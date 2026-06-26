Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Oršulák před draftem: Je mi jedno, kam půjdu. V Ottawě se ho ptali, jestli se holí

Autor:
  13:28
Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku. | foto: AP

Michal Oršulák reaguje po inkasovaném gólu ve finále MS juniorů proti Švédsku.
Michal Oršulák zasahuje proti Antonu Frondellovi ze Švédska ve finále MS...
Zklamaný gólman Michal Oršulák po inkasovaném gólu ve finále MS juniorů proti...
Michal Oršulák zasahuje proti Jacku Berglundovi ze Švédska ve finále MS juniorů.
22 fotografií
V noci na sobotu SELČ se v americkém Buffalu rozeběhne letošní draft hokejové NHL. Mezi hráči, kteří budou netrpělivě čekat na vyslovení svého jména, nechybí ani čtveřice zástupců karlovarské Energie, brankáři Michal Oršulák s Martinem Psohlavcem, obránce Pavel Kůrka a útočník David Sedláček.

Nejvýraznější pozici drží devatenáctiletý Oršulák. Stříbrný medailista z juniorského mistrovství světa má za sebou mimořádně povedenou sezonu v kanadské WHL, kde v dresu Prince Albert Raiders patřil mezi nejlepší brankáře soutěže. Ve finálním žebříčku NHL Central Scouting se umístil na druhém místě mezi brankáři působícími v Severní Americe.

Talentovaný gólman se přesto za svou premiérovou sezonou v zámoří ohlíží s nadhledem. „Nebyla nejhorší, ale ani nejlepší. Možná se dá považovat za úspěšnou, ale nic jsem nevyhrál,“ konstatoval Oršulák v rozhovoru pro klubové stránky Energie. „Myslím tím titul na mistrovství světa dvacítek nebo Ed Chynoweth Cup pro vítěze WHL.“

Šance na historický draft. Proč v NHL stojí o české brankáře? Trenéři nabízí odpovědi

Přitom důvodů ke spokojenosti měl více než dost. S Raiders ovládl Východní konferenci, dostal se do finále soutěže, zazářil na letošním juniorském šampionátu a zařadil se mezi devadesátku největších talentů pozvaných na prestižní NHL Scouting Combine.

Na otázku, který moment byl během sezony největším zážitkem, však nedokáže vybrat jediný. „Bylo toho hodně, třeba když jsme vyhráli šestý zápas proti Medicine Hat a stali se vítězi Východní konference. Nebo když jsme vyřadili Saskatoon 4:0 na zápasy. Skvělý byl i vítězný gól v prodloužení rozhodujícího utkání proti Red Deer. A samozřejmě mistrovství světa dvacítek, kde jsme porazili Kanadu,“ vyprávěl Oršulák.

Český brankář Michal Oršulák zastavuje kanadského útočníka Michaela Hage při jeho opakovaném trestném střílení.

Začátek června strávil na NHL Scouting Combine, kde absolvoval fyzické testy i pohovory se zástupci klubů NHL. „Byla to skvělá příležitost a velký zážitek. Viděl jsem nové město, zažil něco jiného a byla pro mě čest být mezi pozvanými hráči,“ líčil.

Během několika dnů absolvoval dvanáct rozhovorů se zástupci jednotlivých organizací. Mezi nimi nechyběly ani známé osobnosti hokejového světa. „Pamatuju si třeba Stevea Yzermana z Detroitu, byl tam i bývalý brankář Ottawy. Těch známých jmen bylo víc, ale popravdě jsem to moc neřešil. Snažil jsem se hlavně ukázat v co nejlepším světle a nesoustředil se na to, kdo proti mně sedí,“ přiznává Oršulák.

Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky

Pověstné záludné otázky, které bývají součástí draftových pohovorů, jej příliš nepotrápily. „Vyloženě záludnou otázku jsem nedostal. Asi nejdivnější byla od zástupců Ottawy, kteří se mě zeptali, jestli se holím,“ smál se rodák z Třemošné. „S českými kluky jsme si užili spoustu legrace. Potkal jsem také spoluhráče z Raiders i hráče, proti kterým jsem nastupoval během sezony. Bylo fajn zase všechny vidět.“

Součástí programu byla také návštěva zázemí Buffalo Sabres, kde v současnosti působí i český útočník Jiří Kulich. „Ale zrovna jeho místo v kabině jsem nezaregistroval. Zato jsem hned zaznamenal, že na jedné straně sedí Alex Lyon a na druhé Ukko-Pekka Luukkonen. Oba jsou gólmani, takže právě to mě zajímalo nejvíc,“ usmíval se.

