

Dotáhl jste českou dvacítku ke stříbru na mistrovství světa. V té kategorii věkově zůstáváte, takže je vaším cílem znovu startovat na šampionátu a být gólmanskou jedničkou?
Jen bych podotkl, že jsem tým ke stříbru nedotáhl já, ale byl jen jeho součástí. Dokázali jsme to všichni společně. Na další mistrovství světa se příliš neupínám, i když by to samozřejmě bylo krásné. Musím ale nejdříve podávat výborné výkony v klubu, teprve potom můžu myslet na reprezentaci. Pokud nominace přijde, budu z ní mít obrovskou radost a přijmu jakoukoliv roli, kterou v týmu dostanu.

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