Neuvirth: KHL nemám zapotřebí. Když se ozvalo Toronto, ostatní šlo stranou

V kanadské kolébce hokeje nabídli českému brankáři tzv. tryout - Neuvirth se zúčastní přípravného kempu, a pokud bossy Toronta zaujme, vyslouží si kontrakt.

31letý gólman zvolil poněkud riskantnější variantu i přes to, že měl na stole nabídku jednocestné smlouvy z jiného klubu NHL. „Samotného mě překvapilo, kolik týmů se mi ozvalo. Ale rozhodl jsem se pro Toronto,“ stojí si za svým Neuvirth, který strávil poslední čtyři ročníky v dresu Philadelphie.

Proč jste odmítl? Jednocestná smlouva je přece větší jistota, než jít na zkoušku do přípravného kempu.

Ano, své máte jisté, ale bylo to za minimum peněz. A s tím, že bych pravděpodobně začínal na farmě. Což jsem úplně nechtěl. Zatímco Toronto mi slíbilo férový kemp, kde to bude otevřené a když budu dobře připravený, lepší než jejich gólman, tak mě podepíšou.

Nestraší vás fakt, že jen zlomek hráčů, kteří jdou na tryout, nakonec smlouvu opravdu dostanou?

Věřím tomu, že se do týmu probojuju. Kdyby to tak nebylo, tak bych tam vůbec nechodil. Ze všech týmů mi Toronto dávalo největší smysl. Mají svoji jedničku (Frederika Andersena), u níž chtějí, aby šla s počtem odehraných zápasů dolů. Na postu dvojky nemají žádnou stálici. Je to otevřené, jdu to zkusit.

Probít se do sestavy Maple Leafs bude velká výzva.

To ano, je to Toronto. Když mi odtud zavolali, pustil jsem z hlavy všechny ostatní týmy. Toronto Maple Leafs, to je čest. Něco jako Sparta tady v Česku, takový Real Madrid v hokeji. Jsem nadšený a o to místo se poperu.

Uvažoval jste i o angažmá v Evropě? Třeba v KHL, Skandinávii...

O KHL vůbec. Tam bych nešel. Evropa mě ale jinak určitě zajímala, ať už Sparta, nebo pár týmů ze Švýcarska, se kterými jsem mluvil. Jakmile jsem ale začal jednat s týmy z NHL, Evropa pro mě padla.

Proč byste do KHL nešel?

Nemám to zapotřebí. Jsem už třináct let v Americe, nacestoval jsem se dost. Nepotřebuju chodit do KHL pro nějaké velké peníze nebo tak něco. To už bych radši zůstal doma, případně někde v Evropě. Už kvůli rodině.

Odletí s vámi rodina do Toronta?

Ne, manželka s malými dětmi tady zůstanou. Ať si babičky a dědečkové ještě užijou vnuky, přes rok je moc nevidí. A když všechno dobře dopadne, přiletí potom za mnou.

Zranění vám výrazně zkrátila uplynulou sezonu. Byla tou nejtěžší ve vaší kariéře?

Byla sice psychicky těžká, ale aspoň jsem měl čas dát se do kupy. Letní přípravou jsem vlastně procházel celou sezonu. Z tohoto pohledu jsem měl dost času na zotavení. Nic jsem nepodcenil, makal jsem. Výsledkem je, že se teď cítím dobře a mám natrénováno.

Naposledy jste chytal 3. ledna. Dlouhá herní absence musela s psychikou pořádně zacloumat.

To jo, na druhou stranu mi není dvacet let. Je mi jedenatřicet, třináct let jsem strávil v Americe. Něco jsem si už vydělal. Proto mě to z tohoto hlediska vůbec netrápilo.

Ale musel jste mít pocit, že jste ještě nepředvedl všechno, nebo ne?

Samozřejmě! Kdybych nechtěl hrát dál, mohl jsem se na to vykašlat a žít si spokojený život. Chci ale ještě v hokeji něčeho dosáhnout, to je moje motivace. Něco vyhrát.