Mít jedničku? Nevděčné. Experti se přou o hůře čitelném draftu, favorit má škraloup

Přestože se Raiders dostali až do finále WHL, druhé místo pro něj není důvodem k uspokojení. „Je skvělé, že jsme vyhráli konferenci a skončili druzí v celé soutěži. Na druhou stranu si všichni budou pamatovat vítěze, ne finalistu. Příští sezonu chceme udělat všechno pro to, abychom ligu vyhráli,“ zdůraznil český brankář.

Velkou pomoc po příchodu do Kanady našel v krajanovi Matyáši Manovi, který se stal jeho spoluhráčem i parťákem mimo led. „Bylo pro mě strašně důležité, že tam Matyáš byl. Když jsem přišel do zámoří, neuměl jsem moc dobře anglicky a on mi ve všem hodně pomohl. Myslím si, že i díky němu jsem se dokázal prosadit tak, jak se mi to povedlo. Stali se z nás výborní kamarádi.“

Za své výkony si Oršulák vysloužil nominaci na Del Wilson Memorial Trophy pro nejlepšího brankáře WHL, účast v All Star týmu konference i pozvánku na prestižní Prospects Game. Přesto zůstává nohama pevně na zemi. „Je pravda, že na začátku sezony by mě něco takového ani nenapadlo. Ale moc jsem se na individuální ocenění nesoustředil. Chtěl jsem hlavně pomoct týmu,“ zdůraznil.

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.
Michal Oršulák reaguje po inkasovaném gólu ve finále MS juniorů proti Švédsku.
Michal Oršulák zasahuje proti Antonu Frondellovi ze Švédska ve finále MS juniorů.
Zklamaný gólman Michal Oršulák po inkasovaném gólu ve finále MS juniorů proti Švédsku.
22 fotografií

Na draft se nadějný gólman těší, ale vysněný klub v NHL nemá. „Nepřemýšlel jsem nad tím, kde bych mohl působit. Popravdě je mi to jedno, být součástí jakékoliv organizace v NHL je krásná věc.“ Samotný draft nebude sledovat doma s rodinou, ale na druhé straně Spojených států. „V té době mám kemp v Miami od agentury v Severní Americe. Takže letos to bude bez rodičů,“ upřesnil Oršulák.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Nečas sesadil Pastrňáka a poprvé vyhrál Zlatou hokejku. Vysoko byli i brankáři

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Nejlepším hokejistou Česka je Martin Nečas. Sedmadvacetiletý útočník Colorada zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka, o jeho triumfu rozhodlo třetí kolo hlasování. Nečas, který se s Coloradem...

Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (vlevo) podepsal rámcovou smlouvu...

Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...

OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup

Hokejisté Caroliny slaví zisk Stanley Cupu se svými fanoušky.

Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových...

Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače

Robert Kysela, jeden z nových majitelů hokejového Litvínova.

Systém finančních ztrát a nálezů? V hokejovém Litvínově minulost. Milionové díry v klubovém rozpočtu vždy zalátal Orlen jako vlastník, jeho nástupcům Robertu Kyselovi a Jiřímu Šlégrovi však už takové...

Snad jsem se rozhodl dobře. Norský hrdina míří do KHL, v reprezentaci už si nezachytá

Norský brankář Henrik Haukeland zasahuje ve čtvrtfinále světového šampionátu...

V květnu ho oslavovali jako strůjce historického bronzu na mistrovství světa, teď se zdá, že medailový zápas mohl být jeho posledním za Norsko. Brankář Henrik Haukeland se rozhodl změnit dres a míří...

Oršulák před draftem: Je mi jedno, kam půjdu. V Ottawě se ho ptali, jestli se holí

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

V noci na sobotu SELČ se v americkém Buffalu rozeběhne letošní draft hokejové NHL. Mezi hráči, kteří budou netrpělivě čekat na vyslovení svého jména, nechybí ani čtveřice zástupců karlovarské...

