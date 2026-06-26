Nejvýraznější pozici drží devatenáctiletý Oršulák. Stříbrný medailista z juniorského mistrovství světa má za sebou mimořádně povedenou sezonu v kanadské WHL, kde v dresu Prince Albert Raiders patřil mezi nejlepší brankáře soutěže. Ve finálním žebříčku NHL Central Scouting se umístil na druhém místě mezi brankáři působícími v Severní Americe.
Talentovaný gólman se přesto za svou premiérovou sezonou v zámoří ohlíží s nadhledem. „Nebyla nejhorší, ale ani nejlepší. Možná se dá považovat za úspěšnou, ale nic jsem nevyhrál,“ konstatoval Oršulák v rozhovoru pro klubové stránky Energie. „Myslím tím titul na mistrovství světa dvacítek nebo Ed Chynoweth Cup pro vítěze WHL.“
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Přitom důvodů ke spokojenosti měl více než dost. S Raiders ovládl Východní konferenci, dostal se do finále soutěže, zazářil na letošním juniorském šampionátu a zařadil se mezi devadesátku největších talentů pozvaných na prestižní NHL Scouting Combine.
Na otázku, který moment byl během sezony největším zážitkem, však nedokáže vybrat jediný. „Bylo toho hodně, třeba když jsme vyhráli šestý zápas proti Medicine Hat a stali se vítězi Východní konference. Nebo když jsme vyřadili Saskatoon 4:0 na zápasy. Skvělý byl i vítězný gól v prodloužení rozhodujícího utkání proti Red Deer. A samozřejmě mistrovství světa dvacítek, kde jsme porazili Kanadu,“ vyprávěl Oršulák.
Začátek června strávil na NHL Scouting Combine, kde absolvoval fyzické testy i pohovory se zástupci klubů NHL. „Byla to skvělá příležitost a velký zážitek. Viděl jsem nové město, zažil něco jiného a byla pro mě čest být mezi pozvanými hráči,“ líčil.
Během několika dnů absolvoval dvanáct rozhovorů se zástupci jednotlivých organizací. Mezi nimi nechyběly ani známé osobnosti hokejového světa. „Pamatuju si třeba Stevea Yzermana z Detroitu, byl tam i bývalý brankář Ottawy. Těch známých jmen bylo víc, ale popravdě jsem to moc neřešil. Snažil jsem se hlavně ukázat v co nejlepším světle a nesoustředil se na to, kdo proti mně sedí,“ přiznává Oršulák.
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Pověstné záludné otázky, které bývají součástí draftových pohovorů, jej příliš nepotrápily. „Vyloženě záludnou otázku jsem nedostal. Asi nejdivnější byla od zástupců Ottawy, kteří se mě zeptali, jestli se holím,“ smál se rodák z Třemošné. „S českými kluky jsme si užili spoustu legrace. Potkal jsem také spoluhráče z Raiders i hráče, proti kterým jsem nastupoval během sezony. Bylo fajn zase všechny vidět.“
Součástí programu byla také návštěva zázemí Buffalo Sabres, kde v současnosti působí i český útočník Jiří Kulich. „Ale zrovna jeho místo v kabině jsem nezaregistroval. Zato jsem hned zaznamenal, že na jedné straně sedí Alex Lyon a na druhé Ukko-Pekka Luukkonen. Oba jsou gólmani, takže právě to mě zajímalo nejvíc,“ usmíval se.
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Přestože se Raiders dostali až do finále WHL, druhé místo pro něj není důvodem k uspokojení. „Je skvělé, že jsme vyhráli konferenci a skončili druzí v celé soutěži. Na druhou stranu si všichni budou pamatovat vítěze, ne finalistu. Příští sezonu chceme udělat všechno pro to, abychom ligu vyhráli,“ zdůraznil český brankář.
Velkou pomoc po příchodu do Kanady našel v krajanovi Matyáši Manovi, který se stal jeho spoluhráčem i parťákem mimo led. „Bylo pro mě strašně důležité, že tam Matyáš byl. Když jsem přišel do zámoří, neuměl jsem moc dobře anglicky a on mi ve všem hodně pomohl. Myslím si, že i díky němu jsem se dokázal prosadit tak, jak se mi to povedlo. Stali se z nás výborní kamarádi.“
Za své výkony si Oršulák vysloužil nominaci na Del Wilson Memorial Trophy pro nejlepšího brankáře WHL, účast v All Star týmu konference i pozvánku na prestižní Prospects Game. Přesto zůstává nohama pevně na zemi. „Je pravda, že na začátku sezony by mě něco takového ani nenapadlo. Ale moc jsem se na individuální ocenění nesoustředil. Chtěl jsem hlavně pomoct týmu,“ zdůraznil.
Na draft se nadějný gólman těší, ale vysněný klub v NHL nemá. „Nepřemýšlel jsem nad tím, kde bych mohl působit. Popravdě je mi to jedno, být součástí jakékoliv organizace v NHL je krásná věc.“ Samotný draft nebude sledovat doma s rodinou, ale na druhé straně Spojených států. „V té době mám kemp v Miami od agentury v Severní Americe. Takže letos to bude bez rodičů,“ upřesnil Oršulák.