26. června 2026  13:28

Šance na historický draft. Proč v NHL stojí o české brankáře? Trenéři nabízí odpovědi

Premium
Tobias Trejbal v brance reprezentační osmnáctky.

Šest? Sedm? Nebo dokonce osm? Kdepak, nepočítáme, kolik českých hokejistů by mohlo projít letošním draftem NHL. Mluvíme pouze o brankářích! Ve hře je výjimečná, naprosto nevídaná záležitost. Tak...

26. června 2026

Nejvyšší hokejista světa míří na draft NHL. Naváže moldavský dlouhán na Cháru?

Moldavský obránce Alexander Karmanov.

Na ledě ho rozhodně nepřehlédnete. Ne kvůli závratné rychlosti bruslení či technickým finesám, ale pro výrazné fyzické parametry. S 216 centimetry je totiž obránce Alexander Karmanov považován za...

25. června 2026  17:21

Bříza kandiduje do čela Mezinárodní hokejové federace, má osm soupeřů

Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.

Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, se stal jedním z...

25. června 2026  16:04

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila...

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na...

25. června 2026  14:22

Nedáme si pivo? Nejstarší Tkachuk slavil vstup do Síně slávy, hovor nejprve zmeškal

Bývalý americký hokejista Keith Tkachuk.

Byla to klidná oslava Dne otců, kde se připíjelo také na křtiny vnučky a olympijskou medaili synů. Pak ale legendárnímu útočníkovi NHL Keithu Tkachukovi zazvonil telefon a rázem přibyl další důvod k...

25. června 2026  13:38

Mít jedničku? Nevděčné. Experti se přou o hůře čitelném draftu, favorit má škraloup

Premium
Kanadský talent Gavin McKenna a švédský útočník Ivar Stenberg.

Dlouho sklízel převážně chválu. Býval zvyklý, že všude kolem opěvují jeho nesporné dovednosti. Od loňska se Gavin McKenna, další z bezedné líhně kanadských hokejových talentů, učí vypořádávat i s...

25. června 2026

Kämpf součástí výměny za hvězdu. Míří do Buffala, bude potřebovat novou smlouvu

David Kämpf už trénuje s Washingtonem.

David Kämpf v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého hokejistu do Buffala společně s volbou ve třetím kole draftu v příštím roce výměnou za jiného útočníka Alexe Tucha. Pro předloňského...

25. června 2026  9:25

Přivítá NHL nový klub? Vedení soutěže zvažuje rozšíření ligy o další tým z Texasu

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Zámořská NHL by se mohla rozrůst o třiatřicátý tým. Rada guvernérů prověřuje možnost rozšířit soutěž o druhý hokejový klub z Texasu. V lize již působí Dallas Stars, další celek by mohl najít...

24. června 2026  20:31

Jak dokážete být přísný a nechovat se jako deb**? Babcock hned čelil ostrým dotazům

VELKÝ NÁVRAT. Kontroverzní kouč Mike Babcock se chystá zpět do NHL, přebírá...

Podobný vývoj se dal předvídat. Jakmile hokejový Edmonton představil nového kouče, následovaly dotazy novinářů. A ti rozporuplnou postavu Mikea Babcocka ihned vystavili tvrdé konfrontaci. Takřka...

24. června 2026  17:19

Tejralová o nuceném přesunu. Nechtěla jsem do Seattlu, ale je to tam skvělé

Kapitánka ženské hokejové reprezentace Aneta Tejralová.

Když si ji loni vybral nováček ze Seattlu, nebyla příliš nadšená. V nejlepší ženské hokejové lize světa PWHL už byla zabydlená, hrála s dalšími Češkami, a navíc pod reprezentační trenérkou. „Už po...

24. června 2026  16:22

Za takového hráče musíte něco obětovat. V Calgary se těší na Nemce, ten změnu vítá

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Po třech sezonách, které strávil v New Jersey, ho poprvé v NHL čeká změna hokejového prostředí. Slovenský obránce Šimon Nemec bude v nově oblékat dres kanadského Calgary, které ho získalo výměnou za...

24. června 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.